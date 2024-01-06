"Челси" разгромил "Престон" и вышел в 4-й раунд Кубка Англии
Трижды забив в течение 11 минут, в итоге "Челси" отпраздновал победу 4:0 над "Престоном из Чемпионшипа в рамках 3-го раунда Кубка Англии.
Хозяева "Стэмфорд Бридж" имели определенное преимущество в первом тайме, совершив несколько подходов к чужим воротам, однако "Престон" чувствовал себя довольно комфортно, не отсиживался в обороне и в ответ пару раз размял голкипера "синих" Джордже Петровича.
Темп игры во втором тайме также оставлял желать лучшего, но это не помешало "Челси" открыть счет. Мало Гюсто навесил с левого фланга, а Армандо Бройя пробил головой с отскоком от штанги — 1:0.
Почти сразу Бройя имел еще один момент, замыкая подачу Михаила Мудрика, но мяч попал в каркас ворот.
Тем не менее, после забитого гола хозяева раскрепостились и на 66-й минуте удвоили счет. Это Тиаго Силва сыграл на опережение, пробив головой после подачи Коулом Палмером углового — 2:0.
А на 69-й минуте отличился и Рахим Стерлинг, прекрасно исполнив заработанный Палмером штрафной — 3:0.
В остатке матча "Челси" имел массу возможностей забить еще, но четвертый гол был отложен до 85-й минуты, когда Энцо Фернандес поразил ворота после отскока к нему от Стерлинга в штрафной — 4:0.
"Челси" — "Престон" — 4:0 (0:0)
Голы: Бройя 58, Силва 66, Стерлинг 69 Фернандес 85.
"Челси": Петрович, Гилкрист (Силва 61), Дисаси, Колуилл, Гюсто, Кайседо, Фернандес (Голдинг 89), Стерлинг, Палмер (Галлахер 76), Мудрик (Мадуэке 61), Бройя (Вашингтон 76).
"Мидлсбро" — "Астон Вилла" — 0:1 (0:0)
Гол: Кэш 87.
"Джиллингем" — "Шеффилд Юнайтед" — 0:4 (0:2)
Голы: Осула 14, 39, Макати 83, 87.
КПР — "Борнмут" — 2:3 (2:0)
Голы: Армстронг 40, Дайкс 42 — Тавернье 48, Мур 58, Клюйверт 69.
"Стоук" — "Брайтон" — 2:4 (1:1)
Голы: Ван Хекке 16 (авт), Бэйкер 63 (пен) — Эступиньян 45, Данк 52, Педро 71, 80.
"Блэкберн" — "Кембридж" — 5:2 (3:2)
Голы: Смодич 23, 37, 45, Сигурдссон 66, Леонард 81 — Ланкестер 6, Кайкай 26.
"Халл" — "Бирмингем" — 1:1 (0:1)
Голы: Джейкоб 87 — Юткевич 18.
"Ньюпорт" — "Истли" — 1:1 (0:0)
Голы: Кларк 56 — Магуайр 82 (пен).
"Норвич" — "Бристоль Роверс" — 1:1 (1:1)
Голы: Барнс 12 — Уорд 17.
"Плимут" — "Саттон" — 3:1 (1:0)
Голы: Кандл 18, Харди 68 (пен), Уиттакер 90 — Ангол 50.
"Саутгемптон" — "Уолсолл" — 4:0 (1:0)
Голы: Фрэйзер 6, 68, Мара 58, Адамс 78.
"Уотфорд" — "Честерфилд" — 2:1 (0:0)
Голы: Райович 76, Деле-Баширу 90 — Куигли 28.
"Шеффилд Уэнсдей" — "Кардифф" — 4:0 (3:0)
Голы: Уиндасс 2, Сойерс 38 (авт), Палмер 40, Уилкс 90.
"Суонси" — "Моркам" — 2:0 (0:0)
Голы: Патино 47, Йетс 87.
06.01.2024 22:25
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Последние комментарии:
Хоть где-то радость. С победой, пацаны
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Порадовали себя и колбасников в сочельник, молодцы!!!
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Того маму рот ебал
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Молодцы! В ЧШ не затеряются, как минимум будут выше Престона (13).
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Рэпчанский в честь Тьяго Сильва
https://www.youtube.com/watch?v=OQTsZGvVUbs
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Норм колбасодаунам очелло порвали.
Новый год по императорски стартанули.
24 год - наш!
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пидарастерка, хоть с этого кайфуй
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Образцово показательный матч. Все молодцы. Палмер и Силва-машины
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Завтра ебем портовую шлюху у неё дома
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Казалось бы. Привычная тема для Вудмана - блондинка-украинка. Ну напихали в этот раз ему)
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Хорошо.
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Бартон - хорош. Разьебал нечисть)
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Ваше освещение матча накануне опустило игру на новый уровень. Эни Алуко и Люси Уорд – Фред и Роуз Уэст в мире футбольного телевидения.
Уберите их из мужского футбола, с ТВ. Они там только для галочки. DEI (Diversity, equity, and inclusion, разнообразие, справедливость и инклюзивность – Sports.ru) – это куча дерьма. Все это из-за чепухи с BLM / Джорджем Флойдом. Отменяйте меня, мне все равно», – написал Бартон.
Телеканал ITV выступил с заявлением, в котором назвал заявления Бартона «постыдными и подлыми». Однако бывший футболист в грубой форме ответил на заявление канала.
«Заткнитесь, гребаные идиоты. Держите их подальше от телевидения. Они портят игру каждому из нас. Вот что происходит, когда вы пропихиваете недостаточно квалифицированных, неподготовленных людей по квотам.
Отныне я буду называть их всех серийными убийцами. В каждом видео, которое вы, ублюдки, выпустите.
Я же сказал, что мне все равно. Мы все сыты по горло вашим бредом с DEI, воукизмом (усиленное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой и половой справедливости – Sports.ru).
Надеюсь, что все, кто согласен со мной, будут приходить в ваши соцсети каждый раз, когда вы навязываете нам эту чушь. Я пытался быть вежливым, но вы не слушали», – написал Бартон
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