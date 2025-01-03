Семь вещей, что мы узнали в 19-м туре

"Манчестер Сити" прервал серию неудач, "Манчестер Юнайтед" приблизился к зоне вылета, а "Ливерпуль" продолжил уничтожать соперников, находясь на вершине таблицы. Об этом и не только — в традиционных итогах тура в английской Премьер-Лиге.





"Сити", наконец, победил, но у чемпиона все еще много проблем



Хосеп Гвардиола, наконец-то, перезагрузил победоносную машину "Манчестер Сити" в своем 500-м матче у руля карьеры. Гвардиола с облегчением приветствовал выездных болельщиков после финального свистка и подпевал им, но было несколько признаков того, что созданная им конструкция — это поврежденный механизм, не совсем то, чем команда была раньше.



Когда на часах было 70 минут, а "Сити" вел в счете благодаря голу Савиньо в первом тайме, Штефан Ортега был предупрежден за затяжку времени — в реальности "горожане" с большим трудом обыграли одну из худших команд лиги.



"Снова чемпионы, оле-оле", — скандировали болельщики, но время покажет. На данном этапе все выглядит очень странно — "Сити" занимает пятое место, отставая на четыре очка от идущего на четвертом месте "Челси". В то же время, возможно, конец неудачной серии предотвратит ужасный сезон?



"Ливерпуль" в невероятной форме



Победа над "Вест Хэмом" со счетом 0:5 означала, что "Ливерпуль" входит в 2025 год на уверенном первом месте в Премьер-Лиге, с приличной форой от преследователей, среди которых неожиданно затесался "Ноттингем Форест".



Команда Арне Слота вновь была слаженной, энергичной и хорошо сбалансированной, а голы разделила между собой вновь активизировавшаяся тройка нападающих. Остальным участникам лиги понадобится помощь каких-то форс-мажорных факторов, чтобы оставшаяся турнирная дистанция не превратилась в победное шествие "Ливерпуля".



С другой стороны, "Ливерпуль" не будет играть с "Вест Хэмом" каждую неделю, что, вероятно, лучше для всех заинтересованных сторон. Было бы неправильно сказать, что "молотобойцы" провалились в первом тайме. Это подразумевало бы некое первоначальное сопротивление, которого не было. Вместо этого команда Хулена Лопетеги вышла на поле готовой к поражению и растворилась на поле, не оказав серьезного сопротивления лидеру.



Мареска уверен, что "Челси" движется в правильном направлении



Позиция "Ливерпуля" выглядит уверенно еще и потому, что конкурентов прилично штормит, и они допускают незапланированные потери очков — такое случилось с "Челси" в матче с "Ипсвичем".



Впрочем, менеджер "Челси" Энцо Мареска и не считал свою команду конкурентом "Ливерпуля", говоря о том, что "синие" идут своим путем, причем — правильным путем. "Мы ожидали сложного отрезка в сезоне, потому что знаем, что такие моменты бывают в футболе. Практически невозможно провести сезон так, чтобы не было такого спада, как сейчас", — сказал Мареска после поражения от "Ипсвича".



"Челси" занимает четвертое место, отставая от "Ливерпуля", на 10 очков, но находясь в гонке за попадание в Лигу Чемпионов. "Никто из нас в этом зале не ожидал, что мы окажемся там, где мы сейчас", — добавил Мареска. "Это означает и показывает, что мы движемся в правильном направлении, как я уже много раз говорил, но также показывает, что мы далеки от того, чтобы быть стабильными и конкурировать с лучшими командами Англии".



"Портман Роуд" увидел долгожданную домашнюю победу "Ипсвича"



Ожидание "Ипсвича" закончилось. На "Портман Роуд" "Ипсвич" одержал свою первую победу в Премьер-Лиге с апреля 2002 года. "Ипсвич" крайне редко выглядел безнадежно в этом сезоне и практически всегда претендовал на набранные очки, но невезение и отсутствие уверенности часто подводили команду Кирана Маккенны, которая до сих пор побеждала только на выезде.



Первая домашняя победа, к тому же добытая над сильным противником, с уверенным счетом, должна придать "трактористам" все того, чего им не хватало ранее: куража, уверенности и стабильности. Лиам Делап и Омари Хатчинсон остаются главными надеждами "Ипсвича" в этом сезоне, и их нынешняя форма намекает на то, что "трактористы" будут набирать очки и иметь шансы покинуть зону вылета уже скоро.



Аморим допустил возможность вылета "Юнайтед"



"Манчестер Юнайтед" опускается все ближе к зоне вылета под руководством Рубена Аморима, главного тренера, который вступил в должность 11 ноября и пока что не может активировать "эффект нового менеджера", на который часто надеются клубы, меняющие рулевого посреди сезона.



Это было четвертое поражение "Юнайтед" подряд во всех соревнованиях и первый раз, когда три домашних матча подряд были проиграны с 1978-79 годов. После 11 матчей статистика португальского тренера насчитывает шесть поражений, четыре победы и одну ничью. "Юнайтед" занимают 14-е место с 22 очками. Неудивительно, что впоследствии Аморим признал, что вылет из Премьер-Лиги представляет реальную угрозу и что "нашему клубу нужна шокотерапия".



Схема 3-4-3 снова не сработала, и Джошуа Зиркзее, замененный через полчаса, является ярким символом беспорядка в "Юнайтед". Другим было восстановление Маркуса Рэшфорда в составе после того, как нападающий сказал, что хочет "нового вызова". Сложно понять, что происходит в команде, если игрок, столь явно намекающий на желание уйти, оказывается в обойме после прямых обвинений в непрофессионализме от тренера.



Аморим продолжает говорить, что он должен следовать своей "идее" до конца, но это окажется чистой глупостью, если команда будет постоянно проигрывать, а игроки станут еще более разочарованными.



Эдди Хау имеет шансы задержаться в "Ньюкасле"



В декабре было немало сигналов о том, что руководство "Ньюкасла" смирилось с тем, что Эдди Хау не может обеспечить быстрый прогресс команды и стабильное участие "сорок" в Лиге Чемпионов, но сейчас у английского менеджера все же появилась возможность убедить владельцев клуба в собственной пригодности для выполнения долгосрочных целей.



После ряда ярких, но разочаровывающих по результату матчей, когда команде явно не хватало баланса, Хау все же удалось привести в порядок оборону, и "Ньюкасл" выдал серию из пяти уверенных побед во всех турнирах, со всего одним пропущенным голом.



"Сороки" приблизились к зоне Лиги Чемпионов, и в условиях, когда в топ-4 находится "Ноттингем Форест", а все фавориты, кроме "Ливерпуля", нестабильны, у "сорок" есть шансы спасти сезон. Вдобавок в Кубке Лиги они уже добрались до полуфинала, и с нынешней формой "Ньюкасла" противостояние с "Арсеналом" не выглядит безнадежным для команды Хау.



Миленкович — ключевой персонаж перестройки "Форест" при Нуну



Прошло чуть больше года с тех пор, как Нуну Эшпириту Санту прибыл на "Сити Граунд" с задачей развернуть корабль, уверенно направлявшийся в Чемпионшип. Португалец обнаружил "Ноттингем Форест" в борьбе за выживание, когда "лесники" находились на одно место выше зоны вылета, где они и закончили сезон, подтвердив свой статус клуба высшего дивизиона только в последнем туре. То были эффективные первые несколько месяцев у руля, но это не означало, что "Форест" станет претендентом на Лигу Чемпионов по мере приближения 2025 года.



Учитывая, насколько близко "лесники" были к вылету, было бы легко запланировать перестройку состава. Однако Нуну знал области, требующие улучшения, и "Форест" умело находил нужных игроков благодаря техническому директору Джорджу Сирианосу и главному скауту Педру Феррейре.



Многое изменилось без революции: только два игрока, которые вышли в старте против "Тоттенхэма" в прошлом сезоне, не были в клубе. "Форест" были уязвимы в обороне под руководством Стива Купера, и Нуну начал именно с усиления обороны, где появился Никола Миленкович — ключевой игрок при португальце, сумевший наладить игру команды при стандартах у своих и чужих ворот.



Было удивительно видеть, как игрок столь высокого класса вроде Миленковича идет в "Форест", но сейчас серб наслаждается игрой в команде, где его лучшие качества раскрываются идеально. Миленкович выглядит гарантом безопасности у ворот "лесников" не только при стандартах, успев при этом отличиться в матчах против "Виллы" и "Юнайтед", выигранных "лесниками" в том числе и благодаря голам серба.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru