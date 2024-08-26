"Юнайтед" договорился с ПСЖ о покупке Угарте
"Манчестер Юнайтед" достиг предварительной договоренности с французским ПСЖ о покупке полузащитника Мануэля Угарте.
Если верить Sky Sports, ПСЖ согласился отпустить Угарте, купленного год назад у "Спортинга", в "Юнайтед" примерно за 50 миллионов фунтов.
В данный момент два клуба обсуждают структуру платежей, а также бонусы, которые будут положены гранду Лиги 1.
Сам Угарте уже дал свое согласие на переход в "Юнайтед", поэтому с высокой вероятностью трансфер 23-летнего уругвайца будет оформлен до дедлайна.
Если у "Юнайтед" вдруг сорвется продажа полузащитника Скотта Мактоминея в "Наполи", то Угарте все равно перейдет к "красным дьяволам" — но на правах аренды с последующим выкупом.
26.08.2024 17:00
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Мю кринж, все лето сбивали уену по итогу берут за теже 60, тогда как один из главных талантов невеш пришел за тоже бабло. Муму еще фору членскм даст, до чего ж уе6ища там
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МЮ готов подождать снижения цены за Угарте
В начале августа появилась информация, что "Юнайтед" завершил свой интерес к Угарте из-за чрезмерной дороговизны Мануэля, которого ПСЖ оценил в 51 миллион фунтов.
Источник: http://fapl.ru/posts/109483/
"Юнайтед" потерял интерес к Угарте
ПСЖ требовал за Угарте около 60 миллионов евро (51.4 млн. фунтов), за которые сами парижане купили Мануэля у "Спортинга" год назад.
Источник: http://fapl.ru/posts/109208/
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