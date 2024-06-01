Тодд Бели уверен в покупке Олисе

Президент "Челси" Тодд Бели уверен в приобретении вингера "Кристал Пэлас" Майкла Олисе.

В этом сезоне Премьер-Лиги 22-летний Олисе отметился только 14 появлениями в стартовом составе "Пэлас", но это не помешало Майклу забить 10 голов и отдать шесть результативных передач.



Своей игрой Олисе привлек внимание ряда больших клубов, в том числе за пределами Премьер-Лиги, однако основных вариантов у Майкла всего два: "Манчестер Юнайтед" и "Челси".



Как сообщает TEAMtalk, "Юнайтед" рассматривает оцениваемого в 60 миллионов фунтов Олисе своей целью номер один на это лето, однако Бели все равно уверен, что сможет заполучить Майкла, и на то есть три причины.



Во-первых, переход в "Челси" позволил бы Олисе остаться в Лондоне, своем родном городе. Во-вторых, Майкл находится в хороших отношениях с некоторыми игроками "синих", которые пытаются убедить его выбрать клуб со "Стэмфорд Бридж".



Наконец, у Майкла есть младший брат Ричард, который как раз занимается в академии "Челси", выступая за команду U-18 "синих".