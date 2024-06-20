Англичане сыграли вничью с Данией

Мортен Юльманн Вновь показав унылый футбол, сборная Англии завершила вничью свой второй матч на Евро-2024 — 1:1 против Дании.

Как и ожидалось, Гарет Саутгейт не стал вносить изменений в стартовый состав родоначальников футбола относительно победы 0:1 над Сербией в прошлое воскресенье. Трент Александер-Арнольд остался в полузащите, Киран Триппьер вновь вышел на позицию левого защитника.

В начале матча англичане только присматривались к сопернику, первый момент создав на 13-й минуте. Взяв игру на себя, Фоден вошел в чужую штрафную, переложил мяч под левую ногу и пробил мимо.

А вот своим вторым шансом, возникшим спустя пять минут, подопечные Саутгейта воспользовались. Кайл Уолкер ворвался в штрафную с правого фланга, и Харри Кейн первым успел на мяч, оказавшийся на границе вратарской после двух рикошетов — 0:1.

Датчане не стали опускать руки, пытались ходить вперед, и на 34-й минуте им удалось сравнять счет. Не встретив сопротивления, Мортен Юльманн нанес удар с 25 метров, и после отскока от штанги мяч оказался в воротах — 1:1.

В остатке первого тайма англичане ничего не показали впереди, тогда как их соперник испытывал некоторое воодушевление.

После перерыва Англия принялась искать счастье в атаках. На 56-й минуте Фоден попробовал пробить с дистанции и попал в штангу.

У англичан был еще один реальный момент, но удар вышедшего на замену Олли Уоткинса из пределов штрафной был отражен голкипером датчан Каспером Шмейхелем.

Больше Англия ничего не создала. Дания отметилась несколькими дальними ударами, но в целом была согласна на ничью.

На сей раз англичане разочаровали не только игрой, но и результатом. Подопечные Саутгейта сделали недостаточно, чтобы рассчитывать на три очка.

Сборная Дании — сборная Англии — 1:1 (1:1)

Голы: Юльманн 34 — Кейн 18.

Сборная Дании: Шмейхель, Вестергор, Андерсен, Кристенсен, Кристиансен (Ба 57), Хейбьерг, Юльманн (Нергор 82), Меле, Эриксен (Сков Ольсен 82), Хейлунд (Поульсен 67), Винд (Дамсгор 57).

Сборная Англии: Пикфорд, Триппьер, Гехи, Стоунс, Уолкер, Райс, Александер-Арнольд (Галлахер 54), Фоден (Боуэн 69), Беллингем, Сака (Эзе 69), Кейн (Уоткинс 70).

Предупреждения: Вестергор, Меле, Нергор — Галлахер.


Метки Евро-2024, обзор матча, сборная Англии, сборная Дании

Автор mihajlo   

Дата 20.06.2024 20:55

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Последние комментарии:




  1. narcot 20.06.2024 22:06 # narcot
    карлица не проецирует)) Гугл говорит, что пулемет не дотягивает до 1.2, но у карлицы пулемет 173, как она сама)))



    19.06.2024 19:17 #
    felix-the-cat

    Причем старикан уже старый и горбатый))) залупейка выпрямился встал вперед типо чтобы одного роста казаться аххахахахахахаха
    (ответить)


    20.06.2024 21:46 #
    felix-the-cat

    Долбаеб
    Ты ниже пулемета 173
    Все остальные твои попытки оправдать то что ты карлик обоссаный бесполезны)))
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    03.2022 14:59 #
    lfcmikki14

    66 и 173:)

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    19.06.2024 19:13 #
    felix-the-cat

    причем мой рост 177

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  2. kukuruzko 20.06.2024 22:05 # kukuruzko
    Куда итальянец делся?

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  3. takernotagiver 20.06.2024 22:00 # takernotagiver
    За Зенит. За Спалетти. За Италию

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  4. narcot 20.06.2024 21:59 # narcot
    пока палмеру предпочитают сцаку, этой сборной нихуя не светит

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  5. bembo 20.06.2024 21:54 # bembo
    Райс гнилая пуканирская мразь, которая бросила клуб детства ради бабок и вечного позора в фк пидорнал

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  6. takernotagiver 20.06.2024 21:51 # takernotagiver
    Много кто в сборной Англии сыграл ниже своих возможностей, но тупые предвзятые говнюки винят Райса) 7.3 - оценка Райса за матч, а гол привез Трипьер.

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  7. sellman 20.06.2024 21:42 # sellman
    Саутгейт и сборная Англии –

    это как заказать пиццу 4 сыра и жрать только корочки.

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  8. kirkorov-coyg 20.06.2024 21:38 # kirkorov-coyg
    Как вы думаете, на этот футбольный сайт когда нибудь заходил педофил?

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  9. quavo 20.06.2024 21:35 # quavo
    Просто конченные пидарасы

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  10. kirkorov-coyg 20.06.2024 21:35 # kirkorov-coyg
    То есть, вы на полном серьёзе хотите сказать, что ебло даже ниже, чем виталик? Ору

    (ответить)

  11. narcot 20.06.2024 21:29 # narcot
    оценки для карлицы:

    https://ibb.co/SQH7WRn

    (ответить)

  12. mata-hazard 20.06.2024 21:28 # mata-hazard
    narcot

    *сберегли очко


    У Наркота выходной сегодня на теплице. Очко его не потревожили. Зрада!

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  13. thegodmother 20.06.2024 21:25 # thegodmother
    Я хохол вонючий

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  14. fiezzo 20.06.2024 21:20 # fiezzo
    роман нарейко 173 с деформированным е6лом
    цыганка юлик плешивый дрыщ
    артурик петушастер круглолицый от эстрогена как баба

    Думайте

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  15. jamievardy 20.06.2024 21:18 # jamievardy
    Красиво Микки своих собачек собрал!

    Петушастер, наркот - голос!

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  16. shearer1 20.06.2024 21:16 # shearer1
    Саут гений.
    Бережёт игроков.
    Скрывает тактику с Гордоном и Шоу.
    Лидер в группе и обеспечил выход дальше.
    Обеспечил семью

    (ответить)

  17. bembo 20.06.2024 21:15 # bembo
    Блять п13дец, микки хуюнва даштамиров называет людей полторашками....
    Ето как фантомные боли мелвуда с его девственностью

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  18. jamievardy 20.06.2024 21:15 # jamievardy
    Сосаутгейт это просто днище

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  19. bembo 20.06.2024 21:13 # bembo
    Ору, пукен уже южной Корее угрожает ахахах


    Денек побывал в северной и преисполнился)

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  20. glasner 20.06.2024 21:12 # glasner
    англия сборная пидорасов и долбаебов
    саутгейт гений

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