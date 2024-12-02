11 игроков из Премьер-Лиги номинированы в символическую сборную FIFPRO World11

11 игроков из Премьер-Лиги были номинированы на включение в символическую сборную FIFPRO World11 2024 года.

В числе 26 номинантов оказалось семеро представителей "Манчестер Сити": Эдерсон, Рубен Диаш, Кайл Уолкер, Родри, Кевин Де Брюйне, Фил Фоден и Эрлинг Холанд. Только "Реал" делегировал игроков больше — восемь.



Также в список попал бывший игрок "Сити" Коул Палмер, ныне блистающий за "Челси". Здесь же голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес, защитник "Арсенала" Вильям Салиба и капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк.



Указанный шорт-лист был составлен посредством опроса свыше 21,000 профессиональных футболистов из 70 стран мира.



Глобальный профсоюз игроков FIFPRO обещает огласить состав символической сборной на церемонии вручения наград ФИФА Best 9 декабря.



Игроки, номинированные в символическую сборную FIFPRO World11 2024 года



Голкиперы: Эдерсон ("Манчестер Сити", Бразилия), Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла", Аргентина), Мануэль Нойер ("Бавария", Германия).



Защитники: Дани Карвахаль ("Реал", Испания), Рубен Диаш ("Манчестер Сити", Португалия), Виргил Ван Дейк ("Ливерпуль", Голландия), Джереми Фримпонг ("Байер", Голландия), Антонио Рюдигер ("Реал", Германия), Вильям Салиба ("Арсенал", Франция), Кайл Уолкер ("Манчестер Сити", Англия).



Полузащитники: Джуд Беллингем ("Реал", Испания), Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити", Бельгия), Фил Фоден ("Манчестер Сити", Англия), Тони Кроос ("Реал", Германия), Лука Модрич ("Реал", Хорватия), Джамал Мусиала ("Бавария", Германия), Родри ("Манчестер Сити", Испания), Федерико Вальверде ("Реал", Уругвай).



Нападающие: Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", Норвегия), Харри Кейн ("Бавария", Англия), Килиан Мбаппе (ПСЖ/"Реал", Франция), Лионель Месси ("Интер Майами", Аргентина), Коул Палмер ("Челси", Англия), Криштиану Роналду ("Аль-Наср", Португалия), Винисиус ("Реал", Бразилия), Ламин Ямаль ("Барселона", Испания).



