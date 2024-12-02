Морси единственным из капитанов в Премьер-Лиге отказался от радужной повязки

Сэм Морси Полузащитник Сэм Морси из "Ипсвича" стал единственным в Премьер-Лиге капитаном, который отказался примерить радужную повязку повязку в минувший уикенд.

Минувший уикенд в Премьер-Лиге был отмечен кампанией "Радужные шнурки" (Rainbow Laces) в поддержку ЛГБТ-меньшинств и против всех видов дискриминации.

Как отмечает The Athletic, среди капитанов 20 команд высшего английского дивизиона только 33-летний мусульманин Морси отказался публично поддержать геев и лесбиянок.

Родившийся в Англии игрок сборной Египта так поступил из религиозных соображений, и "Ипсвич" отнесся с уважением к этому решению.

Добавим, некоторое время назад Премьер-Лига более чем в два раза сократила свое финансирование благотворительной организации Stonewall, в партнерстве с которой и проводятся "Радужные шнурки". Аналогичным образом поступила и компания Adidas.


Метки Ипсвич, Морси, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.12.2024 19:00

Количество просмотров Просмотров: 818

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. hachidlo 02.12.2024 19:39 # hachidlo
    Верун хуже пидо*аса

    (ответить)

  2. ilovemanutd 02.12.2024 19:38 # ilovemanutd
    Верун хуже пидо*аса

    (ответить)

  3. chelsea88 02.12.2024 19:34 # chelsea88
    Так а зачем поддерживать аснл??

    (ответить)

  4. division 02.12.2024 19:19 # division
    Теперь дорога в Арсенал ему закрыта

    (ответить)

  5. last-chapter 02.12.2024 19:13 # last-chapter
    Второй за 8 лет...

    Первым был Ахмедходжич:
    http://fapl.ru/posts/104541/

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: