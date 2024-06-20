Англичане сыграли вничью с Данией
Вновь показав унылый футбол, сборная Англии завершила вничью свой второй матч на Евро-2024 — 1:1 против Дании.
Как и ожидалось, Гарет Саутгейт не стал вносить изменений в стартовый состав родоначальников футбола относительно победы 0:1 над Сербией в прошлое воскресенье. Трент Александер-Арнольд остался в полузащите, Киран Триппьер вновь вышел на позицию левого защитника.
В начале матча англичане только присматривались к сопернику, первый момент создав на 13-й минуте. Взяв игру на себя, Фоден вошел в чужую штрафную, переложил мяч под левую ногу и пробил мимо.
А вот своим вторым шансом, возникшим спустя пять минут, подопечные Саутгейта воспользовались. Кайл Уолкер ворвался в штрафную с правого фланга, и Харри Кейн первым успел на мяч, оказавшийся на границе вратарской после двух рикошетов — 0:1.
Датчане не стали опускать руки, пытались ходить вперед, и на 34-й минуте им удалось сравнять счет. Не встретив сопротивления, Мортен Юльманн нанес удар с 25 метров, и после отскока от штанги мяч оказался в воротах — 1:1.
В остатке первого тайма англичане ничего не показали впереди, тогда как их соперник испытывал некоторое воодушевление.
После перерыва Англия принялась искать счастье в атаках. На 56-й минуте Фоден попробовал пробить с дистанции и попал в штангу.
У англичан был еще один реальный момент, но удар вышедшего на замену Олли Уоткинса из пределов штрафной был отражен голкипером датчан Каспером Шмейхелем.
Больше Англия ничего не создала. Дания отметилась несколькими дальними ударами, но в целом была согласна на ничью.
На сей раз англичане разочаровали не только игрой, но и результатом. Подопечные Саутгейта сделали недостаточно, чтобы рассчитывать на три очка.
Сборная Дании — сборная Англии — 1:1 (1:1)
Голы: Юльманн 34 — Кейн 18.
Сборная Дании: Шмейхель, Вестергор, Андерсен, Кристенсен, Кристиансен (Ба 57), Хейбьерг, Юльманн (Нергор 82), Меле, Эриксен (Сков Ольсен 82), Хейлунд (Поульсен 67), Винд (Дамсгор 57).
Сборная Англии: Пикфорд, Триппьер, Гехи, Стоунс, Уолкер, Райс, Александер-Арнольд (Галлахер 54), Фоден (Боуэн 69), Беллингем, Сака (Эзе 69), Кейн (Уоткинс 70).
Предупреждения: Вестергор, Меле, Нергор — Галлахер.
20.06.2024 20:55
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Последние комментарии:
карлица не проецирует)) Гугл говорит, что пулемет не дотягивает до 1.2, но у карлицы пулемет 173, как она сама)))
19.06.2024 19:17 #
felix-the-cat
Причем старикан уже старый и горбатый))) залупейка выпрямился встал вперед типо чтобы одного роста казаться аххахахахахахаха
(ответить)
20.06.2024 21:46 #
felix-the-cat
Долбаеб
Ты ниже пулемета 173
Все остальные твои попытки оправдать то что ты карлик обоссаный бесполезны)))
(ответить)
03.2022 14:59 #
lfcmikki14
66 и 173:)
(ответить)
19.06.2024 19:13 #
felix-the-cat
причем мой рост 177
(ответить)
Куда итальянец делся?
(ответить)
За Зенит. За Спалетти. За Италию
(ответить)
пока палмеру предпочитают сцаку, этой сборной нихуя не светит
(ответить)
Райс гнилая пуканирская мразь, которая бросила клуб детства ради бабок и вечного позора в фк пидорнал
(ответить)
Много кто в сборной Англии сыграл ниже своих возможностей, но тупые предвзятые говнюки винят Райса) 7.3 - оценка Райса за матч, а гол привез Трипьер.
(ответить)
Саутгейт и сборная Англии –
это как заказать пиццу 4 сыра и жрать только корочки.
(ответить)
Как вы думаете, на этот футбольный сайт когда нибудь заходил педофил?
(ответить)
Просто конченные пидарасы
(ответить)
То есть, вы на полном серьёзе хотите сказать, что ебло даже ниже, чем виталик? Ору
(ответить)
оценки для карлицы:
https://ibb.co/SQH7WRn
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narcot
*сберегли очко
У Наркота выходной сегодня на теплице. Очко его не потревожили. Зрада!
(ответить)
Я хохол вонючий
(ответить)
роман нарейко 173 с деформированным е6лом
цыганка юлик плешивый дрыщ
артурик петушастер круглолицый от эстрогена как баба
Думайте
(ответить)
Красиво Микки своих собачек собрал!
Петушастер, наркот - голос!
(ответить)
Саут гений.
Бережёт игроков.
Скрывает тактику с Гордоном и Шоу.
Лидер в группе и обеспечил выход дальше.
Обеспечил семью
(ответить)
Блять п13дец, микки хуюнва даштамиров называет людей полторашками....
Ето как фантомные боли мелвуда с его девственностью
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Сосаутгейт это просто днище
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Ору, пукен уже южной Корее угрожает ахахах
Денек побывал в северной и преисполнился)
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англия сборная пидорасов и долбаебов
саутгейт гений
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