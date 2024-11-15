"Ливерпуль" не собирается избавляться от Кьезы

Арне Слот и Федерико Кьеза "Ливерпуль" не собирается избавляться от вингера Федерико Кьеза.

Минувшим летом "Ливерпуль" приобрел Кьезу у "Ювентуса" за 12.5 млн. фунтов. С тех пор Федерико сыграл только три матча, включая единственное появление в стартовом составе.

Недавно в прессе появились слухи, что "Ливерпуль" теряет терпение в отношении Кьезы, и 27-летний итальянец может уже в январе вернуться на родину.

Однако The Athletic утверждает, что "Ливерпуль" не спешит избавляться от Кьезы. Федерико прибыл в Англию практически без предсезонной подготовки, и сейчас "красные" это исправляют, постепенно повышая интенсивность тренировок для игрока.

"Ливерпуль" намерен помочь Кьезе вернуться в свою лучшую физическую форму, а дальше все будет в руках самого Федерико.


Метки Кьеза, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2024 19:00

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  1. zaeba1l 15.11.2024 19:20 # zaeba1l
    Я считаю, что в Уставе Ливерпуля надо прописать "Никогда не приглашать итальянцев". Ни игроков, ни коучей. Повара-массажисты пусть будут.

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  2. narcot 15.11.2024 19:14 # narcot
    29.08.2024 16:56 #
    dexter

    Вот и первые подзалупники вылезли со своим "экспертным" мнением.
    У одних Куклушевский на фланге бегает, у других Спинер крутится, а Кьеза - "хрусталь бесполезный". Какая то шерсть(с)

    Ору с дол6ое6ов.
    (ответить)

    29.08.2024 17:11 #
    sausage

    Пиздец топаря урвали за копейки. Ссытесь, чмохи, Ливерпуль идёт!
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    29.08.2024 17:15 #
    dexter

    Кьеза 23/24 2512 минут - хрусталь
    Осимен 23/24 2476 минут - лютый топарик

    Ох уж эти пенсы...
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    29.08.2024 17:24 #
    takernotagiver

    Лучше любого новичка Челси уж точно
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    29.08.2024 21:14 #
    superperez101

    роббо помню тоже за какие-то непонятно малые деньги купили
    так им вообще никто не интересовался
    а, и эллиота тоже, который пижже всяких педр нету и фелишей с лавиями вместе взятых
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    Источник: http://fapl.ru/posts/109673/?c=1

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