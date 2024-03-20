Болельщики "Челси" пожаловались владельцам, что их клуб стал "посмешищем"

Ведущее объединение болельщиков "Челси" Chelsea Supporters' Trust написало открытое письмо владельцам "Челси", выразив обеспокоенность насчет будущего клуба.

Завершив приобретение "Челси" 30 мая 2022, с тех под Тодд Бели и Бехдад Эгбали потратили свыше 1 миллиарда фунтов на трансферы, однако никакой ощуиммой отдачи от своих инвестиций они пока не получили.



В данный момент "Челси" находится в нижней половине таблицы Премьер-Лиги, и только Кубок Англии видится робкой возможностью скрасить этот сезон.



В своем открытом письме из четырех страниц CST обвиняет владельцев "Челси" в нарушении обещаний и плохих решениях, а также предупреждает о приближении к точке невозврата.



"Текущее настроение среди болельщиков находится на критически низком уровне и не может игнорироваться. Ощущение, что клуб стал "посмешищем" на поле и за его пределами, продолжает крепнуть".



"CST верит, что мы близки — если уже не столкнулись с этим — к значительному сдвигу во мнении болельщиков, что может обернуться необратимой токсичностью, независимо от результатов на поле", — жалуется объединение.