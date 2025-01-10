Жоржиньо задумывается об уходе из "Арсенала"

Жоржиньо Полузащитник Жоржиньо задумывается об уходе из "Арсенала" в это трансферное окно.

В этом сезоне Жоржиньо сыграл лишь 820 минут, выходя в стартовом составе только на девять из 30 матчей "Арсенала" во всех соревнованиях.

Контракт Жоржиньо все равно истекает в конце сезона, и 33-летний полузащитник посто может ускорить расставание с "Арсеналом".

По информации ESPN, Жоржиньо поступило предложение от бразильского "Палмейраса", который уже провел встречу с представителями игрока.

Также на Жоржиньо претендует "Фламенго", другой бразильский клуб, однако пока неясно, согласится ли главный тренер "Арсенала" Микель Артета отпустить опытнейшего игрока в разгар сезона.


Метки Арсенал, Жоржиньо, Палмейрас

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2025 15:00

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