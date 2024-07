Светская хроника за четверг

ПСЖ и "Манчестер Юнайтед" сражаются за Жоау Невеша. Адриен Рабьо находится на радаре у "Ливерпуля". Гарет Саутгейт может получить рыцарский титул. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

"Барселона" опережает клубы Премьер-Лиги в борьбе за Нико Уильямса, уже достигнув принципиальной договоренности о покупке вингера "Атлетика". (Sport)



ПСЖ поспорит с "Манчестер Юнайтед" за полузащитника "Бенфики" Жоау Невеша. (Le 10 Sport)



"Юнайтед" надеется как можно скорее оформить приобретение Маттейса Де Лигта после того, как защитник "Баварии" закончил выступать за сборную Голландии на Евро-2024. (Bild)



"Юнайтед" открыт к предложениям насчет полузащитника Скотта Мактоминея. (Football Insider)



Вингер "Ювентуса" Федерико Кьеза может стать разменной монетой в сделке по приобретению итальянским клубом вингера "Юнайтед" Джейдона Санчо. (La Gazzetta dello Sport)



"Лацио" может перехватить нападающего "Юнайтед" Мейсона Гринвуда, приобретение которого уже согласовал "Марсель". (Daily Mail)



"Ливерпуль", "Бавария" и "Реал" являются возможными направлениями для полузащитника Адриена Рабьо, чей контракт с "Ювентусом" уже истек. (Calciomercato)



Вингер "Галатасарая" и сборной Турции Барыш Йылмаз привлек внимание "Арсенала", "Ливерпуля" и "Ньюкасла". (HITC)



"Марсель" интересуется нападающим "Арсенала" Эдди Нкетиа. (Footmercato)



"Арсенал" активизировал свой интерес к вингеру "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе. (Football Transfers)



"Монако" отклонил предложение "Ноттингем Форест" в 25.5 млн. фунтов о покупке полузащитника Юссуфа Фофана, который уже договорился с "Миланом". (Fabrizio Romano)



Защитник "Халла" Джейкоб Гривз прошел медобследование в "Ипсвиче". (Sky Sports)



Другое



"Юнайтед" отчитался об убытке в 71 млн. фунтов за первые три месяца 2024 года. (The Independent)



Гарет Саутгейт получит титул сэра, если сборная Англии выиграет Евро-2024. (The Telegraph)



Выход в финал Евро-2024 сборная Англии отпраздновала парой бутылок шампанского за 20 фунтов. (The Sun)



Во время своего концерта группа The Killers включила на заднем фоне трансляцию матча сборной Англии против Голландии. (The Sun)



Уругвайский нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес полез в драку с колумбийскими фанатами, защищая свою семью. (The Sun)