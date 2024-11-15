Сборная Англии отомстила грекам
Сборная Англии реабилитировалась за домашнее поражение от греков в прошлом месяце, разгромив своего соперника на выезде со счетом 0:3 и перехватив лидерство в группе Лиги Наций.
Как и ожидалось, на острие атак "трех львов" появился не капитан Харри Кейн, а Олли Уоткинс. Впервые в своей карьере в стартовом составе сборной вышел Кертис Джонс.
Выход Уоткинса себя оправдал уже на седьмой минуте. Нони Мадуэке сделал передачу назад от лицевой линии к границе вратарской, а Олли пробил в касание — 0:1.
В дальнейшем англичане старались контролировать игру через владение мячом, не позволяя сопернику взвинтить темп — голкипер Джордан Пикфорд даже получил желтую карточку за затяжку времени.
В целом игра была довольно пресной, но лидерство гостей к перерыву выглядело закономерно.
Во втором тайме греки стали прибавлять, и уже не было ощущения, что Англия контролирует игру.
В концовке было ощущение, что хозяева реально могут сравнять счет, однако на 77-й минуте гости подловили своего соперника на контратаке. Джуд Беллингем продвинулся до подступов к штрафной и пробил низом. Мяч попал в штангу, отскочил в голкипера и оказался в воротах — 0:2.
На 83-й минуте англичане поставили точку в матче. Джонс нанес удар в касание пяткой после передачи вышедшего на замену Моргана Гиббс-Уайта в штрафной — 0:3.
Моментами англичанам было тяжело по ходу этого матча, однако подопечные Ли Карсли это выдержали и исправили впечатление о себе после неожиданного проигрыша грекам на "Уэмбли".
Сборная Греции — сборная Англии — 0:3 (0:1)
Голы: Уоткинс 7, Влаходимос 77 (авт), Джонс 83.
Греция: Влаходимос, Рота, Кульеракис, Мавропанос, Цимикас (Пелкас 57), Сиопис (Манталос 82), Зафейрис, Бакасетас (Иоаннидис 57), Масурас (Константелиас 70), Цолис, Павлидис (Яннулис 56).
Англия: Пикфорд, Уолкер, Конса (Холл 45), Гехи, Льюис, Джонс, Галлахер (Гиббс-Уайт 79), Беллингем, Мадуэке (Боуэн 66), Гордон (Роджерс 66), Уоткинс (Кейн 66).
Предупреждения: Масурас, Зафейрис — Беллингем, Галлахер, Пикфорд.
15.11.2024 00:40
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Ну всё, геймбой, пязда тебе. На Савеловской в 12.00 встречаемся.
Источник: http://fapl.ru/posts/111200/?c=1
Наконец-то нашёл себе парня, которому смогу обоссать бестолковку
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