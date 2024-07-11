"Юнайтед" продал Ван де Бека в "Жирону"

"Манчестер Юнайтед" подтвердил продажу своего полузащитника Донни Ван де Бека в испанскую "Жирону".

Ван де Бек заключил с "Жироной" контракт до 2028 года. Трансфер Донни оценивается в 500,000 евро (420,000 фунтов) плюс бонусы.



Ван де Бек представлял "Юнайтед" после своего перехода из "Аякса" за 40 миллионов фунтов в 2020 году. Всего 27-летний голландец сыграл 62 матча за "красных дьяволов", забив два гола.



За время своей английской карьеры Ван де Бек дважды отлучался в аренду, но ни в "Эвертоне", ни в "Айнтрахте" себя толком не проявил.



Добавим, в следующем сезоне Ван де Бек сможет выступить в Лиге Чемпионов, куда "Жирона" квалифицировалась, заняв третье место в Ла Лиге.