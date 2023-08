Светская хроника за понедельник

Лукас Пакета — приоритетная цель для "Манчестер Сити". Донни Ван де Бек может вернуться в "Аякс". "Тоттенхэм" хочет купить Фоларина Балогана у "Арсенала". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

Защитник Кайл Уолкер отказался от перехода в "Баварию" и на этой неделе подпишет новый контракт с "Манчестер Сити". (Fabrizio Romano)



"Сити" предложит 47 миллионов фунтов за вингера "Ренна" Жереми Доку. (The Sun)



"Сити" переключится на вингера "Кристал Пэлас" Майкла Олисе, если не сможет заполучить Лукаса Пакету из "Вест Хэма". (Football Insider)



"Вест Хэм" хочет более 90 млн. фунтов за Пакету. (The Telegraph)



Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола сделал покупку Пакеты приоритетной задачей после травмы Кевина Де Брюйне. (talkSPORT)



"Барселона" возобновила переговоры по защитнику "Сити" Жоау Канселу. (Fabrizio Romano)



"Аякс" заинтересован в возвращении полузащитника "Манчестер Юнайтед" Донни Ван де Бека. (The Sun)



"Реал Сосьедад" решил не приглашать Ван де Бека. (Mundo Deportivo)



Полузащитник Френки Де Йонг по-прежнему исключает переход в "Юнайтед" и хочет остаться в "Барселоне" до конца своей карьеры. (El Periodico)



"Ювентус" продолжает переговоры о приобретении нападающего "Челси" Ромелу Лукаку, который сам хочет перебраться в Турин. (Corriere dello Sport)



"Арсенал" установил цену в 30 млн. фунтов за защитника Такехиро Томиясу, который интересен "Интеру". (Sport Witness)



"Тоттенхэм" задумывается о приобретении нападающего "Арсенала" Фоларина Балогана. (Gazzetta dello Sport)



"Тоттенхэм" готов потратить 55+ млн. фунтов на нападающего, который заменит Харри Кейна. (Football Insider)



На замену Кейну "Тоттенхэм" рассматривает Мехди Тареми из "Порту", Джонатана Дэвида из "Лилля" и Гифта Орбана из "Гента". (Caught Offside)



Будущее защитника Эрика Дайера в "Тоттенхэме" находится под вопросом. (Daily Mail)



"Ливерпуль", "Бавария" и ПСЖ заинтересованы в опорнике ПСВ Ибраиме Сангаре, которого ранее этим летом не удалось купить "Ноттингем Форест". (ESPN Netherlands)



"Аякс" покупает нападающего "Мидлсбро" Чубу Акпома за 10 млн. фунтов. (The Athletic)



"Вест Хэм" готовит предложение о покупке нападающего "Монпелье" Элье Ваи. (L'Equipe)



Другое



"Астон Вилла" опасается, что защитник Тайрон Мингс получил серьезную травму колена в матче против "Ньюкасла". (Daily Mail)



Новичок "Баварии" Харри Кейн признался, что знает только одно слово по-немецки: сервус. Однако капитан сборной Англии собирается брать уроки немецкого языка раз или два в неделю. (Daily Mirror)



Роберто Манчини ушел с поста главного тренера сборной Италии после пяти лет работы. (Daily Mail)



Бывший полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик оформил хет-трик за полчаса с небольшим предсезонного матча "Милана". (Daily Mail)



Четвертый ребенок нападающего "Баварии" Харри Кейна может родиться в Мюнхене и получить возможность играть за сборную Германии в будущем. (The Sun)



Фанаты остались шокированы громадным размером сосиски, которую кладут в хот-доги за 6.50 фунтов на стадионе "Эвертона". (The Sun)