Светская хроника за понедельник

Светская хроника "Ливерпуль" установил цену за Дарвина Нуньеса. Маркус Рэшфорд может уехать в МЛС. Стивен Джеррард станет дедушкой. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

"Ливерпуль" готов отпустить нападающего Дарвина Нуньеса за 50-60 миллионов фунтов. (Football Insider)

"Наполи" вступил в переговоры с представителями вингера "Ливерпуля" Федерико Кьезы. (Foot Mercato)

Нападающий Джошуа Зиркзее хочет уйти из "Манчестер Юнайтед". В приглашении 23-летнего голландца заинтересован "Ювентус". (La Gazzetta dello Sport)

Также "Ювентус" хочет защитника "Юнайтед" Тирелла Маласиа. (Tutto Mercato)

"Наполи" действительно заинтересован в нападающем "Юнайтед" Маркусе Рэшфорде. (talkSPORT)

Рэшфорд привлек интерес клуб МЛС "Сиэтл Саундерс". (TEAMtalk)

"Манчестер Сити" готовит предложение по нападающему Айнтрахта" Омару Мармушу. (Foot Mercato)

"Лестер", "Торино", "Монца" и "Лацио" интересуются полузащитником "Челси" Чезаре Казадеи. (Daily Mail)

Казадеи дал согласие на переход в "Торино". (Di Marzio)

"Тоттенхэм" заинтересован в приобретении защитника "Милана" Фикайо Томори. (Boot Room)

"Астон Вилла" и "Тоттенхэм" входят в число претендентов на нападающего ПСЖ Рандаля Коло-Муани. (Ben Jacobs)

ПСЖ может обменять Коло-Муани на нападающего "Виллы" Джона Дурана. (Football Insider)

Полузащитник "Вулверхэмптона" Марио Лемина привлек интерес "Аль-Шабаба". (Sky Sports)

Другое

Нападающий Матеус Кунья согласовал новый контракт с "Вулверхэмптоном". (talkSPORT)

"Эвертон" начал переговоры с защитником Виталием Миколенко о новом контракте. (Fabrizio Romano)

"Вилла" готовится начать переговоры с полузащитником Бубакаром Камара о новом контракте. (The Telegraph)

Защитник "Фулхэма" Энтони Робинсон был признан Игроком Года в Соединенных Штатах. (ESPN)

Состояние бывшего главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа выросло до 42 млн. фунтов. (Liverpool Echo)

Новые владельцы "Эвертона" выплатили каждому сотруднику клуба по 50 фунтов в качестве подарка на Рождество и пообещали не сокращать персонал, как это сделал "Юнайтед". (i News)

Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард станет дедушкой в возрасте 44 лет. (The Sun)

Совладелец "Челси" Бехдад Эгбали купил самую дорогую квартиру во всей Великобритании, потратив на это 56 млн. фунтов. Апартаменты в Мейфэр имеют свой кинотеатр, бассейн и спа. (Bloomberg)


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Автор mihajlo   

Дата 06.01.2025 06:00

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Последние комментарии:




  1. tigerpool 06.01.2025 09:37 # tigerpool
    Дарвина за столько может купить только пенсы, ну или ПСЖ, любитель скупать всякий шлак за огромные деньги. А так красная цена ему в районе 40 млн, не больше. Почему бы не предложить его за Осимхена с доплатой, от которого кстати говоря не прочь избавиться сам Наполи, остается догадкой.

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  2. division 06.01.2025 09:19 # division
    50-60? Колбаса вы далбаебы?

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  3. drogba11cool 06.01.2025 09:01 # drogba11cool
    Нуньез максимум 35 лямов, какие 50-60

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  4. drogba11cool 06.01.2025 09:00 # drogba11cool
    Я хотел Кунью еще, зачем он так поступил…

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  5. drogba11cool 06.01.2025 08:58 # drogba11cool
    Блатишки, Мармуша хочу!

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  6. naby-keita 06.01.2025 06:18 # naby-keita
    Защитник "Фулхэма" Энтони Робинсон был признан Игроком Года в Соединенных Штатах. (ESPN)


    А он на левом фланге играет?

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  7. bangladesh 06.01.2025 06:10 # bangladesh
    Вот я не понимаю почему пенсы называют свой клуб пидорасами?

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