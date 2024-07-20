"Арсенал" договорился с "Болоньей" о покупке Калафьори
"Арсенал" достиг договоренности с итальянской "Болоньей" о покупке защитника Риккардо Калафьори.
Ранее на этой неделе появилась информация, что "Арсенал" и "Болонья" по-прежнему далеки от компромисса по стоимости Калафьори.
Однако сейчас "Арсенал" совершил прорыв в переговорах, и "Болонья" согласилась отпустить 22-летнего игрока сборной Италии в Северный Лондон за 45 миллионов евро (38 млн. фунтов), включая 5 млн. евро (4.2 млн. фунтов) в виде бонусов, сообщает журналист Фабрицио Романо.
"Болонья" лишь год назад купила Калафьори за 4 млн. евро (3.4 млн. фунтов) у швейцарского "Базеля", который теперь получит 50 процентов прибыли итальянского клуба.
По всей видимости, "Арсенал" рассматривает Калафьори как левого защитника, но также Риккардо способен сыграть в центре обороны.
20.07.2024 17:00
Просмотров: 988
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Неужели до сих пор кто-то верит в макаронников в АПЛ? Ничему жизнь не учит.
(ответить)
кало фьори
поправь, михуйла
(ответить)
ССССЮЮЮЮДА ННННАХХХОООЙ
(ответить)
видимо на пидорнале можно ставить крест, с такими то трансферами.
помянем, 2 года покукарекали и хватит с них
(ответить)
Хороший игрок и цена приемлемая.
(ответить)
Лучший трансфер сезона, чекайте. А зинаиду можно в членси теперь сплавить. Убийственную связку с Пидриком образуют на левом фланге.
(ответить)
Зинченко продать надо
и лишь бы не 3-6-1
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий