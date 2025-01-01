"Реал" обратился к Салиба

Вильям Салиба Испанский "Реал" установил контакт с защитником "Арсенала" Вильямом Салиба.

Салиба заслужил репутацию одного из лучших центральных защитников в Премьер-Лиге после своего дебюта за "Арсенал" в 2022 году.

Салиба уже давно сватают в "Реал", однако испанское издание Sport утверждает, что гранд Ла Лиги перешел к конкретным шагам по согласованию трансфера Вильяма.

Сообщается, что "Реал" инициировал переговоры с представителями Салиба, и первичная реакция 23-летнего игрока сборной Франции оказалась позитивной.

"Реал" планирует приобретение Салиба на грядущее лето, но хочет, чтобы сам Вильям этому поспособствовал, подав прошение о трансфере.


Метки Арсенал, Реал, Салиба, слухи

Автор mihajlo   

Дата 01.01.2025 21:00

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  1. soloviev 01.01.2025 22:32 # soloviev
    150 мультов цена ему
    Ему только 23, он на 10 лет может стать главным делом планеты

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