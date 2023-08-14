Светская хроника за понедельник
Лукас Пакета — приоритетная цель для "Манчестер Сити". Донни Ван де Бек может вернуться в "Аякс". "Тоттенхэм" хочет купить Фоларина Балогана у "Арсенала". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.
Защитник Кайл Уолкер отказался от перехода в "Баварию" и на этой неделе подпишет новый контракт с "Манчестер Сити". (Fabrizio Romano)
"Сити" предложит 47 миллионов фунтов за вингера "Ренна" Жереми Доку. (The Sun)
"Сити" переключится на вингера "Кристал Пэлас" Майкла Олисе, если не сможет заполучить Лукаса Пакету из "Вест Хэма". (Football Insider)
"Вест Хэм" хочет более 90 млн. фунтов за Пакету. (The Telegraph)
Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола сделал покупку Пакеты приоритетной задачей после травмы Кевина Де Брюйне. (talkSPORT)
"Барселона" возобновила переговоры по защитнику "Сити" Жоау Канселу. (Fabrizio Romano)
"Аякс" заинтересован в возвращении полузащитника "Манчестер Юнайтед" Донни Ван де Бека. (The Sun)
"Реал Сосьедад" решил не приглашать Ван де Бека. (Mundo Deportivo)
Полузащитник Френки Де Йонг по-прежнему исключает переход в "Юнайтед" и хочет остаться в "Барселоне" до конца своей карьеры. (El Periodico)
"Ювентус" продолжает переговоры о приобретении нападающего "Челси" Ромелу Лукаку, который сам хочет перебраться в Турин. (Corriere dello Sport)
"Арсенал" установил цену в 30 млн. фунтов за защитника Такехиро Томиясу, который интересен "Интеру". (Sport Witness)
"Тоттенхэм" задумывается о приобретении нападающего "Арсенала" Фоларина Балогана. (Gazzetta dello Sport)
"Тоттенхэм" готов потратить 55+ млн. фунтов на нападающего, который заменит Харри Кейна. (Football Insider)
На замену Кейну "Тоттенхэм" рассматривает Мехди Тареми из "Порту", Джонатана Дэвида из "Лилля" и Гифта Орбана из "Гента". (Caught Offside)
Будущее защитника Эрика Дайера в "Тоттенхэме" находится под вопросом. (Daily Mail)
"Ливерпуль", "Бавария" и ПСЖ заинтересованы в опорнике ПСВ Ибраиме Сангаре, которого ранее этим летом не удалось купить "Ноттингем Форест". (ESPN Netherlands)
"Аякс" покупает нападающего "Мидлсбро" Чубу Акпома за 10 млн. фунтов. (The Athletic)
"Вест Хэм" готовит предложение о покупке нападающего "Монпелье" Элье Ваи. (L'Equipe)
Другое
"Астон Вилла" опасается, что защитник Тайрон Мингс получил серьезную травму колена в матче против "Ньюкасла". (Daily Mail)
Новичок "Баварии" Харри Кейн признался, что знает только одно слово по-немецки: сервус. Однако капитан сборной Англии собирается брать уроки немецкого языка раз или два в неделю. (Daily Mirror)
Роберто Манчини ушел с поста главного тренера сборной Италии после пяти лет работы. (Daily Mail)
Бывший полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик оформил хет-трик за полчаса с небольшим предсезонного матча "Милана". (Daily Mail)
Четвертый ребенок нападающего "Баварии" Харри Кейна может родиться в Мюнхене и получить возможность играть за сборную Германии в будущем. (The Sun)
Фанаты остались шокированы громадным размером сосиски, которую кладут в хот-доги за 6.50 фунтов на стадионе "Эвертона". (The Sun)
14.08.2023 12:00
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Последние комментарии:
Фагот, что ты хотел сказать простынями про Арсенал прошлого столетия?
(ответить)
Кайф когда зп в долларах, конечно.
(ответить)
Сракерооооооок, как там курс? (2)
(ответить)
Если лфц был готов вывалить за какого-то кайседо 100 лямов, так пускай лучше берут Пакету у ВХ, можно ж пепке за одно писюном по губам провести
(ответить)
"Ливерпуль" согласовал с "Саутгемптоном" сумму трансфера Ромео Лавия в £60 млн.
Им нужно убедить и самого игрока, который, по сообщениям, отдает предпочтение "Челси".
[Jacob Steinberg]
Бля бедные колбасники) уже жалко их
(ответить)
Ну наконец на Сангара обратили внимание)
_______
Ливерпуль", "Бавария" и ПСЖ заинтересованы в опорнике ПСВ Ибраиме Сангаре, которого ранее этим летом не удалось купить "Ноттингем Форест". (ESPN Netherlands)
(ответить)
Ну если Ливерпуль готов всё таки купить игрока в центральную зону за 100 млн, то почему бы не испытать Барселону и де Йонга на крепость из взаимной любви?
Я посмотрел на новую тройку полузащиты в матче с Челси и сделал для себя пару заметок:
- Собослаи в большом матче проявил себя хорошо. Прессинг, отборы, единоборства, выходы через пасы - мне всё это понравилось
- Мак также порадовал своей игрой. Были вопросы по некоторым действиям без мяча, но тут больше вопросы к взаимодействию Гакпо с Маком, ну и необязательные потери из-за долгого расставания с мячом. В матче с Дармштадтом это было сильно заметно
- Гакпо по моему мнению был самым слабым звеном полузащиты. Складывалось ощущение, что он не попал в ритм игры. Надеюсь, в других матчах он проявит себя лучше и вынужденная смена позиции не затянется в долгий процесс. Я видел несколько удачных открываний Доминика и Коди перед штрафной, но почему-то крайние нападающие решили играть через другие зоны. Такие атакующие полузащитники в идеале могли бы за счёт ударов с выгодных позиций принести команде дополнительные голы в этом сезоне. Но нападающие по старой привычке ищут в штрафной только друг друга и не отдают мячи под удар. Надеюсь, Клопп с тренерским штабом укажут варианты для паса
- Надежды на Джонса и вправду должны себя отправдать. В этом сезоне полузащитник уже должен решить проблемы со здоровьем и войти в костяк основной обоймы Клоппа
С учётом возвращения Тьяго и наличия Эллиота и Байчетича клубу крайне необходим один полузащитник оборонительного профиля.
Надеюсь, это не будет какой-то 19-21 летний юнец, а готовый исполнитель за 80-100 млн.
Кто приходит на ум? Кандидатуру де Йонга я уже озвучил, краткосрочно позицию можно закрыть за счёт Ндиди, если игрок сильно не сдал, есть ненуждый Тухелю Леон Горецка, есть Дуглас Луис в Астон Вилле, есть матёрый Хейберг в Тоттенхэме, есть Барелла, фанатом которого я не являюсь.
В общем, если пошерстить рынок Европы, то нужного игрока найти можно. За 80 миллионов клуб не из АПЛ с радостью отпустит своего пусть и ключевого полузащитника. Единственный минус -то время, чем дольше клуб будет определяться с кандидатом, тем сложнее будет найти замену.
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Ян очка, у тебя вода есть?
В Дагестане жители перекрыли трассу, потому что у них все лето нет воды. Ранее в Махачкале протестовали из-за отключений электричества
Жители поселка Караман-2 под Махачкалой вечером 13 августа вышли на акцию протеста. В ней участвовали около 200 человек, они перекрыли участок федеральной автодороги «Астрахань-Махачкала», заявили в полиции. Между протестующими и водителями, как утверждает МВД, произошел конфликт.
Жители поселка собрались, чтобы «привлечь внимание к продолжительному отсутствию воды в их домах», сказали в МВД. По данным телеграм-каналов «Дагестан 24» и «ЧП Кавказ», участники акции протеста заявили, что в их домах воды нет все лето.
В МВД Дагестана заявили, что «конфликт удалось погасить», протестующие разошлись.
Вечером 9 августа жители Махачкалы заблокировали движение по улице Магомеда Гаджиева, протестуя против аварийных отключений электричества в городе. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что их причиной стала сильная жара.
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зегодфазер, наркот живы хоть?
труманк, братик, сорри, что в прошлом году не доиграл FF, меня норм помотало, не до футбола было(
Кстати, какие там итоге прошлого розыгрыша FF на фапле, кто сколько оченй набрал??
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Депутат заявил об улыбках россиян на фоне доллара по ₽100
Глава думского комитета по финансовому рынку утверждает, что сейчас страна «находится в позитивном тренде своего развития», чего он не видел «в современной России после Советского Союза никогда»
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https://www.bbc.com/russian/articles/cv2j0zgg384o
Игорь Липсиц базирует. Учился у него. Супер крутой препод, на самом деле. И я рад, что он сейчас на правильной стороне истории. Долгих лет жизни ему. Ну и ясности ума ему не занимать
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охранник!!!
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Сракерооооооок, как там курс?
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Пусички, я вот че хотел сказать....
Вы прикиньте насколько ваш клуб ущербный, что даже с учетом трат боэли в полмиллиарда за год, вы все равно имеете худшый баланс траты-доходы с продаж, чем челси за последние 5, и тем более 10 лет.
При этом челси трофикар, а у вас залупка за щекой ахахахаха.
Еще чета за ффп кукарекают додики.... Челси за 5 лет и даже 10 имеет лучший баланс, и похуй на этих полмиллиарда за год)))
Это при том, что вроде как челси эти 5-10 лет стабильно играл в лч, за вычетом пары сезонов, и даже ее выигрывал, что говорит о том, что доходов у челси явно больше пусианальных были, которые в лигах европы в лучшем случае катали ахахахах
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Свиньятрах - это насильник хохлов
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Братики, всех максимально приветствую!
Как вы тут? Все живы?
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