"Юнайтед" потерял интерес к Угарте

"Манчестер Юнайтед" потерял интерес к Мануэлю Угарте из французского ПСЖ и переключил свое внимание на прочих полузащитников.

"Юнайтед" вел переговоры с ПСЖ на протяжении нескольких недель, но так и не смог сбить установленную за 23-летнего игрока сборной Уругвая цену.



ПСЖ требовал за Угарте около 60 миллионов евро (51.4 млн. фунтов), за которые сами парижане купили Мануэля у "Спортинга" год назад.



Два клуба оказались далеки в оценке стоимости Угарте, и "Юнайтед" вернется за стол переговоров, только если ПСЖ согласится пойти на значительные уступки.



В прошлом сезоне Угарте сыграл 37 матчей за ПСЖ во всех соревнованиях, но в рамках Лиги 1 отметился только 21 появлением в стартовом составе.



В данный момент, сообщает The Athletic, "Юнайтед" сосредоточен на других вариантах укрепления центра поля. Ранее предполагалось, что "красные дьяволы" могут вернуть Софьяна Амрабата, которого они арендовали у "Фиорентины" в прошлом сезоне.