Морси единственным из капитанов в Премьер-Лиге отказался от радужной повязки
Полузащитник Сэм Морси из "Ипсвича" стал единственным в Премьер-Лиге капитаном, который отказался примерить радужную повязку повязку в минувший уикенд.
Минувший уикенд в Премьер-Лиге был отмечен кампанией "Радужные шнурки" (Rainbow Laces) в поддержку ЛГБТ-меньшинств и против всех видов дискриминации.
Как отмечает The Athletic, среди капитанов 20 команд высшего английского дивизиона только 33-летний мусульманин Морси отказался публично поддержать геев и лесбиянок.
Родившийся в Англии игрок сборной Египта так поступил из религиозных соображений, и "Ипсвич" отнесся с уважением к этому решению.
Добавим, некоторое время назад Премьер-Лига более чем в два раза сократила свое финансирование благотворительной организации Stonewall, в партнерстве с которой и проводятся "Радужные шнурки". Аналогичным образом поступила и компания Adidas.
02.12.2024 19:00
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Последние комментарии:
Верун хуже пидо*аса
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Верун хуже пидо*аса
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Так а зачем поддерживать аснл??
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Теперь дорога в Арсенал ему закрыта
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Второй за 8 лет...
Первым был Ахмедходжич:
http://fapl.ru/posts/104541/
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