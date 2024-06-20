Англичане сыграли вничью с Данией

Вновь показав унылый футбол, сборная Англии завершила вничью свой второй матч на Евро-2024 — 1:1 против Дании.

Как и ожидалось, Гарет Саутгейт не стал вносить изменений в стартовый состав родоначальников футбола относительно победы 0:1 над Сербией в прошлое воскресенье. Трент Александер-Арнольд остался в полузащите, Киран Триппьер вновь вышел на позицию левого защитника.



В начале матча англичане только присматривались к сопернику, первый момент создав на 13-й минуте. Взяв игру на себя, Фоден вошел в чужую штрафную, переложил мяч под левую ногу и пробил мимо.



А вот своим вторым шансом, возникшим спустя пять минут, подопечные Саутгейта воспользовались. Кайл Уолкер ворвался в штрафную с правого фланга, и Харри Кейн первым успел на мяч, оказавшийся на границе вратарской после двух рикошетов — 0:1.



Датчане не стали опускать руки, пытались ходить вперед, и на 34-й минуте им удалось сравнять счет. Не встретив сопротивления, Мортен Юльманн нанес удар с 25 метров, и после отскока от штанги мяч оказался в воротах — 1:1.



В остатке первого тайма англичане ничего не показали впереди, тогда как их соперник испытывал некоторое воодушевление.



После перерыва Англия принялась искать счастье в атаках. На 56-й минуте Фоден попробовал пробить с дистанции и попал в штангу.



У англичан был еще один реальный момент, но удар вышедшего на замену Олли Уоткинса из пределов штрафной был отражен голкипером датчан Каспером Шмейхелем.



Больше Англия ничего не создала. Дания отметилась несколькими дальними ударами, но в целом была согласна на ничью.



На сей раз англичане разочаровали не только игрой, но и результатом. Подопечные Саутгейта сделали недостаточно, чтобы рассчитывать на три очка.



Сборная Дании — сборная Англии — 1:1 (1:1)



Голы: Юльманн 34 — Кейн 18.



Сборная Дании: Шмейхель, Вестергор, Андерсен, Кристенсен, Кристиансен (Ба 57), Хейбьерг, Юльманн (Нергор 82), Меле, Эриксен (Сков Ольсен 82), Хейлунд (Поульсен 67), Винд (Дамсгор 57).



Сборная Англии: Пикфорд, Триппьер, Гехи, Стоунс, Уолкер, Райс, Александер-Арнольд (Галлахер 54), Фоден (Боуэн 69), Беллингем, Сака (Эзе 69), Кейн (Уоткинс 70).



Предупреждения: Вестергор, Меле, Нергор — Галлахер.