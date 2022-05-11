"Челси" разгромил "Лидс" и гарантировал себе место в топ-4
"Челси" одержал комфортную победу 0:3 в гостях у "Лидса" и гарантировал себе место в топ-4 Премьер-Лиги.
В стартовый состав "белых" вернулся капитан Лиам Купер, а юный Льюис Бейт впервые в карьере вышел с первых минут на матч Премьер-Лиги. Также свой шанс получили Паскаль Стрейк и Родриго.
В старт "синих" вернулись Андреас Кристенсен, Трево Чалоба, Жоржиньо и Мейсон Маунт.
Гостям удалось открыть счет уже на четвертой минуте в результате быстрой контратаки. Рис Джеймс ворвался в штрафную по правому краю, а затем покатил назад на границу площадки, откуда Маунт в касание нанес удар в ближний верхний угол ворот — 0:1.
"Челси" продолжил атаковать, а когда затем показалось, что хозяева отодвинули игру от своих ворот, Даниэль Джеймс совершил грубейший подкат под Матео Ковачича и получил прямую красную карточку.
Вдесятером хозяевам пришлось несладко. На 31-й минуте Ромелу Лукаку поразил ворота Илана Мелье, перебросив мяч через голкипера, однако гол не был засчитан из-за офсайда. Вскоре бельгийский нападающий "синих" также отметился ударом головой рядом со штангой.
Вскоре после начала второго тайма гостям удалось похоронить интригу в матче. Кристиан Пулишич неожиданно получил свободу на подступах к чужой штрафной, обработав мяч и вторым касанием пробив — 0:2.
Далее игра протекало безмятежно для "Челси". А точка в матче была поставлена на 83-й минуте, когда Лукаку получил мяч в центре штрафной от Хакима Зийеша, не стал бить в касание и начал мельчить, но все-таки нашел возможность нанести удар — 0:3.
"Челси" одержал достаточно комфортную победу, гарантировав себе место в топ-4 по итогам сезона. Теперь команда Томаса Тухеля может всецело сосредоточиться на финале Кубка Англии, а вот у "Лидса" борьба за выживание еще впереди.
"Лидс" — "Челси". Отчет о матче
11.05.2022 23:30
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Последние комментарии:
Аллегри бомбит. старуху е6нули ее же оружием ахахаххаха ))
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бля Перешич машина и е6ать как недооценен
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1 Манчестер Сити 36 89
2 Ливерпуль 36 86
Источник: http://fapl.ru/
КОРОЛИ на троне!!!
лузерпул на страпоне!!!
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вроде как одного очка не хватает или я не математик)
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Раз молодец , но все сливать надо летом
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Лучше бы пентатрик рыжий оформил, чем эта торгашка ахаххаха
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Впереди у челси матч сезона.
Сезон окончен. 1 очко против лестора и уотфорда высерят)
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Цены на топливо в США бензин 4,20, дизель 5,30
«С такими ценами на #бензин мне нужна вторая работа, чтобы ездить на первую»: Американцы немного недовольны
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Че с е6алом у портовых куесосов? Норм сити разницу улучшил!!!
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ЧЕЛСИ сейчас должен был соперничать не с арсеналом и тоттенхэмом за лигачемпионское место,а с сити и ливерпулем за АПЛ.Ебаные травмы,ковид,санкции и истекающие контракты игроков всё засрали.Ждем следующий сезон и верим в Тухеляна!
ЛЮБИТЕ ЧЕЛСИ, ВЕРЬТЕ В ЧЕЛСИ.
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Ямайкааааааа
Я наверно родился в майке
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#Арестович признался, что ситуация вокруг Азовстали вышла из-под контроля.
Моей жене и мне лично вторые сутки идут угрозы от лиц, представляющихся женами и родственниками бойцов «Азова».
Охота на чинушу начинается.
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только мне кажется, что автор статьи считать не умеет? арсенал выигрывает 2 игры из трех - набирает 72 очка, Тоттенхем выигрывает все 3 игры и у него 71 очко. У челси сейчас 70. И где гарантия места в четверке?
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а как гарантировал, если в случае 3 побед шпор подряд и 2 побед Арсенала, при 2 поражениях Челси, они на 5-м будут? опять Миха обделался
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Какие итальяшки унылые
Интер катают мяч поперек а юве стоит в своей штрафной
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Математически еще могут 5 место занять)
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