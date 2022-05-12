"Арсенал" с треском проиграл дерби "Тоттенхэму"
"Арсенал" с треском проиграл дерби Северного Лондона, пропустив три безответных гола от "Тоттенхэма".
По сравнению 1:1 с "Ливерпулем" Давинсон Санчес заменил Кристиана Ромеро в стартовом составе "шпор".
А вот стартовый состав "канониров" не изменился относительно предыдущего поединка.
Учитывая турнирную значимость матча, команда начали крайне осторожно и первые 20 минут лишь присматривались друг к другу. Моменты отсутствовали.
Первым действительно опасным моментом в матче стало назначение пенальти в ворота "Арсенала" на 21-й минуте. Седрик Соареш не позволил Сону Хен Мину добраться до подачи к дальней штанге, но сделал это с нарушением правил. Харри Кейн четко реализовал 11-метровый — 1:0.
"Канониры" попытались пойти вперед, благодаря чему у "Тоттенхэма" стали регулярно возникать возможности для контратак. Один из таких выпадов обернулся тем, что на 33-й минуте Роб Холдингтолько локтем смог остановить Сона, получив за это вторую желтую карточку.
"Шпоры" почти сразу реализовали численное преимущество. После подачи углового и скидки Родриго Бентанткура к дальней штанге Кейн, согнувшись вдвое, с близкого расстояния поразил угол ворот — 2:0.
Второй тайм начался с того, что Кейн здорово поборолся с Габриэлем в штрафной, а мяч удобно отскочил к Сону, который поспешил нанести удар — 3:0.
Вскоре "Арсенал" огрызнулся заблокированным ударом Сака, но затем отдал мяч сопернику и ушел в глухую оборону.
На 59-й и 62-й минутах голкипер "канониров" Аарон Рамсдейл совершил два отличных сейва, отразив и удар головой Эмерсона Рояла, и дальний выстрел Кейна.
"Тоттенхэм" просто разрывал своего соперника, и на 63-й минуте Сон пробивал из центра штрафной, но направил мяч выше.
Постепенно игра стала затухать. Робкие и редкие попытки "Арсенала" размочить счет ничем не увенчались. Скорее, "канониры" могли пропустить еще.
Игра во многом получилась односторонней — "Тоттенхэм" словно застал своего соперника врасплох. "Арсенал" потерпел болезненное поражение, но все еще имеет очко преимущества над соседом по Северному Лондону.
"Тоттенхэм" — "Арсенал". Отчет о матче
12.05.2022 23:40
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Последние комментарии:
Сасииии петунхэм
Арсенал в Лч
(ответить)
ДОН КОНТЕ!!!
(ответить)
takernotagiver
Сосать, блять. Пойду сосать
(ответить)
13.05.2022 00:19 #
vagifspurs
Давай, спокойного отсоса
Источник: http://fapl.ru/posts/93133/?c=1
)))))))
(ответить)
Разьебано на классе , а эти все плачут и жалуются на судейство
(ответить)
Петушиные бои закончились не в пользу гейгунеров. Что-то местные подшконониры куда-то делись...
(ответить)
В пизду этот матч. В субботу за Ливер буду топить. Пенсам хуй
(ответить)
Да уж, жёстко петухи чпокнули покерят.
(ответить)
Сона всегда уважал и даже после того как из-за него Андре Гомеш получил тяжелую травму. Теперь видно, что прогнил парень в рядах петушар
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Не умеют играть большие матчи. Единственный адекватный матч против топов был с МС. Челси я не беру в расчет потому что они уже хуйней страдали на этом отрезке. Просто провальное начало.
(ответить)
Гавном ты не был но и до вершин не добрался (петунхэм).
(ответить)
у шпор пернли и норидж
а у арса выезд к каслу и эве
пока пока лч ггешечки вуаахахахаха
(ответить)
Конте хорошо поработал с судьями по старой памяти)) могли победить достойно сделали бы это а так чисто судейские три пойнта.
(ответить)
найс судейка
(ответить)
Просто на классе, честно говоря. Арсенал просто сосунки, это видно по игре и по действиям игроков. Когда Тоттенхэм в такой форме, хоть Реал, хоть Бавария, любого подавайте, всем на клык дадим.
COME ON YOU SPURS
Пацаны поздравляю всех с победой! Тоттенхэм - сила!
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ортеге рано тягаться с доном
разъе6ано!!!!!!!!
(ответить)
Ахаахаха.
(ответить)
В последнее время Арс и Шпоры словно поменялись сущностями.
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Никогда не видел, чтобы в нлд ставили такие пенали. Для ТВ интриги затащили петушар судьи
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Тоттенхэм сегодня был Украиной
Арсенал - россией
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Судья сломал дерби. Уничтожил крутой матч близких по уровню команд.
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