"Арсенал" сокрушил на выезде "Спортинг"

"Арсенал" одержал свою первую выездную победу в Лиге Чемпионов за более чем год, разгромив "Спортинг" со счетом 1:5.

Относительно победы 3:0 над "Ноттингем Форест" на выходных в стартовый состав "канониров" влились Томас Партей, Деклан Райс, Габриэль Мартинелли и Кай Хаверц, заменив Жоржиньо, Микеля Мерино, Леандро Троссарда и Габриэля Жезуса.



"Арсенал" энергично начал матч и уже на седьмой минуте открыл счет. Юрриен Тимбер с правого фланга прострелил низом во вратарскую, где Мартинелли подставил свою ногу — 0:1.



Дальше гости отдали инициативу сопернику, а на 21-й минуте с помощью контратаки удвоили свое преимущество. Партей сделал классный заброс на правый край штрафной, где Букайо Сака выманил на себя голкипера и затем вывел Хаверца на пустые ворота — 0:2.



"Спортинг" выглядел совершенно растерянным и не понимал, как подступиться к такому сопернику. "Арсенал" полностью контролировал игру, а под занавес тайма разразился еще одним голом. Габриэль Магальэяс головой расстрелял ворота после подачи Райсом углового — 0:3.



Второй тайм начался с того, что Гонсалу Инасиу отыграл один гол, ногой переправив мяч в ворота после подачи партнером углового — 1:3.



Хозяева воодушевились, принялись много атаковать, но на 63-й минуте гости подловили увлекшегося соперника, потому что Мартин Эдегор заработал фол в чужой штрафной, и Сака реализовал назначенный 11-метровый — 1:4.



На 82-й минуте отличился вышедший на замену Троссард, головой добив мяч в ворота после отраженного голкипером удара Райса с дистанции — 1:5.



В остатке матча "Спортинг" не опускал руки, но лишь наиграл на попадание Дьекереша в штангу.



"Арсенал", наконец, победил на выезде в Лиге Чемпионов и сделал это в крайне ярком стиле, переиграв такую опасную на своем поле команду, как "Спортинг".



"Спортинг" (Португалия) — "Арсенал" (Англия) — 1:5 (0:3)



Голы: Инасиу 47 — Мартинелли 7, Хаверц 22, Габриэль 45, Сака 65 (пен), Троссард 82.



"Спортинг": Исраэль, Сен-Жюст, Инасиу (Рейс 88), Диоманде, Араухо (Жени Катаму 68), Морита (Хардер 78), Кенда, Юльманн, Эдвардс (Браганса 68), Дьекереш, Тринкау (Симойнш 88).



"Арсенал": Райя, Тимбер, Салиба, Габриэль (Кивер 84), Калафьори (Зинченко 78), Одегар (Нванери 78), Партей, Райс (Мерино 70), Сака, Мартинелли (Троссард 70), Хаверц.



Предупреждения: Диоманде — Райя.