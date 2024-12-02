Морси единственным из капитанов в Премьер-Лиге отказался от радужной повязки

Полузащитник Сэм Морси из "Ипсвича" стал единственным в Премьер-Лиге капитаном, который отказался примерить радужную повязку повязку в минувший уикенд.

Минувший уикенд в Премьер-Лиге был отмечен кампанией "Радужные шнурки" (Rainbow Laces) в поддержку ЛГБТ-меньшинств и против всех видов дискриминации.



Как отмечает The Athletic, среди капитанов 20 команд высшего английского дивизиона только 33-летний мусульманин Морси отказался публично поддержать геев и лесбиянок.



Родившийся в Англии игрок сборной Египта так поступил из религиозных соображений, и "Ипсвич" отнесся с уважением к этому решению.



Добавим, некоторое время назад Премьер-Лига более чем в два раза сократила свое финансирование благотворительной организации Stonewall, в партнерстве с которой и проводятся "Радужные шнурки". Аналогичным образом поступила и компания Adidas.