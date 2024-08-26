"Юнайтед" договорился с ПСЖ о покупке Угарте

"Манчестер Юнайтед" достиг предварительной договоренности с французским ПСЖ о покупке полузащитника Мануэля Угарте.

Если верить Sky Sports, ПСЖ согласился отпустить Угарте, купленного год назад у "Спортинга", в "Юнайтед" примерно за 50 миллионов фунтов.



В данный момент два клуба обсуждают структуру платежей, а также бонусы, которые будут положены гранду Лиги 1.



Сам Угарте уже дал свое согласие на переход в "Юнайтед", поэтому с высокой вероятностью трансфер 23-летнего уругвайца будет оформлен до дедлайна.



Если у "Юнайтед" вдруг сорвется продажа полузащитника Скотта Мактоминея в "Наполи", то Угарте все равно перейдет к "красным дьяволам" — но на правах аренды с последующим выкупом.