"Юнайтед" продал Ван де Бека в "Жирону"

Донни Ван де Бек "Манчестер Юнайтед" подтвердил продажу своего полузащитника Донни Ван де Бека в испанскую "Жирону".

Ван де Бек заключил с "Жироной" контракт до 2028 года. Трансфер Донни оценивается в 500,000 евро (420,000 фунтов) плюс бонусы.

Ван де Бек представлял "Юнайтед" после своего перехода из "Аякса" за 40 миллионов фунтов в 2020 году. Всего 27-летний голландец сыграл 62 матча за "красных дьяволов", забив два гола.

За время своей английской карьеры Ван де Бек дважды отлучался в аренду, но ни в "Эвертоне", ни в "Айнтрахте" себя толком не проявил.

Добавим, в следующем сезоне Ван де Бек сможет выступить в Лиге Чемпионов, куда "Жирона" квалифицировалась, заняв третье место в Ла Лиге.


Метки Ван де Бек, Жирона, Манчестер Юнайтед, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 11.07.2024 21:00

Количество просмотров Просмотров: 590

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. arsfunars 11.07.2024 21:28 # arsfunars
    МЮ бизнес машина. Мощнее только Арсенал который отпустил 70 млн Пепе свободным агентом

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: