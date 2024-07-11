Агент подтвердил, что Кукурелья останется в "Челси"
Агент защитника Марка Кукурельи подтвердил, что его клиент собирается остаться в "Челси".
Кукурелья проявил себя одним из лучших игроков сборной Испании на Евро-2024, где Марк и партнеры сразятся против Англии в финале в ближайшее воскресенье.
Успехи Кукурельи на турнире в Германии только подстегнули спекуляции насчет будущего Марка, однако агент Алеш Пике ожидает, что 25-летний испанец продолжит выступать за "Челси".
"Нет практически никаких шансов, что он покинет "Челси" в этом сезоне, несмотря на отличное выступление на турнире".
"Ему очень комфортно в "Челси", он счастлив в Лондоне, и его идея в том, чтобы продолжать. И он продолжит, если все будет нормально", — сообщил Пике Cadena Ser.
11.07.2024 23:00
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