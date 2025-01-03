Салах: "Это мой последний год в "Ливерпуле"

Нападающий Мохамед Салах назвал этот сезон своим "последним годом" в "Ливерпуле".

Контракт Салаха с "Ливерпулем" истекает в конце этого сезона, и Мохамед уже получил возможность свободно вести переговоры с зарубежными клубами.



Учитывая эту неопределенность со своим будущим, Салах хочет сделать сезон 2024/25 особенным. Мохамед жаждет завоевать титул Премьер-Лиги и бурно это отпраздновать.



"Первым пунктом в списке моих целей на этот сезон было выиграть Премьер-Лигу с "Ливерпулем".



"В своих интервью за последние семь-восемь лет я всегда говорил, что хочу выиграть Лигу Чемпионов. Но это первый раз, когда я говорю, что действительно хочу выиграть Премьер-Лигу с "Ливерпулем".



"Почему? Не имею представления. Наверное, потому, что выигранный титул (в 2020 году) мы не отпраздновали так, как хотели. Вдобавок, возвращаясь сюда, это мой последний год в клубе, и ты хочешь сделать что-нибудь особенное для города".



"Это то, что было у меня на уме".



"Того титула мы ждали 30 лет или около того. Когда мы выиграли его, была пандемия, и у нас не было времени, чтобы отпраздновать его правильным образом. Это не так приятно, поэтому, надеюсь, мы сможем сделать это в этом году", — сообщил Салах Sky Sports.