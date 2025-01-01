19-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча среды

В среду, 1 января, поединком "Брентфорда" и "Арсенала" завершится 19-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

БРЕНТФОРД — АРСЕНАЛ 20:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Брентфорд" выиграл только один из пяти последних матчей в Премьер-Лиге (1 ничья, 3 поражения). "Чайки" одержали пять побед подряд дома в чемпионате, прежде чем были биты "Ноттингем Форест" со счетом 0:2.



Беспроигрышная серия "Арсенала" насчитывает уже 11 матчей во всех соревнованиях (8 побед, 3 ничьи). "Канониры" пропускали в каждом из семи последних выездных поединках Премьер-Лиги.



"Арсенал" не проиграл ни одной из шести последних встреч с "Брентфордом" во всех соревнованиях, одержав пять побед. "Канониры" выиграли все три последних выезда к "пчелам" с учетом всех турниров, не пропустив ни одного гола.



"Брентфорд" надеется на выздоровление своего голкипера Марка Флеккен. Бен Ми выбыл на пару недель, но Сепп Ван ден Берг, Матиас Йенсен и Кристиан Нергор должны вернуться в строй.



Защитник "Арсенала" Александ Зинченко, пропустивший почти месяц, залечил икроножную мышцу. Повреждение колена Рахима Стерлинга оказалось не таким серьезным, как казалось на первый взгляд. Букайо Сака не сыграет до марта.