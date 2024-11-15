"Ливерпуль" не собирается избавляться от Кьезы

"Ливерпуль" не собирается избавляться от вингера Федерико Кьеза.

Минувшим летом "Ливерпуль" приобрел Кьезу у "Ювентуса" за 12.5 млн. фунтов. С тех пор Федерико сыграл только три матча, включая единственное появление в стартовом составе.



Недавно в прессе появились слухи, что "Ливерпуль" теряет терпение в отношении Кьезы, и 27-летний итальянец может уже в январе вернуться на родину.



Однако The Athletic утверждает, что "Ливерпуль" не спешит избавляться от Кьезы. Федерико прибыл в Англию практически без предсезонной подготовки, и сейчас "красные" это исправляют, постепенно повышая интенсивность тренировок для игрока.



"Ливерпуль" намерен помочь Кьезе вернуться в свою лучшую физическую форму, а дальше все будет в руках самого Федерико.