13-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 30 ноября, пятью поединками продолжится 13-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БРЕНТФОРД — ЛЕСТЕР 18:00



У себя дома в этом сезоне Премьер-Лиги "Брентфорд" набрал 16 очков и забил 18 голов — больше всех по обоим показателям. "Лестер" пропускал первым в 10 из 12 своих матчей в этом сезоне английского первенства, превзойдя по этому показателю все остальные команды дивизиона. "Лисы" не проигрывают "пчелам" уже восемь встреч кряду в чемпионате (5 побед, 3 ничьи).



Капитан "Брентфорда" Кристиан Нергор доступен после того, как его апелляция на удаление против "Эвертона" была удовлетворена. Кристоффер Айер, Аарон Хики, Джош Дасилва и Густаво Нунес по-прежнему травмированы.



Полузащитник Харри Уинкс не поможет "Лестеру" из-за травмы паха. Якуб Столарчик, Рикарду Перейра и Абдул Фатаву также значатся среди потерь. Факундо Буонанотте возвращается после дисквалификации.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — НЬЮКАСЛ 18:00



"Кристал Пэлас" забил только три гола в этом сезоне Премьер-Лиги дома — меньше всех в дивизионе. "Ньюкасл" одержал лишь две победы в восьми последних матчах чемпионата, в среднем набирая по очку в этот период. "Сороки" выиграли только однажды в девяти последних выездах к "орлам" в рамках Премьер-Лиги — 0:2 в ноябре 2020 (5 ничьих, 3 поражения).



Вингер "Пэлас" Эберечи Эзе возвращается в строй после месяца отсутствия с травмой задней поверхности бедра. Также выздоровел Эдди Нкетиа. Даити Камада продолжает отбывать свою дисквалификацию.



"Ньюкасл" надеется на выздоровление к субботе Бруно Гимараэса и Джо Уиллока. Дэн Берн отбыл свою дисквалификацию.



НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — ИПСВИЧ 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ноттингем Форест" не проиграл ни одного из восьми последних матчей Премьер-Лиги против новичков дивизиона, все четыре крайних выиграв. У "Ипсвича" уже шесть ничьих в этом сезоне английского первенства — больше всех. "Трактористы" не одержали ни одной победы в 14 последних выездах к "лесникам" (6 ничьих, 8 поражений).



"Форест" предстоит оценить состояние Моргана Гиббс-Уайта, Эллиота Андерсона и Энтони Эланги.



"Ипсвич" устроит фитнес-тесты для Бена Джонсона и Калвина Филлипса. Джейкоб Гривз и Натан Бродхэд снова в строю. Джордж Херст и Чидози Огбене вернутся еще не скоро.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — БОРНМУТ 18:00



"Вулверхэмптон" одержал две победы в двух последних матчах Премьер-Лиги — как и в 22 предыдущих (5 ничьих, 15 поражений). "Борнмут" лишь однажды сохранил свои ворота на замке в 11 последних выездных поединках чемпионата. "Вишенки" надеются оформить свою третью подряд победу на поле "волков" в рамках Премьер-Лиги.



"Вулверхэмптон" снова может рассчитывать на выздоровевших Сэма Джонстона, Крейга Доусона, Сантьяго Буэно и Пабло Сарабия.



"Борнмут" будет лишен дисквалифицированного Антуана Семеньо, но Райан Кристи свое наказание уже искупил.



ВЕСТ ХЭМ — АРСЕНАЛ 20:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Вест Хэм" набрал семь очков в трех последних домашних матчах Премьер-Лиги — как и в девяти предыдущих. "Арсенал" не знает побед на выезде в чемпионате уже четыре поединка кряду (2 ничьи, 2 поражения), хотя 10 из 11 таких первых в 2024 году выиграл. "Канониры" уступили лишь раз в 16 последних выездных встречах с "молотобойцами" в Премьер-Лиге — 1:0 в январе 2019, когда единственный гол забил Деклан Райс (10 побед, 5 ничьих).



Полузащитник "Вест Хэма" Эдсон Альварес уже отбыл свою дисквалификацию, Мохаммед Кудус — пока нет.



Защитник "Арсенала" Габриэль Магальяэс находится под вопросом, будучи вынужденно замененным против "Спортинга" в Лиге Чемпионов посреди недели. Бен Уайт пропустит несколько месяцев после операции на колене.