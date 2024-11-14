Игрока Премьер-Лиги подозревают в изнасилованиях уже трех женщин

Неназванный игрок Премьер-Лиги, продолжающий выступать за свой клуб, подозревается в изнасилованиях уже трех женщин.

Напомним, впервые об аресте звезды Премьер-Лиги по подозрению в изнасиловании стало известно в июле 2022, а предполагаемое преступление случилось в июне 2022.



На прошлой неделе игрок, про которого известно, что он старше 30 и живет в Лондоне, был снова допрошен полицией — по новому эпизоду в совершении преступления сексуального характера.



Как сообщает ESPN, в деле футболиста есть уже три жертвы, причем одну из них он изнасиловал дважды — в апреле и июне 2021.



Несмотря на столь серьезные подозрения, игрок не был отстранен своим клубом, продолжая играть на уровне Премьер-Лиги.