Светская хроника за понедельник
"Ливерпуль" установил цену за Дарвина Нуньеса. Маркус Рэшфорд может уехать в МЛС. Стивен Джеррард станет дедушкой. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.
"Ливерпуль" готов отпустить нападающего Дарвина Нуньеса за 50-60 миллионов фунтов. (Football Insider)
"Наполи" вступил в переговоры с представителями вингера "Ливерпуля" Федерико Кьезы. (Foot Mercato)
Нападающий Джошуа Зиркзее хочет уйти из "Манчестер Юнайтед". В приглашении 23-летнего голландца заинтересован "Ювентус". (La Gazzetta dello Sport)
Также "Ювентус" хочет защитника "Юнайтед" Тирелла Маласиа. (Tutto Mercato)
"Наполи" действительно заинтересован в нападающем "Юнайтед" Маркусе Рэшфорде. (talkSPORT)
Рэшфорд привлек интерес клуб МЛС "Сиэтл Саундерс". (TEAMtalk)
"Манчестер Сити" готовит предложение по нападающему Айнтрахта" Омару Мармушу. (Foot Mercato)
"Лестер", "Торино", "Монца" и "Лацио" интересуются полузащитником "Челси" Чезаре Казадеи. (Daily Mail)
Казадеи дал согласие на переход в "Торино". (Di Marzio)
"Тоттенхэм" заинтересован в приобретении защитника "Милана" Фикайо Томори. (Boot Room)
"Астон Вилла" и "Тоттенхэм" входят в число претендентов на нападающего ПСЖ Рандаля Коло-Муани. (Ben Jacobs)
ПСЖ может обменять Коло-Муани на нападающего "Виллы" Джона Дурана. (Football Insider)
Полузащитник "Вулверхэмптона" Марио Лемина привлек интерес "Аль-Шабаба". (Sky Sports)
Другое
Нападающий Матеус Кунья согласовал новый контракт с "Вулверхэмптоном". (talkSPORT)
"Эвертон" начал переговоры с защитником Виталием Миколенко о новом контракте. (Fabrizio Romano)
"Вилла" готовится начать переговоры с полузащитником Бубакаром Камара о новом контракте. (The Telegraph)
Защитник "Фулхэма" Энтони Робинсон был признан Игроком Года в Соединенных Штатах. (ESPN)
Состояние бывшего главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа выросло до 42 млн. фунтов. (Liverpool Echo)
Новые владельцы "Эвертона" выплатили каждому сотруднику клуба по 50 фунтов в качестве подарка на Рождество и пообещали не сокращать персонал, как это сделал "Юнайтед". (i News)
Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард станет дедушкой в возрасте 44 лет. (The Sun)
Совладелец "Челси" Бехдад Эгбали купил самую дорогую квартиру во всей Великобритании, потратив на это 56 млн. фунтов. Апартаменты в Мейфэр имеют свой кинотеатр, бассейн и спа. (Bloomberg)
06.01.2025 06:00
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Последние комментарии:
Дарвина за столько может купить только пенсы, ну или ПСЖ, любитель скупать всякий шлак за огромные деньги. А так красная цена ему в районе 40 млн, не больше. Почему бы не предложить его за Осимхена с доплатой, от которого кстати говоря не прочь избавиться сам Наполи, остается догадкой.
(ответить)
50-60? Колбаса вы далбаебы?
(ответить)
Нуньез максимум 35 лямов, какие 50-60
(ответить)
Я хотел Кунью еще, зачем он так поступил…
(ответить)
Блатишки, Мармуша хочу!
(ответить)
Защитник "Фулхэма" Энтони Робинсон был признан Игроком Года в Соединенных Штатах. (ESPN)
А он на левом фланге играет?
(ответить)
Вот я не понимаю почему пенсы называют свой клуб пидорасами?
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