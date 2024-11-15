"Ливерпуль" не собирается избавляться от Кьезы
"Ливерпуль" не собирается избавляться от вингера Федерико Кьеза.
Минувшим летом "Ливерпуль" приобрел Кьезу у "Ювентуса" за 12.5 млн. фунтов. С тех пор Федерико сыграл только три матча, включая единственное появление в стартовом составе.
Недавно в прессе появились слухи, что "Ливерпуль" теряет терпение в отношении Кьезы, и 27-летний итальянец может уже в январе вернуться на родину.
Однако The Athletic утверждает, что "Ливерпуль" не спешит избавляться от Кьезы. Федерико прибыл в Англию практически без предсезонной подготовки, и сейчас "красные" это исправляют, постепенно повышая интенсивность тренировок для игрока.
"Ливерпуль" намерен помочь Кьезе вернуться в свою лучшую физическую форму, а дальше все будет в руках самого Федерико.
15.11.2024 19:00
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Последние комментарии:
Я считаю, что в Уставе Ливерпуля надо прописать "Никогда не приглашать итальянцев". Ни игроков, ни коучей. Повара-массажисты пусть будут.
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29.08.2024 16:56 #
dexter
Вот и первые подзалупники вылезли со своим "экспертным" мнением.
У одних Куклушевский на фланге бегает, у других Спинер крутится, а Кьеза - "хрусталь бесполезный". Какая то шерсть(с)
Ору с дол6ое6ов.
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29.08.2024 17:11 #
sausage
Пиздец топаря урвали за копейки. Ссытесь, чмохи, Ливерпуль идёт!
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29.08.2024 17:15 #
dexter
Кьеза 23/24 2512 минут - хрусталь
Осимен 23/24 2476 минут - лютый топарик
Ох уж эти пенсы...
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29.08.2024 17:24 #
takernotagiver
Лучше любого новичка Челси уж точно
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29.08.2024 21:14 #
superperez101
роббо помню тоже за какие-то непонятно малые деньги купили
так им вообще никто не интересовался
а, и эллиота тоже, который пижже всяких педр нету и фелишей с лавиями вместе взятых
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Источник: http://fapl.ru/posts/109673/?c=1
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