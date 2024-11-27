"Арсенал" сокрушил на выезде "Спортинг"

Деклан Райс и Кай Хаверц "Арсенал" одержал свою первую выездную победу в Лиге Чемпионов за более чем год, разгромив "Спортинг" со счетом 1:5.

Относительно победы 3:0 над "Ноттингем Форест" на выходных в стартовый состав "канониров" влились Томас Партей, Деклан Райс, Габриэль Мартинелли и Кай Хаверц, заменив Жоржиньо, Микеля Мерино, Леандро Троссарда и Габриэля Жезуса.

"Арсенал" энергично начал матч и уже на седьмой минуте открыл счет. Юрриен Тимбер с правого фланга прострелил низом во вратарскую, где Мартинелли подставил свою ногу — 0:1.

Дальше гости отдали инициативу сопернику, а на 21-й минуте с помощью контратаки удвоили свое преимущество. Партей сделал классный заброс на правый край штрафной, где Букайо Сака выманил на себя голкипера и затем вывел Хаверца на пустые ворота — 0:2.

"Спортинг" выглядел совершенно растерянным и не понимал, как подступиться к такому сопернику. "Арсенал" полностью контролировал игру, а под занавес тайма разразился еще одним голом. Габриэль Магальэяс головой расстрелял ворота после подачи Райсом углового — 0:3.

Второй тайм начался с того, что Гонсалу Инасиу отыграл один гол, ногой переправив мяч в ворота после подачи партнером углового — 1:3.

Хозяева воодушевились, принялись много атаковать, но на 63-й минуте гости подловили увлекшегося соперника, потому что Мартин Эдегор заработал фол в чужой штрафной, и Сака реализовал назначенный 11-метровый — 1:4.

На 82-й минуте отличился вышедший на замену Троссард, головой добив мяч в ворота после отраженного голкипером удара Райса с дистанции — 1:5.

В остатке матча "Спортинг" не опускал руки, но лишь наиграл на попадание Дьекереша в штангу.

"Арсенал", наконец, победил на выезде в Лиге Чемпионов и сделал это в крайне ярком стиле, переиграв такую опасную на своем поле команду, как "Спортинг".

"Спортинг" (Португалия) — "Арсенал" (Англия) — 1:5 (0:3)

Голы: Инасиу 47 — Мартинелли 7, Хаверц 22, Габриэль 45, Сака 65 (пен), Троссард 82.

"Спортинг": Исраэль, Сен-Жюст, Инасиу (Рейс 88), Диоманде, Араухо (Жени Катаму 68), Морита (Хардер 78), Кенда, Юльманн, Эдвардс (Браганса 68), Дьекереш, Тринкау (Симойнш 88).

"Арсенал": Райя, Тимбер, Салиба, Габриэль (Кивер 84), Калафьори (Зинченко 78), Одегар (Нванери 78), Партей, Райс (Мерино 70), Сака, Мартинелли (Троссард 70), Хаверц.

Предупреждения: Диоманде — Райя.


Метки Арсенал, Лига Чемпионов, обзор матча, Спортинг

Автор mihajlo   

Дата 27.11.2024 00:50

Количество просмотров Просмотров: 611

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Последние комментарии:




  1. lebedev-rma 27.11.2024 01:21 # lebedev-rma
    Сити должен уволить Гвардиолу и назначить Юргена Клоппа.

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  2. pokersanogo 27.11.2024 01:12 # pokersanogo
    после отраженного голкипером удара Райса с дистанции

    Источник: http://fapl.ru/posts/111449/

    *Мерино

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  3. amorim 27.11.2024 01:05 # amorim
    Обыграли обескровленную команду и радуются. Вам пизда с Амориньо была бы

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  4. bembo 27.11.2024 01:04 # bembo
    26.11.2024 23:49 #
    raven4uk

    Парни красавцы

    Источник: http://fapl.ru/posts/111438/?c=1#c7991220

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  5. bemba 27.11.2024 01:03 # bemba
    надеюсь лет через 20 членси
    все-таки вернется в лч чтобы
    об нас вытерали ноги и там...
    не умереть бы от сперматоксикоза
    к тому моменту, ребятулечки
    КАМОН КРАСИФФ!

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  6. wilegend 27.11.2024 01:02 # wilegend
    остались монако загреб и жирона. наверно сложно будет не попасть в топ8

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  7. gameboy 27.11.2024 01:02 # gameboy
    Обидно что со стандарта пропустили. А так все просто лучшие.

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  8. bemba 27.11.2024 01:01 # bemba
    Россия
    Путин
    Ливерпуль

    Нас не остановить

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  9. redwhitegun 27.11.2024 01:00 # redwhitegun
    С Эдегором игра совсем другая началась.

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  10. raven4uk 27.11.2024 00:59 # raven4uk
    А парни красавцы, раскатали Спортинг вообще без шансов.

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  11. raven4uk 27.11.2024 00:59 # raven4uk
    Лол, Сити вел 3-0 и умудрился в ничейку с Феенордом скатать. =)))

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  12. tigerpool 27.11.2024 00:57 # tigerpool
    сити опустили

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