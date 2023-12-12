Ахмедходжич — первый за семь лет игрок, отказавшийся надеть радужную повязку

Защитник "Шеффилд Юнайтед" Анел Ахмедходжич стал первым за семь лет игроком Премьер-Лиги, отказавшимся надеть капитанскую повязку в цветах радуги.

В период со 2 по 7 декабря в Премьер-Лиге проводилась традиционная кампания "Радужные шнурки" (Rainbow Laces), в рамках которой команды высшего английского дивизиона демонстрируют свою поддержку ЛГБТ-сообщества.



Частью этой кампании являются капитанские повязки, раскрашенные в цвета радуги, и носить их обязаны все 20 капитанов команд Премьер-Лиги.



Однако на матч против "Ливерпуля" в прошлую среду 24-летний Ахмедходжич, подменявший Джона Игана и Криса Бэшема в качестве капитана "Шеффилд Юнайтед", вышел со стандартной повязкой.



Как отмечает Daily Mail, подобное случилось впервые с момента, как Премьер-Лига стала проводить кампанию "Радужные шнурки".



После матча, завершившегося поражением "клинков" со счетом 0:2, Ахмедходжича спросили, почему он отказался выразить свою поддержку геям и лесбиянкам.



"Угадайте", — лаконично ответил Анел шведскому изданию STV Sport.