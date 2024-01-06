"Челси" разгромил "Престон" и вышел в 4-й раунд Кубка Англии

Трижды забив в течение 11 минут, в итоге "Челси" отпраздновал победу 4:0 над "Престоном из Чемпионшипа в рамках 3-го раунда Кубка Англии.

Хозяева "Стэмфорд Бридж" имели определенное преимущество в первом тайме, совершив несколько подходов к чужим воротам, однако "Престон" чувствовал себя довольно комфортно, не отсиживался в обороне и в ответ пару раз размял голкипера "синих" Джордже Петровича.



Темп игры во втором тайме также оставлял желать лучшего, но это не помешало "Челси" открыть счет. Мало Гюсто навесил с левого фланга, а Армандо Бройя пробил головой с отскоком от штанги — 1:0.



Почти сразу Бройя имел еще один момент, замыкая подачу Михаила Мудрика, но мяч попал в каркас ворот.



Тем не менее, после забитого гола хозяева раскрепостились и на 66-й минуте удвоили счет. Это Тиаго Силва сыграл на опережение, пробив головой после подачи Коулом Палмером углового — 2:0.



А на 69-й минуте отличился и Рахим Стерлинг, прекрасно исполнив заработанный Палмером штрафной — 3:0.



В остатке матча "Челси" имел массу возможностей забить еще, но четвертый гол был отложен до 85-й минуты, когда Энцо Фернандес поразил ворота после отскока к нему от Стерлинга в штрафной — 4:0.



"Челси" — "Престон" — 4:0 (0:0)



Голы: Бройя 58, Силва 66, Стерлинг 69 Фернандес 85.



"Челси": Петрович, Гилкрист (Силва 61), Дисаси, Колуилл, Гюсто, Кайседо, Фернандес (Голдинг 89), Стерлинг, Палмер (Галлахер 76), Мудрик (Мадуэке 61), Бройя (Вашингтон 76).



"Мидлсбро" — "Астон Вилла" — 0:1 (0:0)



Гол: Кэш 87.



"Джиллингем" — "Шеффилд Юнайтед" — 0:4 (0:2)



Голы: Осула 14, 39, Макати 83, 87.



КПР — "Борнмут" — 2:3 (2:0)



Голы: Армстронг 40, Дайкс 42 — Тавернье 48, Мур 58, Клюйверт 69.



"Стоук" — "Брайтон" — 2:4 (1:1)



Голы: Ван Хекке 16 (авт), Бэйкер 63 (пен) — Эступиньян 45, Данк 52, Педро 71, 80.



"Блэкберн" — "Кембридж" — 5:2 (3:2)



Голы: Смодич 23, 37, 45, Сигурдссон 66, Леонард 81 — Ланкестер 6, Кайкай 26.



"Халл" — "Бирмингем" — 1:1 (0:1)



Голы: Джейкоб 87 — Юткевич 18.



"Ньюпорт" — "Истли" — 1:1 (0:0)



Голы: Кларк 56 — Магуайр 82 (пен).



"Норвич" — "Бристоль Роверс" — 1:1 (1:1)



Голы: Барнс 12 — Уорд 17.



"Плимут" — "Саттон" — 3:1 (1:0)



Голы: Кандл 18, Харди 68 (пен), Уиттакер 90 — Ангол 50.



"Саутгемптон" — "Уолсолл" — 4:0 (1:0)



Голы: Фрэйзер 6, 68, Мара 58, Адамс 78.



"Уотфорд" — "Честерфилд" — 2:1 (0:0)



Голы: Райович 76, Деле-Баширу 90 — Куигли 28.



"Шеффилд Уэнсдей" — "Кардифф" — 4:0 (3:0)



Голы: Уиндасс 2, Сойерс 38 (авт), Палмер 40, Уилкс 90.



"Суонси" — "Моркам" — 2:0 (0:0)



Голы: Патино 47, Йетс 87.