Артета призвал "Арсенал" быть на чеку, если "Ливерпуль" поскользнется

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его команда должна быть на чеку, если "Ливерпуль" поскользнется в чемпионской гонке Премьер-Лиги.

Новый год "Арсенал" встречает в девяти очках позади лидирующего "Ливерпуля", однако "канониры" могут сократить свое отставание до шести баллов, если 1 января победят "Брентфорд".



Артета не ожидает, что "Ливерпуль" выиграет все свои оставшиеся матчи, поэтому Микель видит в этом шанс для "Арсенала".



"Как сложно будет нагнать "Ливерпуль"? Я не знаю, и это не зависит от нас".



"Мы должны продолжать работать как молоток — каждый день, каждый день, каждый день. И если кто-нибудь выиграет все свои матчи, мы его поздравим и перейдем к следующему сезону. Но если они этого не сделают, а в истории этого еще не случалось, мы будем на чеку", — цитирует Артету Sky Sports.