МЮ готов подождать снижения цены за Угарте

"Манчестер Юнайтед" готов подождать до заключительного дня летнего трансферного окна, чтобы заполучить полузащитника французского ПСЖ Мануэля Угарте.

В начале августа появилась информация, что "Юнайтед" завершил свой интерес к Угарте из-за чрезмерной дороговизны Мануэля, которого ПСЖ оценил в 51 миллион фунтов.



По информации The Guardian, главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг по-прежнему хочет Угарте, а сам Мануэль уже согласовал условия личного контракта с "красными дьяволами".



"Юнайтед" готов оформить покупку 23-летнего игрока сборной Уругвая сразу, как только ПСЖ понизит установленную цену, и на Олд Траффорд" существуют ожидания, что ближе к дедлайну французский гранд станет сговорчивее.



Источник добавляет, что "Юнайтед" не нужно продавать кого-либо из имеющихся игроков, чтобы позволить себе Угарте, однако "дьяволы" все равно открыты к предложениям насчет Виктора Линделефа, Каземиро, Антони, Джейдона Санчо и Скотта Мактоминея.