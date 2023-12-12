Ахмедходжич — первый за семь лет игрок, отказавшийся надеть радужную повязку

Анел Ахмедходжич Защитник "Шеффилд Юнайтед" Анел Ахмедходжич стал первым за семь лет игроком Премьер-Лиги, отказавшимся надеть капитанскую повязку в цветах радуги.

В период со 2 по 7 декабря в Премьер-Лиге проводилась традиционная кампания "Радужные шнурки" (Rainbow Laces), в рамках которой команды высшего английского дивизиона демонстрируют свою поддержку ЛГБТ-сообщества.

Частью этой кампании являются капитанские повязки, раскрашенные в цвета радуги, и носить их обязаны все 20 капитанов команд Премьер-Лиги.

Однако на матч против "Ливерпуля" в прошлую среду 24-летний Ахмедходжич, подменявший Джона Игана и Криса Бэшема в качестве капитана "Шеффилд Юнайтед", вышел со стандартной повязкой.

Как отмечает Daily Mail, подобное случилось впервые с момента, как Премьер-Лига стала проводить кампанию "Радужные шнурки".

После матча, завершившегося поражением "клинков" со счетом 0:2, Ахмедходжича спросили, почему он отказался выразить свою поддержку геям и лесбиянкам.

"Угадайте", — лаконично ответил Анел шведскому изданию STV Sport.


Метки Ахмедходжич, Ливерпуль, Премьер-Лига, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2023 09:00

Количество просмотров Просмотров: 2254

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsea88 12.12.2023 11:09 # chelsea88
    Гейгуннеры теперь заклюют.

    (ответить)

  2. vovandersar 12.12.2023 10:13 # vovandersar
    Герой, воин!

    (ответить)

  3. vyrentz 12.12.2023 10:08 # vyrentz
    Педофилы, насильники, овцеебы. Но геев на камеру не любят)))

    (ответить)

  4. vyrentz 12.12.2023 10:07 # vyrentz
    Мусульмане не любят геев, но зато отлично относятся к педофилии. Выдать ребенка за старого деда - типичная история "самой мирной религии". Третья жена пророка Мухаммеда была им изнасилована, еогда ей было 9 лет.

    (ответить)

  5. kojan 12.12.2023 09:31 # kojan
    мусульманин - это раз, к пидорам отношение плёвое - это два...

    (ответить)

  6. apl-nash 12.12.2023 09:29 # apl-nash
    Молодец, респект!

    (ответить)

  7. brown-ale 12.12.2023 09:23 # brown-ale
    Ему парень запретил.

    (ответить)

  8. gunars 12.12.2023 09:19 # gunars
    Сразу видно не гпенс. Базар жок!

    (ответить)

  9. shakur 12.12.2023 09:19 # shakur
    "Угадайте", — лаконично ответил Анел шведскому изданию STV Sport.

    Причины могут быть разные. Но Анел наверняка объясняет это тем, что не болеет за Челси.

    (ответить)

  10. rooney-9 12.12.2023 09:14 # rooney-9
    Красавчик!

    (ответить)

  11. liverbro 12.12.2023 09:14 # liverbro
    Уважение!

    (ответить)

  12. vanich 12.12.2023 09:01 # vanich
    Респект.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: