Александер-Арнольд хочет провести всю свою карьеру в "Ливерпуле"

Защитник Трент Александер-Арнольд заявил, что хочет провести всю свою карьеру в "Ливерпуле" и стать легендой мерсисайдского клуба.

Дебютировав за родной "Ливерпуль" три года назад, с тех пор Александер-Арнольд добился колоссального прогресса и сейчас по праву считается одним из лучших правых защитников не только в Премьер-Лиге, но и во всей Европе.



К своему 21 году Трент успел выиграть Лигу Чемпионов, а сейчас принимает самое активное участие в завоевании титула Премьер-Лиги. Защитник чувствует, что "Ливерпуль" — идеальное место для него не только в настоящем, но и в будущем.



"Я всегда хотел стать легендой клуба. А также завоевывать трофеи, проводить как можно больше матчей, выигрывать матчи, стать капитаном".



"Конечно, я не смогу стать легендой, если покину "Ливерпуль" и отправлюсь играть куда-нибудь еще. Поэтому я сосредоточен на выступлении здесь и хочу сделать клуб как можно успешнее", — сообщил Александер-Арнольд шведской газете Sportbladet.