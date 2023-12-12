Ахмедходжич — первый за семь лет игрок, отказавшийся надеть радужную повязку
Защитник "Шеффилд Юнайтед" Анел Ахмедходжич стал первым за семь лет игроком Премьер-Лиги, отказавшимся надеть капитанскую повязку в цветах радуги.
В период со 2 по 7 декабря в Премьер-Лиге проводилась традиционная кампания "Радужные шнурки" (Rainbow Laces), в рамках которой команды высшего английского дивизиона демонстрируют свою поддержку ЛГБТ-сообщества.
Частью этой кампании являются капитанские повязки, раскрашенные в цвета радуги, и носить их обязаны все 20 капитанов команд Премьер-Лиги.
Однако на матч против "Ливерпуля" в прошлую среду 24-летний Ахмедходжич, подменявший Джона Игана и Криса Бэшема в качестве капитана "Шеффилд Юнайтед", вышел со стандартной повязкой.
Как отмечает Daily Mail, подобное случилось впервые с момента, как Премьер-Лига стала проводить кампанию "Радужные шнурки".
После матча, завершившегося поражением "клинков" со счетом 0:2, Ахмедходжича спросили, почему он отказался выразить свою поддержку геям и лесбиянкам.
"Угадайте", — лаконично ответил Анел шведскому изданию STV Sport.
12.12.2023 09:00
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Гейгуннеры теперь заклюют.
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Герой, воин!
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Педофилы, насильники, овцеебы. Но геев на камеру не любят)))
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Мусульмане не любят геев, но зато отлично относятся к педофилии. Выдать ребенка за старого деда - типичная история "самой мирной религии". Третья жена пророка Мухаммеда была им изнасилована, еогда ей было 9 лет.
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мусульманин - это раз, к пидорам отношение плёвое - это два...
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Молодец, респект!
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Ему парень запретил.
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Сразу видно не гпенс. Базар жок!
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"Угадайте", — лаконично ответил Анел шведскому изданию STV Sport.
Причины могут быть разные. Но Анел наверняка объясняет это тем, что не болеет за Челси.
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Красавчик!
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Уважение!
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Респект.
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