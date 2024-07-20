"Арсенал" договорился с "Болоньей" о покупке Калафьори

"Арсенал" достиг договоренности с итальянской "Болоньей" о покупке защитника Риккардо Калафьори.

Ранее на этой неделе появилась информация, что "Арсенал" и "Болонья" по-прежнему далеки от компромисса по стоимости Калафьори.



Однако сейчас "Арсенал" совершил прорыв в переговорах, и "Болонья" согласилась отпустить 22-летнего игрока сборной Италии в Северный Лондон за 45 миллионов евро (38 млн. фунтов), включая 5 млн. евро (4.2 млн. фунтов) в виде бонусов, сообщает журналист Фабрицио Романо.



"Болонья" лишь год назад купила Калафьори за 4 млн. евро (3.4 млн. фунтов) у швейцарского "Базеля", который теперь получит 50 процентов прибыли итальянского клуба.



По всей видимости, "Арсенал" рассматривает Калафьори как левого защитника, но также Риккардо способен сыграть в центре обороны.