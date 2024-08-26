"Юнайтед" договорился с ПСЖ о покупке Угарте

Мануэль Угарте "Манчестер Юнайтед" достиг предварительной договоренности с французским ПСЖ о покупке полузащитника Мануэля Угарте.

Если верить Sky Sports, ПСЖ согласился отпустить Угарте, купленного год назад у "Спортинга", в "Юнайтед" примерно за 50 миллионов фунтов.

В данный момент два клуба обсуждают структуру платежей, а также бонусы, которые будут положены гранду Лиги 1.

Сам Угарте уже дал свое согласие на переход в "Юнайтед", поэтому с высокой вероятностью трансфер 23-летнего уругвайца будет оформлен до дедлайна.

Если у "Юнайтед" вдруг сорвется продажа полузащитника Скотта Мактоминея в "Наполи", то Угарте все равно перейдет к "красным дьяволам" — но на правах аренды с последующим выкупом.


Метки Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Угарте

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2024 17:00

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  1. quavo 26.08.2024 17:46 # quavo
    Мю кринж, все лето сбивали уену по итогу берут за теже 60, тогда как один из главных талантов невеш пришел за тоже бабло. Муму еще фору членскм даст, до чего ж уе6ища там

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  2. alex0msk 26.08.2024 17:05 # alex0msk
    МЮ готов подождать снижения цены за Угарте
    В начале августа появилась информация, что "Юнайтед" завершил свой интерес к Угарте из-за чрезмерной дороговизны Мануэля, которого ПСЖ оценил в 51 миллион фунтов.

    Источник: http://fapl.ru/posts/109483/




    "Юнайтед" потерял интерес к Угарте


    ПСЖ требовал за Угарте около 60 миллионов евро (51.4 млн. фунтов), за которые сами парижане купили Мануэля у "Спортинга" год назад.


    Источник: http://fapl.ru/posts/109208/

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