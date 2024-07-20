"Арсенал" договорился с "Болоньей" о покупке Калафьори

Риккардо Калафьори "Арсенал" достиг договоренности с итальянской "Болоньей" о покупке защитника Риккардо Калафьори.

Ранее на этой неделе появилась информация, что "Арсенал" и "Болонья" по-прежнему далеки от компромисса по стоимости Калафьори.

Однако сейчас "Арсенал" совершил прорыв в переговорах, и "Болонья" согласилась отпустить 22-летнего игрока сборной Италии в Северный Лондон за 45 миллионов евро (38 млн. фунтов), включая 5 млн. евро (4.2 млн. фунтов) в виде бонусов, сообщает журналист Фабрицио Романо.

"Болонья" лишь год назад купила Калафьори за 4 млн. евро (3.4 млн. фунтов) у швейцарского "Базеля", который теперь получит 50 процентов прибыли итальянского клуба.

По всей видимости, "Арсенал" рассматривает Калафьори как левого защитника, но также Риккардо способен сыграть в центре обороны.


Метки Арсенал, Болонья, Калафьори

Автор mihajlo   

Дата 20.07.2024 17:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 20.07.2024 18:34 # sausage
    Неужели до сих пор кто-то верит в макаронников в АПЛ? Ничему жизнь не учит.

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  2. zheka000000 20.07.2024 18:11 # zheka000000
    кало фьори
    поправь, михуйла

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  3. gameboy 20.07.2024 18:07 # gameboy
    ССССЮЮЮЮДА ННННАХХХОООЙ

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  4. bembo 20.07.2024 17:31 # bembo
    видимо на пидорнале можно ставить крест, с такими то трансферами.
    помянем, 2 года покукарекали и хватит с них

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  5. dexter 20.07.2024 17:28 # dexter
    Хороший игрок и цена приемлемая.

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  6. kirkorov-coyg 20.07.2024 17:27 # kirkorov-coyg
    Лучший трансфер сезона, чекайте. А зинаиду можно в членси теперь сплавить. Убийственную связку с Пидриком образуют на левом фланге.

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  7. wengerrrro 20.07.2024 17:11 # wengerrrro
    Зинченко продать надо
    и лишь бы не 3-6-1

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