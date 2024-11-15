Трент снова отказался от нового контракта с "Ливерпулем"

Трент Александер-Арнольд Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд отклонил очередное предложение своего клуба о новом контракте.

Как известно, действующий контракт Александер-Арнольда истекает в конце сезона, и уже с января Трент сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами.

Если верить испанскому изданию Relevo, пока все попытки "Ливерпуля" сохранить своего вице-капитана и воспитанника оказываются тщетными — 26-летний игрок не демонстрирует желания продлевать сотрудничество с родным клубом.

Утверждается, что план Александер-Арнольда — дождаться истечения своего контракта и перейти свободным агентом в "Реал", за который выступает друг Трента в лице полузащитника Джуда Беллингема.


Метки Александер-Арнольд, контракты, Ливерпуль, слухи

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2024 09:00

Количество просмотров Просмотров: 849

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  1. petertosh 15.11.2024 09:35 # petertosh
    http://fapl.ru/posts/75653/

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  2. sellman 15.11.2024 09:28 # sellman
    А кто захочет играть в дерьмовом клубе?

    ЯМЫКут
    Портовые обмороки сосут!

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  3. alexomck 15.11.2024 09:23 # alexomck
    Криса!

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  4. tigerpool 15.11.2024 09:15 # tigerpool
    пойдет значит по пизде, как его старший сотоварищ Майки Овен.

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