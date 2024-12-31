Артета призвал "Арсенал" быть на чеку, если "Ливерпуль" поскользнется
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его команда должна быть на чеку, если "Ливерпуль" поскользнется в чемпионской гонке Премьер-Лиги.
Новый год "Арсенал" встречает в девяти очках позади лидирующего "Ливерпуля", однако "канониры" могут сократить свое отставание до шести баллов, если 1 января победят "Брентфорд".
Артета не ожидает, что "Ливерпуль" выиграет все свои оставшиеся матчи, поэтому Микель видит в этом шанс для "Арсенала".
"Как сложно будет нагнать "Ливерпуль"? Я не знаю, и это не зависит от нас".
"Мы должны продолжать работать как молоток — каждый день, каждый день, каждый день. И если кто-нибудь выиграет все свои матчи, мы его поздравим и перейдем к следующему сезону. Но если они этого не сделают, а в истории этого еще не случалось, мы будем на чеку", — цитирует Артету Sky Sports.
31.12.2024 22:00
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михачла молоток
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