Трент снова отказался от нового контракта с "Ливерпулем"
Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд отклонил очередное предложение своего клуба о новом контракте.
Как известно, действующий контракт Александер-Арнольда истекает в конце сезона, и уже с января Трент сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами.
Если верить испанскому изданию Relevo, пока все попытки "Ливерпуля" сохранить своего вице-капитана и воспитанника оказываются тщетными — 26-летний игрок не демонстрирует желания продлевать сотрудничество с родным клубом.
Утверждается, что план Александер-Арнольда — дождаться истечения своего контракта и перейти свободным агентом в "Реал", за который выступает друг Трента в лице полузащитника Джуда Беллингема.
15.11.2024 09:00
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А кто захочет играть в дерьмовом клубе?
ЯМЫКут
Портовые обмороки сосут!
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Криса!
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пойдет значит по пизде, как его старший сотоварищ Майки Овен.
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