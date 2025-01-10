Полузащитник Жоржиньо задумывается об уходе из "Арсенала" в это трансферное окно.

В этом сезоне Жоржиньо сыграл лишь 820 минут, выходя в стартовом составе только на девять из 30 матчей "Арсенала" во всех соревнованиях.



Контракт Жоржиньо все равно истекает в конце сезона, и 33-летний полузащитник посто может ускорить расставание с "Арсеналом".



По информации ESPN, Жоржиньо поступило предложение от бразильского "Палмейраса", который уже провел встречу с представителями игрока.



Также на Жоржиньо претендует "Фламенго", другой бразильский клуб, однако пока неясно, согласится ли главный тренер "Арсенала" Микель Артета отпустить опытнейшего игрока в разгар сезона.