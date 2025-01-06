Светская хроника за понедельник

"Ливерпуль" установил цену за Дарвина Нуньеса. Маркус Рэшфорд может уехать в МЛС. Стивен Джеррард станет дедушкой. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

"Ливерпуль" готов отпустить нападающего Дарвина Нуньеса за 50-60 миллионов фунтов. (Football Insider)



"Наполи" вступил в переговоры с представителями вингера "Ливерпуля" Федерико Кьезы. (Foot Mercato)



Нападающий Джошуа Зиркзее хочет уйти из "Манчестер Юнайтед". В приглашении 23-летнего голландца заинтересован "Ювентус". (La Gazzetta dello Sport)



Также "Ювентус" хочет защитника "Юнайтед" Тирелла Маласиа. (Tutto Mercato)



"Наполи" действительно заинтересован в нападающем "Юнайтед" Маркусе Рэшфорде. (talkSPORT)



Рэшфорд привлек интерес клуб МЛС "Сиэтл Саундерс". (TEAMtalk)



"Манчестер Сити" готовит предложение по нападающему Айнтрахта" Омару Мармушу. (Foot Mercato)



"Лестер", "Торино", "Монца" и "Лацио" интересуются полузащитником "Челси" Чезаре Казадеи. (Daily Mail)



Казадеи дал согласие на переход в "Торино". (Di Marzio)



"Тоттенхэм" заинтересован в приобретении защитника "Милана" Фикайо Томори. (Boot Room)



"Астон Вилла" и "Тоттенхэм" входят в число претендентов на нападающего ПСЖ Рандаля Коло-Муани. (Ben Jacobs)



ПСЖ может обменять Коло-Муани на нападающего "Виллы" Джона Дурана. (Football Insider)



Полузащитник "Вулверхэмптона" Марио Лемина привлек интерес "Аль-Шабаба". (Sky Sports)



Другое



Нападающий Матеус Кунья согласовал новый контракт с "Вулверхэмптоном". (talkSPORT)



"Эвертон" начал переговоры с защитником Виталием Миколенко о новом контракте. (Fabrizio Romano)



"Вилла" готовится начать переговоры с полузащитником Бубакаром Камара о новом контракте. (The Telegraph)



Защитник "Фулхэма" Энтони Робинсон был признан Игроком Года в Соединенных Штатах. (ESPN)



Состояние бывшего главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа выросло до 42 млн. фунтов. (Liverpool Echo)



Новые владельцы "Эвертона" выплатили каждому сотруднику клуба по 50 фунтов в качестве подарка на Рождество и пообещали не сокращать персонал, как это сделал "Юнайтед". (i News)



Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард станет дедушкой в возрасте 44 лет. (The Sun)



Совладелец "Челси" Бехдад Эгбали купил самую дорогую квартиру во всей Великобритании, потратив на это 56 млн. фунтов. Апартаменты в Мейфэр имеют свой кинотеатр, бассейн и спа. (Bloomberg)