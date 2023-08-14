Светская хроника за понедельник

Светская хроника Лукас Пакета — приоритетная цель для "Манчестер Сити". Донни Ван де Бек может вернуться в "Аякс". "Тоттенхэм" хочет купить Фоларина Балогана у "Арсенала". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

Защитник Кайл Уолкер отказался от перехода в "Баварию" и на этой неделе подпишет новый контракт с "Манчестер Сити". (Fabrizio Romano)

"Сити" предложит 47 миллионов фунтов за вингера "Ренна" Жереми Доку. (The Sun)

"Сити" переключится на вингера "Кристал Пэлас" Майкла Олисе, если не сможет заполучить Лукаса Пакету из "Вест Хэма". (Football Insider)

"Вест Хэм" хочет более 90 млн. фунтов за Пакету. (The Telegraph)

Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола сделал покупку Пакеты приоритетной задачей после травмы Кевина Де Брюйне. (talkSPORT)

"Барселона" возобновила переговоры по защитнику "Сити" Жоау Канселу. (Fabrizio Romano)

"Аякс" заинтересован в возвращении полузащитника "Манчестер Юнайтед" Донни Ван де Бека. (The Sun)

"Реал Сосьедад" решил не приглашать Ван де Бека. (Mundo Deportivo)

Полузащитник Френки Де Йонг по-прежнему исключает переход в "Юнайтед" и хочет остаться в "Барселоне" до конца своей карьеры. (El Periodico)

"Ювентус" продолжает переговоры о приобретении нападающего "Челси" Ромелу Лукаку, который сам хочет перебраться в Турин. (Corriere dello Sport)

"Арсенал" установил цену в 30 млн. фунтов за защитника Такехиро Томиясу, который интересен "Интеру". (Sport Witness)

"Тоттенхэм" задумывается о приобретении нападающего "Арсенала" Фоларина Балогана. (Gazzetta dello Sport)

"Тоттенхэм" готов потратить 55+ млн. фунтов на нападающего, который заменит Харри Кейна. (Football Insider)

На замену Кейну "Тоттенхэм" рассматривает Мехди Тареми из "Порту", Джонатана Дэвида из "Лилля" и Гифта Орбана из "Гента". (Caught Offside)

Будущее защитника Эрика Дайера в "Тоттенхэме" находится под вопросом. (Daily Mail)

"Ливерпуль", "Бавария" и ПСЖ заинтересованы в опорнике ПСВ Ибраиме Сангаре, которого ранее этим летом не удалось купить "Ноттингем Форест". (ESPN Netherlands)

"Аякс" покупает нападающего "Мидлсбро" Чубу Акпома за 10 млн. фунтов. (The Athletic)

"Вест Хэм" готовит предложение о покупке нападающего "Монпелье" Элье Ваи. (L'Equipe)

Другое

"Астон Вилла" опасается, что защитник Тайрон Мингс получил серьезную травму колена в матче против "Ньюкасла". (Daily Mail)

Новичок "Баварии" Харри Кейн признался, что знает только одно слово по-немецки: сервус. Однако капитан сборной Англии собирается брать уроки немецкого языка раз или два в неделю. (Daily Mirror)

Роберто Манчини ушел с поста главного тренера сборной Италии после пяти лет работы. (Daily Mail)

Бывший полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик оформил хет-трик за полчаса с небольшим предсезонного матча "Милана". (Daily Mail)

Четвертый ребенок нападающего "Баварии" Харри Кейна может родиться в Мюнхене и получить возможность играть за сборную Германии в будущем. (The Sun)

Фанаты остались шокированы громадным размером сосиски, которую кладут в хот-доги за 6.50 фунтов на стадионе "Эвертона". (The Sun)


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Автор mihajlo   

Дата 14.08.2023 12:00

Количество просмотров Просмотров: 2425

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Последние комментарии:




  1. gameboy 14.08.2023 13:13 # gameboy
    Фагот, что ты хотел сказать простынями про Арсенал прошлого столетия?

    (ответить)

  2. slavaukraine 14.08.2023 13:11 # slavaukraine
    Кайф когда зп в долларах, конечно.

    (ответить)

  3. imf-tau 14.08.2023 13:10 # imf-tau
    Сракерооооооок, как там курс? (2)

    (ответить)

  4. kipeloff89 14.08.2023 13:02 # kipeloff89
    Если лфц был готов вывалить за какого-то кайседо 100 лямов, так пускай лучше берут Пакету у ВХ, можно ж пепке за одно писюном по губам провести

    (ответить)

  5. skydreams 14.08.2023 12:55 # skydreams
    "Ливерпуль" согласовал с "Саутгемптоном" сумму трансфера Ромео Лавия в &#163;60 млн.

    Им нужно убедить и самого игрока, который, по сообщениям, отдает предпочтение "Челси".

    [Jacob Steinberg]


    Бля бедные колбасники) уже жалко их

    (ответить)

  6. takernotagiver 14.08.2023 12:44 # takernotagiver
    Ну наконец на Сангара обратили внимание)
    _______
    Ливерпуль", "Бавария" и ПСЖ заинтересованы в опорнике ПСВ Ибраиме Сангаре, которого ранее этим летом не удалось купить "Ноттингем Форест". (ESPN Netherlands)

    (ответить)

  7. liverpool888 14.08.2023 12:42 # liverpool888
    Ну если Ливерпуль готов всё таки купить игрока в центральную зону за 100 млн, то почему бы не испытать Барселону и де Йонга на крепость из взаимной любви?
    Я посмотрел на новую тройку полузащиты в матче с Челси и сделал для себя пару заметок:
    - Собослаи в большом матче проявил себя хорошо. Прессинг, отборы, единоборства, выходы через пасы - мне всё это понравилось
    - Мак также порадовал своей игрой. Были вопросы по некоторым действиям без мяча, но тут больше вопросы к взаимодействию Гакпо с Маком, ну и необязательные потери из-за долгого расставания с мячом. В матче с Дармштадтом это было сильно заметно
    - Гакпо по моему мнению был самым слабым звеном полузащиты. Складывалось ощущение, что он не попал в ритм игры. Надеюсь, в других матчах он проявит себя лучше и вынужденная смена позиции не затянется в долгий процесс. Я видел несколько удачных открываний Доминика и Коди перед штрафной, но почему-то крайние нападающие решили играть через другие зоны. Такие атакующие полузащитники в идеале могли бы за счёт ударов с выгодных позиций принести команде дополнительные голы в этом сезоне. Но нападающие по старой привычке ищут в штрафной только друг друга и не отдают мячи под удар. Надеюсь, Клопп с тренерским штабом укажут варианты для паса
    - Надежды на Джонса и вправду должны себя отправдать. В этом сезоне полузащитник уже должен решить проблемы со здоровьем и войти в костяк основной обоймы Клоппа

    С учётом возвращения Тьяго и наличия Эллиота и Байчетича клубу крайне необходим один полузащитник оборонительного профиля.
    Надеюсь, это не будет какой-то 19-21 летний юнец, а готовый исполнитель за 80-100 млн.
    Кто приходит на ум? Кандидатуру де Йонга я уже озвучил, краткосрочно позицию можно закрыть за счёт Ндиди, если игрок сильно не сдал, есть ненуждый Тухелю Леон Горецка, есть Дуглас Луис в Астон Вилле, есть матёрый Хейберг в Тоттенхэме, есть Барелла, фанатом которого я не являюсь.
    В общем, если пошерстить рынок Европы, то нужного игрока найти можно. За 80 миллионов клуб не из АПЛ с радостью отпустит своего пусть и ключевого полузащитника. Единственный минус -то время, чем дольше клуб будет определяться с кандидатом, тем сложнее будет найти замену.

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  8. narcot 14.08.2023 12:40 # narcot
    Ян очка, у тебя вода есть?



    В Дагестане жители перекрыли трассу, потому что у них все лето нет воды. Ранее в Махачкале протестовали из-за отключений электричества

    Жители поселка Караман-2 под Махачкалой вечером 13 августа вышли на акцию протеста. В ней участвовали около 200 человек, они перекрыли участок федеральной автодороги «Астрахань-Махачкала», заявили в полиции. Между протестующими и водителями, как утверждает МВД, произошел конфликт.

    Жители поселка собрались, чтобы «привлечь внимание к продолжительному отсутствию воды в их домах», сказали в МВД. По данным телеграм-каналов «Дагестан 24» и «ЧП Кавказ», участники акции протеста заявили, что в их домах воды нет все лето.

    В МВД Дагестана заявили, что «конфликт удалось погасить», протестующие разошлись.

    Вечером 9 августа жители Махачкалы заблокировали движение по улице Магомеда Гаджиева, протестуя против аварийных отключений электричества в городе. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что их причиной стала сильная жара.

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  9. sellman 14.08.2023 12:35 # sellman
    зегодфазер, наркот живы хоть?

    труманк, братик, сорри, что в прошлом году не доиграл FF, меня норм помотало, не до футбола было(

    Кстати, какие там итоге прошлого розыгрыша FF на фапле, кто сколько оченй набрал??

    (ответить)

  10. narcot 14.08.2023 12:35 # narcot
    Депутат заявил об улыбках россиян на фоне доллара по &#8381;100
    Глава думского комитета по финансовому рынку утверждает, что сейчас страна «находится в позитивном тренде своего развития», чего он не видел «в современной России после Советского Союза никогда»

    (ответить)

  11. burnley 14.08.2023 12:29 # burnley
    https://www.bbc.com/russian/articles/cv2j0zgg384o

    Игорь Липсиц базирует. Учился у него. Супер крутой препод, на самом деле. И я рад, что он сейчас на правильной стороне истории. Долгих лет жизни ему. Ну и ясности ума ему не занимать

    (ответить)

  12. electric 14.08.2023 12:27 # electric
    охранник!!!

    (ответить)

  13. imf-tau 14.08.2023 12:22 # imf-tau
    Сракерооооооок, как там курс?

    (ответить)

  14. bembo 14.08.2023 12:15 # bembo
    Пусички, я вот че хотел сказать....
    Вы прикиньте насколько ваш клуб ущербный, что даже с учетом трат боэли в полмиллиарда за год, вы все равно имеете худшый баланс траты-доходы с продаж, чем челси за последние 5, и тем более 10 лет.
    При этом челси трофикар, а у вас залупка за щекой ахахахаха.

    Еще чета за ффп кукарекают додики.... Челси за 5 лет и даже 10 имеет лучший баланс, и похуй на этих полмиллиарда за год)))
    Это при том, что вроде как челси эти 5-10 лет стабильно играл в лч, за вычетом пары сезонов, и даже ее выигрывал, что говорит о том, что доходов у челси явно больше пусианальных были, которые в лигах европы в лучшем случае катали ахахахах

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  15. v-0987654321 14.08.2023 12:07 # v-0987654321
    Свиньятрах - это насильник хохлов

    (ответить)

  16. sellman 14.08.2023 12:05 # sellman
    Братики, всех максимально приветствую!

    Как вы тут? Все живы?

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