Трент снова отказался от нового контракта с "Ливерпулем"

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд отклонил очередное предложение своего клуба о новом контракте.

Как известно, действующий контракт Александер-Арнольда истекает в конце сезона, и уже с января Трент сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами.



Если верить испанскому изданию Relevo, пока все попытки "Ливерпуля" сохранить своего вице-капитана и воспитанника оказываются тщетными — 26-летний игрок не демонстрирует желания продлевать сотрудничество с родным клубом.



Утверждается, что план Александер-Арнольда — дождаться истечения своего контракта и перейти свободным агентом в "Реал", за который выступает друг Трента в лице полузащитника Джуда Беллингема.