Игрока Премьер-Лиги подозревают в изнасилованиях уже трех женщин
Неназванный игрок Премьер-Лиги, продолжающий выступать за свой клуб, подозревается в изнасилованиях уже трех женщин.
Напомним, впервые об аресте звезды Премьер-Лиги по подозрению в изнасиловании стало известно в июле 2022, а предполагаемое преступление случилось в июне 2022.
На прошлой неделе игрок, про которого известно, что он старше 30 и живет в Лондоне, был снова допрошен полицией — по новому эпизоду в совершении преступления сексуального характера.
Как сообщает ESPN, в деле футболиста есть уже три жертвы, причем одну из них он изнасиловал дважды — в апреле и июне 2021.
Несмотря на столь серьезные подозрения, игрок не был отстранен своим клубом, продолжая играть на уровне Премьер-Лиги.
14.11.2024 19:00
Просмотров: 478
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Кейн?
"Арсенал" с треском проиграл дерби "Тоттенхэму"
Источник: http://fapl.ru/posts/93133/
(ответить)
Точно не игрок арсенала.
Пидрадики могут быть спокойны
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий