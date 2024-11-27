МЮ готовит новый контракт для Оби-Мартина

"Манчестер Юнайтед" готовит новый контракт для нападающего Чидо Оби-Мартина, который лишь в прошлом месяце перешел в клуб.

Напомним, в октябре "Юнайтед" было разрешено подписать Оби-Мартина, который перед этим не захотел оставаться в академии "Арсенала".



Оби-Мартин уже проявил себя в новом клубе, оформив хет-трик в своем дебюте за команду "Юнайтед" U-18 против "Ноттингем Форест".



В ближайшую пятницу датскому самородку исполняется 17 лет, а значит он вступает в возраст, позволяющий ему заключить профессиональный контракт.



И Daily Mirror утверждает, что "Юнайтед" не теряет время даром, собираясь преподнести Оби-Мартину новый контракт в качестве подарка на День рождения.



Добавим, Оби-Мартин прогремел на весь футбольный мир в ноябре 2023, когда забил 10 голов за команду "Арсенала" U-16 против сверстников из "Ливерпуля" (14:3). Тогда Чидо было 15 лет.