"Юнайтед" продлил контракт с Магуайром

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим объявил, что его клуб продлил контракт с защитником Харри Магуайром.

Контракт Магуайра истекал в конце этого сезона, однако "Юнайтед" принадлежала опция его продления на 12 месяцев, чем клуб и воспользовался.



Таким образом, 31-летний игрок сборной Англии продлил свое пребывание в "Юнайтед" до лета 2026.



"Что касается Харри Магуайра, то мы собираемся использовать свою опцию. Я разговаривал с ним этим утром и сказал ему, что он должен прибавить на поле. Мы очень в нем нуждаемся".



"Также он должен прибавить как лидер. Все мы знаем ситуацию, которая у него здесь была, но в этот момент мы нуждаемся в нем, поэтому мы собираемся использовать свою опцию и сделаем это с радостью", — цитирует Аморима официальный веб-сайт "Юнайтед".



Добавим, Магуайр до сих пор является самым дорогим защитником в мире, будучи купленным у "Лестера" за 80 миллионов фунтов в 2019 году. С тех пор Харри провел 222 матча за "красных" дьяволов" и забил 12 голов, выиграв Кубок Лиги и Кубок Англии.