"Арсенал" с треском проиграл дерби "Тоттенхэму"

"Арсенал" с треском проиграл дерби Северного Лондона, пропустив три безответных гола от "Тоттенхэма".

По сравнению 1:1 с "Ливерпулем" Давинсон Санчес заменил Кристиана Ромеро в стартовом составе "шпор".



А вот стартовый состав "канониров" не изменился относительно предыдущего поединка.



Учитывая турнирную значимость матча, команда начали крайне осторожно и первые 20 минут лишь присматривались друг к другу. Моменты отсутствовали.



Первым действительно опасным моментом в матче стало назначение пенальти в ворота "Арсенала" на 21-й минуте. Седрик Соареш не позволил Сону Хен Мину добраться до подачи к дальней штанге, но сделал это с нарушением правил. Харри Кейн четко реализовал 11-метровый — 1:0.



"Канониры" попытались пойти вперед, благодаря чему у "Тоттенхэма" стали регулярно возникать возможности для контратак. Один из таких выпадов обернулся тем, что на 33-й минуте Роб Холдингтолько локтем смог остановить Сона, получив за это вторую желтую карточку.



"Шпоры" почти сразу реализовали численное преимущество. После подачи углового и скидки Родриго Бентанткура к дальней штанге Кейн, согнувшись вдвое, с близкого расстояния поразил угол ворот — 2:0.



Второй тайм начался с того, что Кейн здорово поборолся с Габриэлем в штрафной, а мяч удобно отскочил к Сону, который поспешил нанести удар — 3:0.



Вскоре "Арсенал" огрызнулся заблокированным ударом Сака, но затем отдал мяч сопернику и ушел в глухую оборону.



На 59-й и 62-й минутах голкипер "канониров" Аарон Рамсдейл совершил два отличных сейва, отразив и удар головой Эмерсона Рояла, и дальний выстрел Кейна.



"Тоттенхэм" просто разрывал своего соперника, и на 63-й минуте Сон пробивал из центра штрафной, но направил мяч выше.



Постепенно игра стала затухать. Робкие и редкие попытки "Арсенала" размочить счет ничем не увенчались. Скорее, "канониры" могли пропустить еще.



Игра во многом получилась односторонней — "Тоттенхэм" словно застал своего соперника врасплох. "Арсенал" потерпел болезненное поражение, но все еще имеет очко преимущества над соседом по Северному Лондону.



"Тоттенхэм" — "Арсенал". Отчет о матче