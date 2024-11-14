Игрока Премьер-Лиги подозревают в изнасилованиях уже трех женщин

Премьер-Лига Неназванный игрок Премьер-Лиги, продолжающий выступать за свой клуб, подозревается в изнасилованиях уже трех женщин.

Напомним, впервые об аресте звезды Премьер-Лиги по подозрению в изнасиловании стало известно в июле 2022, а предполагаемое преступление случилось в июне 2022.

На прошлой неделе игрок, про которого известно, что он старше 30 и живет в Лондоне, был снова допрошен полицией — по новому эпизоду в совершении преступления сексуального характера.

Как сообщает ESPN, в деле футболиста есть уже три жертвы, причем одну из них он изнасиловал дважды — в апреле и июне 2021.

Несмотря на столь серьезные подозрения, игрок не был отстранен своим клубом, продолжая играть на уровне Премьер-Лиги.


Метки Премьер-Лига, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 14.11.2024 19:00

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Последние комментарии:




  1. palmer 14.11.2024 19:17 # palmer
    Кейн?

    "Арсенал" с треском проиграл дерби "Тоттенхэму"


    Источник: http://fapl.ru/posts/93133/

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  2. bembo 14.11.2024 19:13 # bembo
    Точно не игрок арсенала.
    Пидрадики могут быть спокойны

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