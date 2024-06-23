Фабиан Хюрцелер: Почему "Брайтон" назначил 31-летнего немца

31-летнего Фабиана Хюрцелера называют "новым Юлианом Нагельсманном", и уже в первом матче "Брайтона" в новом сезоне он установит рекорд, став самым молодым менеджером в истории Премьер-Лиги. Что же заставило руководство "чаек" обратить внимание на специалиста, который до сих пор не работал на элитном уровне?

Вероятно, это не первый раз, когда упоминается возраст Фабиана Хюрцелера, и точно не последний. Этого следовало ожидать, учитывая семилетнюю разницу между Хюрцелером и следующим по возрасту менеджером лиги, Кираном Маккенной из "Ипсвича".



Хюрцелер никогда не руководил первой командой до того, как в декабре 2022 года возглавил "Санкт-Паули". За его плечами всего 18 месяцев самостоятельной тренерской деятельности, и он может показаться новичком в игре, но его подвиги в своей профессии начались, когда в 23 года он стал играющим тренером команды "Пипинсрид" из Баварской лиги.



Хюрцелер родился с Хьюстоне и, кроме американского и немецкого паспортов, имеет также швейцарский. Как игрок, он прошел школу "Баварии" под руководством отца Матса Хуммельса Германа, но добраться до основной команды мюнхенцев так и не смог.



Во время пребывания в "Баварии" он делил раздевалку с нынешним игроком "Тоттенхэма" Пьер-Эмилем Хейбьергом и полузащитником дортмундской "Боруссии" Эмре Джаном, причем последний даже предвидел тренерские способности Хюрцелера.



После этого он работал в резервных командах "Хоффенхайма" и "Мюнхен-1860", а также пробовал себя в качестве играющего тренера в любительских командах Германии, после чего повесил бутсы на гвоздь в 2016 году. В 2020 году тогдашний главный тренер "Санкт-Паули" Тимо Шульц пошел на большой риск, назначив двух 27-летних игроков, Лоика Фаве и Хюрцелера, своими помощниками.



После двух лет работы в качестве второго номера Шульца Хюрцелер получил предложение возглавить первую команду и заменить легенду "Санкт-Паули". Шульц был старожилом "Санкт-Паули", подписав контракт в 2005 году, и был частью последней команды, получившей повышение в Бундеслигу в 2010 году. Он был популярным выбором для роли менеджера в 2020 году, но когда в сезоне 2022/23 "Санкт-Паули" стартовал со всего четырех побед в 17 матчах, руководство клуба отреагировало на плохую форму команды увольнением популярного менеджера.



Болельщики негативно отреагировали на уход легенды. "Я и другие были разочарованы клубом", — сказал Sky Sports председатель лондонского фан-клуба "Санкт-Паули" Малкольм Херст.



"Шульц был героем клуба, он прошел через многое с "Санкт-Паули" и проработал там много-много лет. Мы считаем, что у него была возможность добиться большего, и ему следовало дать больше шансов".



Впрочем, слезы по Шульцу быстро высохли после впечатляющей серии из 10 побед подряд в первых 10 матчах под руководством Хюрцелера, в результате которой клуб, находившийся на грани зоны вылета из Бундеслиги 2, поднялся в турнирной таблице и оказался в шести очках от автоматического повышения в классе.



"Футбол развивается невероятно быстро", — сказал Херст. "Нужно было просто дать ему шанс, и после трех побед подряд мы уже говорили, что изменения, которые были сделаны, были правильными, даже если способ их проведения был не совсем верным".



"Очень быстро стало ясно, что он особенный парень и что у него есть свой собственная философия в футболе".



"Санкт-Паули" упустил повышение в классе, заняв пятое место по итогам того сезона, но первые признаки прогресса были налицо.



Стиль работы Хюрцелера



Возвращение в высший дивизион Германии было не за горами, ведь в сезоне 2023/24 "Санкт-Паули" добился повышения в классе за один тур до финиша. Поклонники Хюрцелера сравнивают его с наставником сборной Германии Юлианом Нагельсманном, который также добился успеха в юном для тренерской работы возрасте. Также ранее проводили сравнения между ним и бывшим боссом "Брайтона" Де Дзерби.



"Санкт-Паули" не просто добился повышения в классе, а сделал это стильно. Когда Хюрцелер возглавил "Санкт-Паули", перед ним была поставлена задача: обеспечить команде хороший баланс между обороной и атакой. Раньше их проблема заключалась в том, что, когда они атаковали, их оборона была дырявой, а когда они занимали оборонительную позицию в матчах, голы давались им с большим трудом.



Кризис идентичности "Санкт-Паули" до назначения Хюрцелера на пост менеджера, пожалуй, лучше всего отразился в двух предыдущих результатах, после которых клуб расстался с Шульцем. За безголевой ничьей с "Хольштайн Кляйн" последовала голевая феерия со счетом 4:4, когда "Санкт-Паули" пытался найти золотую середину между обороной и атакой.



Что касается сезона 2023/24, то Хюрцелер нашел победную формулу для "Санкт-Паули", но она не была мгновенной. Система 3-4-3 Хюрцелера стала эволюцией предыдущей схемы. Новая формация не только обеспечила большую гибкость, но и позволила Хюрцелеру с его средним для второй лиги Германии бюджетом максимально эффективно использовать имеющийся в его распоряжении персонал. Уход нескольких важных игроков означал, что Хюрцелеру пришлось придумывать варианты на ходу.



"В начале этого сезона мы просто не могли забить. В начале сезона у нас было несколько безголевых ничьих", — вспоминает Херст. "Но потом произошел какой-то перелом, и внезапно все стало работать как часовой механизм".



"Тренер понял, что нужно изменить, чтобы голы пришли, и команда снова начала побеждать. За все годы, что я слежу за клубом, я никогда не видел такой хорошей игры. Это не только все те ценности, которые я люблю в "Санкт-Паули", но и сама игра была такой динамичной и такой приятной для просмотра".



"Потрясающе, что менеджер, которому было 29, а сейчас 31, смог добиться такого в клубе. Это просто показывает, насколько хороши его навыки, и тем, как он управляет командой, он поднял уровень самих игроков и развил их".



На подход Хюрцелера к игре повлияло время, проведенное в "Баварии". Владение мячом и активная игра — вот основные принципы футбола Хюрцелера, который стремится доминировать в игре. 31-летний футболист считает, что позиционирование игроков крайне важно, когда они хотят быстро отвоевывать мяч и поддерживать прессинг в ключевых зонах.



В сезоне 23/24 "Санкт-Паули" нанес больше всего ударов по воротам, но, что особенно важно, в прошлом сезоне у них был лучший показатель защиты в своем дивизионе: они пропустили 36 голов в 34 матчах.



Наряду с этим "Санкт-Паули" Хюрцелера лидировал в лиге по количеству результативных передач из открытой игры и интенсивных забегов, а также установил рекорд второго дивизиона по суммарной дистанции пробега у игроков.



Говорить на языке игроков



Хюрцелер — интересный персонаж, за которым приятно наблюдать на боковой линии. За его эмоциями на трибунах с опаской наблюдали болельщики "Санкт-Паули", надеясь, что их менеджер не будет отправлен к ним, из-за своих ярких празднований голов.



"Его страсть контролируется, но он определенно будет на слуху у официальных лиц", — прогнозирует Херст.



"Я не вижу, чтобы он изменился, так что ожидайте, что он пару раз за сезон окажется на трибунах, это часть его характера. Но я бы не променял это на тот успех, которого он добился, и это не повредило сезону "Санкт-Паули".



"Игроки точно знают, что им нужно делать, а болельщики "Брайтона" могут быть уверены, что он будет требовать лучшего от игроков и для болельщиков. Может быть, не так демонстративно или не так откровенно, как в Германии, но у него много страсти".



"Его спокойствие и анализ игры просто невероятны. Его знания и целеустремленность — это, пожалуй, то, что бросается в глаза больше всего. Я никогда не считал его высокомерным, но очевидно, что у него огромная вера в свои силы и в то, что он хочет их реализовать".



Хюрцелер считает, что его возраст дает ему преимущество, когда речь идет о налаживании отношений между игроком и тренером. Он умеет сопереживать членам своей команды и добиваться от них самого лучшего. Одной из таких историй успеха стал Дапо Афолаян, который до перехода в "Санкт-Паули" в январе 2023 года играл в "Болтоне" из Лиги Один.



"Как только я поговорил с менеджером, мое сознание изменилось. Особенно то, как он хотел, чтобы я играл, и как, по его словам, должна была играть команда", — сказал Дапо Афолаян в беседе со Sky Sports в мае.



Афолаян был одной из ярких звезд в кампании по повышению в Бундеслигу "Санкт-Паули", забив 10 голов и отдав три голевые передачи, включая дубль и ассист в игре, которая в итоге привела к оформлению путевки в элиту.



Хюрцелеру нужно время

Нетрудно заметить сходство между подходом Хюрцелера к игре и подходом Де Дзерби. Но что еще более интересно, Хюрцелер также подходит под профиль босса, которого клуб с южного побережья Англии выбирал в прошлом (Грэмм Поттер), и не так уж далек от другого тренера, которого ранее связывали с этой должностью (Маккенны).



Де Дзерби удалось использовать фундамент, заложенный Поттером, без каких-либо серьезных изменений в составе или трений. Болельщики "Брайтона" будут надеяться на аналогичный переход к столь же неизвестной величине в лице Хюрцелера, чтобы продолжить свой путь, но это может занять время.



"Возможно, игрокам понадобится время, чтобы привыкнуть к Хюрцелеру", — сказал Херст в интервью Sky Sports. "Я опасаюсь за него: хватит ли ему времени в Премьер-Лиге, чтобы развиваться и двигаться вперед".



"Клубы Премьер-Лиги — не самые лучшие в плане терпения к своим менеджерам, но "Брайтон", возможно, является одним из тех, где у Хюрцелера есть все шансы на то, чтобы получить время".



"В Премьер-Лиге он имеет дело с игроками более высокого качества, но, очевидно, и соперники тоже более высокого качества. Так что я надеюсь на него, что он сразу же начнет проявлять себя. Но если сразу не получится, думаю, и болельщикам, и председателю совета директоров нужно будет немного потерпеть".



"Надеюсь, они быстро поймут, что он из себя представляет, а игроки адаптируются и поймут, как он хочет играть в футбол", — завершил свое представление немецкого тренера болельщик "Санкт-Паули".



Самое важное, что прозвучало о Хюрцелере — его желание видеть баланс между оборонительным и атакующим стилем и умение его добиваться в действиях команды. Это именно то, чего сильно не хватало Де Дзерби, чей авантюрный стиль во втором его сезоне в Англии раскусили многие середняки и аутсайдеры, не раз больно бившие "Брайтон".



Кадровый потенциал у "Брайтона" большой и здесь есть игроки, которые сразу же поймут немецкого менеджера (Паскаль Грос станет очевидным проводником идей Хюрцелера на поле). Но очень важно и получить время для изменения настроек команды. Показателен пример баска Андони Ираолы в "Борнмуте", которого едва не выгнали после неудачного старта, а через некоторое время признали Тренером Месяца в Премьер-Лиге. Быстрых изменений не будет, но руководство "Брайтона" отличается адекватным менеджментом, и у 31-летнего немца есть хорошие шансы заявить о себе в одной из самых открытых к новым идеям команд Премьер-Лиги.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru