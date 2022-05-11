"Челси" разгромил "Лидс" и гарантировал себе место в топ-4

Рис Джеймс и Мейсон Маунт "Челси" одержал комфортную победу 0:3 в гостях у "Лидса" и гарантировал себе место в топ-4 Премьер-Лиги.

В стартовый состав "белых" вернулся капитан Лиам Купер, а юный Льюис Бейт впервые в карьере вышел с первых минут на матч Премьер-Лиги. Также свой шанс получили Паскаль Стрейк и Родриго.

В старт "синих" вернулись Андреас Кристенсен, Трево Чалоба, Жоржиньо и Мейсон Маунт.

Гостям удалось открыть счет уже на четвертой минуте в результате быстрой контратаки. Рис Джеймс ворвался в штрафную по правому краю, а затем покатил назад на границу площадки, откуда Маунт в касание нанес удар в ближний верхний угол ворот — 0:1.

"Челси" продолжил атаковать, а когда затем показалось, что хозяева отодвинули игру от своих ворот, Даниэль Джеймс совершил грубейший подкат под Матео Ковачича и получил прямую красную карточку.

Вдесятером хозяевам пришлось несладко. На 31-й минуте Ромелу Лукаку поразил ворота Илана Мелье, перебросив мяч через голкипера, однако гол не был засчитан из-за офсайда. Вскоре бельгийский нападающий "синих" также отметился ударом головой рядом со штангой.

Вскоре после начала второго тайма гостям удалось похоронить интригу в матче. Кристиан Пулишич неожиданно получил свободу на подступах к чужой штрафной, обработав мяч и вторым касанием пробив — 0:2.

Далее игра протекало безмятежно для "Челси". А точка в матче была поставлена на 83-й минуте, когда Лукаку получил мяч в центре штрафной от Хакима Зийеша, не стал бить в касание и начал мельчить, но все-таки нашел возможность нанести удар — 0:3.

"Челси" одержал достаточно комфортную победу, гарантировав себе место в топ-4 по итогам сезона. Теперь команда Томаса Тухеля может всецело сосредоточиться на финале Кубка Англии, а вот у "Лидса" борьба за выживание еще впереди.

"Лидс" — "Челси". Отчет о матче


Метки Лидс, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.05.2022 23:30

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Последние комментарии:




  1. slash-lfc 12.05.2022 00:13 # slash-lfc
    Аллегри бомбит. старуху е6нули ее же оружием ахахаххаха ))

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  2. slash-lfc 12.05.2022 00:12 # slash-lfc
    бля Перешич машина и е6ать как недооценен

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  3. true-manc 12.05.2022 00:11 # true-manc
    1 Манчестер Сити 36 89
    2 Ливерпуль 36 86

    Источник: http://fapl.ru/

    КОРОЛИ на троне!!!
    лузерпул на страпоне!!!

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  4. mitya16rus 12.05.2022 00:09 # mitya16rus
    вроде как одного очка не хватает или я не математик)

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  5. englandonelove 12.05.2022 00:02 # englandonelove
    Раз молодец , но все сливать надо летом

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  6. electric 11.05.2022 23:59 # electric
    Лучше бы пентатрик рыжий оформил, чем эта торгашка ахаххаха

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  7. thegodfather 11.05.2022 23:58 # thegodfather
    Впереди у челси матч сезона.
    Сезон окончен. 1 очко против лестора и уотфорда высерят)

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  8. hunter022 11.05.2022 23:58 # hunter022
    Цены на топливо в США бензин 4,20, дизель 5,30
    «С такими ценами на #бензин мне нужна вторая работа, чтобы ездить на первую»: Американцы немного недовольны

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  9. thegodfather 11.05.2022 23:52 # thegodfather
    Че с е6алом у портовых куесосов? Норм сити разницу улучшил!!!

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  10. jirrort 11.05.2022 23:50 # jirrort
    ЧЕЛСИ сейчас должен был соперничать не с арсеналом и тоттенхэмом за лигачемпионское место,а с сити и ливерпулем за АПЛ.Ебаные травмы,ковид,санкции и истекающие контракты игроков всё засрали.Ждем следующий сезон и верим в Тухеляна!

    ЛЮБИТЕ ЧЕЛСИ, ВЕРЬТЕ В ЧЕЛСИ.

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  11. electric 11.05.2022 23:50 # electric
    Ямайкааааааа
    Я наверно родился в майке

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  12. hunter022 11.05.2022 23:43 # hunter022
    #Арестович признался, что ситуация вокруг Азовстали вышла из-под контроля.

    Моей жене и мне лично вторые сутки идут угрозы от лиц, представляющихся женами и родственниками бойцов «Азова».
    Охота на чинушу начинается.

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  13. nyrkov 11.05.2022 23:41 # nyrkov
    только мне кажется, что автор статьи считать не умеет? арсенал выигрывает 2 игры из трех - набирает 72 очка, Тоттенхем выигрывает все 3 игры и у него 71 очко. У челси сейчас 70. И где гарантия места в четверке?

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  14. murderface616 11.05.2022 23:41 # murderface616
    а как гарантировал, если в случае 3 побед шпор подряд и 2 побед Арсенала, при 2 поражениях Челси, они на 5-м будут? опять Миха обделался

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  15. matic 11.05.2022 23:39 # matic
    Какие итальяшки унылые
    Интер катают мяч поперек а юве стоит в своей штрафной

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  16. aliluya-nn 11.05.2022 23:38 # aliluya-nn
    Математически еще могут 5 место занять)

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  17. hunter022 11.05.2022 23:32 # hunter022
    Кадыров показал кадры отправки "добровольцев" из Грозного на Украину, среди них уроженцы Москвы и МО.

    «Пусть знают все наши враги, что еще сотни тысяч добровольцев ждут своего часа, чтобы отправиться на Украину за их дешёвыми душами!», — подписал Кадыров ролик.

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