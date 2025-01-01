"Реал" обратился к Салиба

Испанский "Реал" установил контакт с защитником "Арсенала" Вильямом Салиба.

Салиба заслужил репутацию одного из лучших центральных защитников в Премьер-Лиге после своего дебюта за "Арсенал" в 2022 году.



Салиба уже давно сватают в "Реал", однако испанское издание Sport утверждает, что гранд Ла Лиги перешел к конкретным шагам по согласованию трансфера Вильяма.



Сообщается, что "Реал" инициировал переговоры с представителями Салиба, и первичная реакция 23-летнего игрока сборной Франции оказалась позитивной.



"Реал" планирует приобретение Салиба на грядущее лето, но хочет, чтобы сам Вильям этому поспособствовал, подав прошение о трансфере.