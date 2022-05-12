"Арсенал" с треском проиграл дерби "Тоттенхэму"

Харри Кейн "Арсенал" с треском проиграл дерби Северного Лондона, пропустив три безответных гола от "Тоттенхэма".

По сравнению 1:1 с "Ливерпулем" Давинсон Санчес заменил Кристиана Ромеро в стартовом составе "шпор".

А вот стартовый состав "канониров" не изменился относительно предыдущего поединка.

Учитывая турнирную значимость матча, команда начали крайне осторожно и первые 20 минут лишь присматривались друг к другу. Моменты отсутствовали.

Первым действительно опасным моментом в матче стало назначение пенальти в ворота "Арсенала" на 21-й минуте. Седрик Соареш не позволил Сону Хен Мину добраться до подачи к дальней штанге, но сделал это с нарушением правил. Харри Кейн четко реализовал 11-метровый — 1:0.

"Канониры" попытались пойти вперед, благодаря чему у "Тоттенхэма" стали регулярно возникать возможности для контратак. Один из таких выпадов обернулся тем, что на 33-й минуте Роб Холдингтолько локтем смог остановить Сона, получив за это вторую желтую карточку.

"Шпоры" почти сразу реализовали численное преимущество. После подачи углового и скидки Родриго Бентанткура к дальней штанге Кейн, согнувшись вдвое, с близкого расстояния поразил угол ворот — 2:0.

Второй тайм начался с того, что Кейн здорово поборолся с Габриэлем в штрафной, а мяч удобно отскочил к Сону, который поспешил нанести удар — 3:0.

Вскоре "Арсенал" огрызнулся заблокированным ударом Сака, но затем отдал мяч сопернику и ушел в глухую оборону.

На 59-й и 62-й минутах голкипер "канониров" Аарон Рамсдейл совершил два отличных сейва, отразив и удар головой Эмерсона Рояла, и дальний выстрел Кейна.

"Тоттенхэм" просто разрывал своего соперника, и на 63-й минуте Сон пробивал из центра штрафной, но направил мяч выше.

Постепенно игра стала затухать. Робкие и редкие попытки "Арсенала" размочить счет ничем не увенчались. Скорее, "канониры" могли пропустить еще.

Игра во многом получилась односторонней — "Тоттенхэм" словно застал своего соперника врасплох. "Арсенал" потерпел болезненное поражение, но все еще имеет очко преимущества над соседом по Северному Лондону.

"Тоттенхэм" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2022 23:40

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Последние комментарии:




  1. chuckie-lfc 13.05.2022 00:44 # chuckie-lfc
    Сасииии петунхэм

    Арсенал в Лч

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  2. lancerlancer1 13.05.2022 00:34 # lancerlancer1
    ДОН КОНТЕ!!!

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  3. skydreams 13.05.2022 00:23 # skydreams
    takernotagiver

    Сосать, блять. Пойду сосать
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    13.05.2022 00:19 #
    vagifspurs

    Давай, спокойного отсоса

    Источник: http://fapl.ru/posts/93133/?c=1


    )))))))

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  4. edgarkuznetsov 13.05.2022 00:17 # edgarkuznetsov
    Разьебано на классе , а эти все плачут и жалуются на судейство

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  5. gucman 13.05.2022 00:16 # gucman
    Петушиные бои закончились не в пользу гейгунеров. Что-то местные подшконониры куда-то делись...

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  6. takernotagiver 13.05.2022 00:16 # takernotagiver
    В пизду этот матч. В субботу за Ливер буду топить. Пенсам хуй

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  7. madchester 13.05.2022 00:12 # madchester
    Да уж, жёстко петухи чпокнули покерят.

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  8. takernotagiver 13.05.2022 00:04 # takernotagiver
    Сона всегда уважал и даже после того как из-за него Андре Гомеш получил тяжелую травму. Теперь видно, что прогнил парень в рядах петушар

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  9. redwhitegun 13.05.2022 00:03 # redwhitegun
    Не умеют играть большие матчи. Единственный адекватный матч против топов был с МС. Челси я не беру в расчет потому что они уже хуйней страдали на этом отрезке. Просто провальное начало.

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  10. ian 13.05.2022 00:00 # ian
    Гавном ты не был но и до вершин не добрался (петунхэм).

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  11. thegodfather 12.05.2022 23:57 # thegodfather
    у шпор пернли и норидж
    а у арса выезд к каслу и эве

    пока пока лч ггешечки вуаахахахаха

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  12. kanoniru-poker 12.05.2022 23:55 # kanoniru-poker
    Конте хорошо поработал с судьями по старой памяти)) могли победить достойно сделали бы это а так чисто судейские три пойнта.

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  13. pozitiv4ik 12.05.2022 23:51 # pozitiv4ik
    найс судейка

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  14. vagifspurs 12.05.2022 23:50 # vagifspurs
    Просто на классе, честно говоря. Арсенал просто сосунки, это видно по игре и по действиям игроков. Когда Тоттенхэм в такой форме, хоть Реал, хоть Бавария, любого подавайте, всем на клык дадим.

    COME ON YOU SPURS

    Пацаны поздравляю всех с победой! Тоттенхэм - сила!

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  15. thegodfather 12.05.2022 23:48 # thegodfather
    ортеге рано тягаться с доном

    разъе6ано!!!!!!!!

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  16. chelsea-super 12.05.2022 23:47 # chelsea-super
    Ахаахаха.

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  17. brown-ale 12.05.2022 23:46 # brown-ale
    В последнее время Арс и Шпоры словно поменялись сущностями.

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  18. mixmaster 12.05.2022 23:45 # mixmaster
    Никогда не видел, чтобы в нлд ставили такие пенали. Для ТВ интриги затащили петушар судьи

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  19. true-manc 12.05.2022 23:44 # true-manc
    Тоттенхэм сегодня был Украиной
    Арсенал - россией

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  20. melhius 12.05.2022 23:44 # melhius
    Судья сломал дерби. Уничтожил крутой матч близких по уровню команд.

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