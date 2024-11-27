"Арсенал" сокрушил на выезде "Спортинг"
"Арсенал" одержал свою первую выездную победу в Лиге Чемпионов за более чем год, разгромив "Спортинг" со счетом 1:5.
Относительно победы 3:0 над "Ноттингем Форест" на выходных в стартовый состав "канониров" влились Томас Партей, Деклан Райс, Габриэль Мартинелли и Кай Хаверц, заменив Жоржиньо, Микеля Мерино, Леандро Троссарда и Габриэля Жезуса.
"Арсенал" энергично начал матч и уже на седьмой минуте открыл счет. Юрриен Тимбер с правого фланга прострелил низом во вратарскую, где Мартинелли подставил свою ногу — 0:1.
Дальше гости отдали инициативу сопернику, а на 21-й минуте с помощью контратаки удвоили свое преимущество. Партей сделал классный заброс на правый край штрафной, где Букайо Сака выманил на себя голкипера и затем вывел Хаверца на пустые ворота — 0:2.
"Спортинг" выглядел совершенно растерянным и не понимал, как подступиться к такому сопернику. "Арсенал" полностью контролировал игру, а под занавес тайма разразился еще одним голом. Габриэль Магальэяс головой расстрелял ворота после подачи Райсом углового — 0:3.
Второй тайм начался с того, что Гонсалу Инасиу отыграл один гол, ногой переправив мяч в ворота после подачи партнером углового — 1:3.
Хозяева воодушевились, принялись много атаковать, но на 63-й минуте гости подловили увлекшегося соперника, потому что Мартин Эдегор заработал фол в чужой штрафной, и Сака реализовал назначенный 11-метровый — 1:4.
На 82-й минуте отличился вышедший на замену Троссард, головой добив мяч в ворота после отраженного голкипером удара Райса с дистанции — 1:5.
В остатке матча "Спортинг" не опускал руки, но лишь наиграл на попадание Дьекереша в штангу.
"Арсенал", наконец, победил на выезде в Лиге Чемпионов и сделал это в крайне ярком стиле, переиграв такую опасную на своем поле команду, как "Спортинг".
"Спортинг" (Португалия) — "Арсенал" (Англия) — 1:5 (0:3)
Голы: Инасиу 47 — Мартинелли 7, Хаверц 22, Габриэль 45, Сака 65 (пен), Троссард 82.
"Спортинг": Исраэль, Сен-Жюст, Инасиу (Рейс 88), Диоманде, Араухо (Жени Катаму 68), Морита (Хардер 78), Кенда, Юльманн, Эдвардс (Браганса 68), Дьекереш, Тринкау (Симойнш 88).
"Арсенал": Райя, Тимбер, Салиба, Габриэль (Кивер 84), Калафьори (Зинченко 78), Одегар (Нванери 78), Партей, Райс (Мерино 70), Сака, Мартинелли (Троссард 70), Хаверц.
Предупреждения: Диоманде — Райя.
27.11.2024 00:50
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Последние комментарии:
Сити должен уволить Гвардиолу и назначить Юргена Клоппа.
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после отраженного голкипером удара Райса с дистанции
Источник: http://fapl.ru/posts/111449/
*Мерино
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Обыграли обескровленную команду и радуются. Вам пизда с Амориньо была бы
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26.11.2024 23:49 #
raven4uk
Парни красавцы
Источник: http://fapl.ru/posts/111438/?c=1#c7991220
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надеюсь лет через 20 членси
все-таки вернется в лч чтобы
об нас вытерали ноги и там...
не умереть бы от сперматоксикоза
к тому моменту, ребятулечки
КАМОН КРАСИФФ!
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остались монако загреб и жирона. наверно сложно будет не попасть в топ8
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Обидно что со стандарта пропустили. А так все просто лучшие.
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Россия
Путин
Ливерпуль
Нас не остановить
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С Эдегором игра совсем другая началась.
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А парни красавцы, раскатали Спортинг вообще без шансов.
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Лол, Сити вел 3-0 и умудрился в ничейку с Феенордом скатать. =)))
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сити опустили
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