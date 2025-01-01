19-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча среды
В среду, 1 января, поединком "Брентфорда" и "Арсенала" завершится 19-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
БРЕНТФОРД — АРСЕНАЛ 20:30 Онлайн-трансляция Прогноз
"Брентфорд" выиграл только один из пяти последних матчей в Премьер-Лиге (1 ничья, 3 поражения). "Чайки" одержали пять побед подряд дома в чемпионате, прежде чем были биты "Ноттингем Форест" со счетом 0:2.
Беспроигрышная серия "Арсенала" насчитывает уже 11 матчей во всех соревнованиях (8 побед, 3 ничьи). "Канониры" пропускали в каждом из семи последних выездных поединках Премьер-Лиги.
"Арсенал" не проиграл ни одной из шести последних встреч с "Брентфордом" во всех соревнованиях, одержав пять побед. "Канониры" выиграли все три последних выезда к "пчелам" с учетом всех турниров, не пропустив ни одного гола.
"Брентфорд" надеется на выздоровление своего голкипера Марка Флеккен. Бен Ми выбыл на пару недель, но Сепп Ван ден Берг, Матиас Йенсен и Кристиан Нергор должны вернуться в строй.
Защитник "Арсенала" Александ Зинченко, пропустивший почти месяц, залечил икроножную мышцу. Повреждение колена Рахима Стерлинга оказалось не таким серьезным, как казалось на первый взгляд. Букайо Сака не сыграет до марта.
01.01.2025 11:00
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