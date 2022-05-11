"Челси" разгромил "Лидс" и гарантировал себе место в топ-4

"Челси" одержал комфортную победу 0:3 в гостях у "Лидса" и гарантировал себе место в топ-4 Премьер-Лиги.

В стартовый состав "белых" вернулся капитан Лиам Купер, а юный Льюис Бейт впервые в карьере вышел с первых минут на матч Премьер-Лиги. Также свой шанс получили Паскаль Стрейк и Родриго.



В старт "синих" вернулись Андреас Кристенсен, Трево Чалоба, Жоржиньо и Мейсон Маунт.



Гостям удалось открыть счет уже на четвертой минуте в результате быстрой контратаки. Рис Джеймс ворвался в штрафную по правому краю, а затем покатил назад на границу площадки, откуда Маунт в касание нанес удар в ближний верхний угол ворот — 0:1.



"Челси" продолжил атаковать, а когда затем показалось, что хозяева отодвинули игру от своих ворот, Даниэль Джеймс совершил грубейший подкат под Матео Ковачича и получил прямую красную карточку.



Вдесятером хозяевам пришлось несладко. На 31-й минуте Ромелу Лукаку поразил ворота Илана Мелье, перебросив мяч через голкипера, однако гол не был засчитан из-за офсайда. Вскоре бельгийский нападающий "синих" также отметился ударом головой рядом со штангой.



Вскоре после начала второго тайма гостям удалось похоронить интригу в матче. Кристиан Пулишич неожиданно получил свободу на подступах к чужой штрафной, обработав мяч и вторым касанием пробив — 0:2.



Далее игра протекало безмятежно для "Челси". А точка в матче была поставлена на 83-й минуте, когда Лукаку получил мяч в центре штрафной от Хакима Зийеша, не стал бить в касание и начал мельчить, но все-таки нашел возможность нанести удар — 0:3.



"Челси" одержал достаточно комфортную победу, гарантировав себе место в топ-4 по итогам сезона. Теперь команда Томаса Тухеля может всецело сосредоточиться на финале Кубка Англии, а вот у "Лидса" борьба за выживание еще впереди.



"Лидс" — "Челси". Отчет о матче