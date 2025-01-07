Агент подтвердил, что Кьеза не покинет "Ливерпуль" в январе

Агент вингера Федерико Кьезы заявил, что его клиент не покинет "Ливерпуль" в зимнее трансферное окно.

Кьеза прибыл в "Ливерпуль" только прошлым летом, будучи купленным у "Ювентуса" за 12.5 млн. фунтов, но с тех пор сыграл лишь четыре матча.



Кьезу уже давно связывают с возвращением в Серию А, однако 27-летний итальянец никуда не собирается.



"Наполи" не договаривался о приглашении Кьезы из "Ливерпуля" в зимнее окно, и у клуба нет намерения расставаться с игроком".



"Игрок продолжит представлять "Ливерпуль", ожидая шанса проявить себя в предстоящем периоде. Это то, что я могу подтвердить сейчас", — цитирует агента Фали Рамадами Evening Standard.