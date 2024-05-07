Светская хроника за вторник
Дензел Думфрис хочет перейти в "Манчестер Юнайтед". "Арсенал" проигрывает борьбу за Серу Гирасси. "Челси" хочет Георгия Судакова и Виктора Осимхена. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.
"Интер" готов выслушать предложения по защитнику Дензелу Думфрису, который хочет перейти в "Манчестер Юнайтед". (La Gazzetta dello Sport)
"Юнайтед" пытается найти покупателя на полузащитника Каземиро, желая облегчить свою зарплатную ведомость. (TEAMtalk)
"Ньюкасл" готов поспорить с "Юнайтед" за вингера "Кристал Пэлас" Майкла Олисе. (Daily Mail)
"Челси" активизировал свой интерес к оцениваемому в 65 миллионов фунтов полузащитнику "Шахтера" Георгию Судакову, за которым также следят "Арсенал", "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". (Daily Mail)
Нападающий Виктор Дьекереш, которым интересуется "Арсенал", не уверен, что останется в "Спортинге" на следующий сезон. (Evening Standard)
"Арсенал" проигрывает борьбу дортмундской "Боруссии" за нападающего "Штутгарта" Серу Гирасси. (Sky Sport Germany)
"Челси" хочет купить нападающего Виктора Осимхена, чей контракт с "Наполи" предусматривает отступные свыше 100 млн. фунтов. (Sky Italia)
"Рома" хочет выкупить нападающего Ромелу Лукаку после сезона аренды, и "Челси" готов отпустить 30-летнего бельгийца за 38 млн. фунтов. (Fabrizio Romano)
Также на радаре у "Челси" находится 31-летний голкипер "Атлетико" Ян Облак. (Fichajes)
"Вест Хэм" и "Тоттенхэм" лидируют в борьбе за нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни. Оба клуба планируют предложить около 50 млн. фунтов за 28-летнего игрока сборной Англии. (Football Transfers)
Заступающий на должность главного тренера "Ливерпуля" Арне Слот хочет купить у "Фейеноорда" защитника Лутсхарела Гертрюйду и полузащитника Матса Виффера. (Football Insider)
Другое
Сразу после окончания сезона "Ливерпуль" начнет переговоры со своим капитаном Виргилом Ван Дейком о новом контракте. (Football Insider)
"Севилья" находится среди клубов, заинтересованных в главном тренере "Лестера" Энцо Мареске. (Daily Mail)
Глава селекционного отдела "Брайтона" Сэм Джуэлл получил зеленый свет, чтобы приступить к работе в "Челси". У лондонцев он будет сосредоточен на приглашении игроков в дочерние клубы. (Fabrizio Romano)
Шотландец Льюис Фергюсон из "Болоньи" был признан лучшим полузащитником в Серии А по итогам сезона 2023/24. (BBC)
"Юнайтед" собирается обновить свою тренировочную базу в Каррингтоне летом. (Daily Mail)
07.05.2024 10:00
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Последние комментарии:
Збс если сранчо норм сыграет можно и развести какой нибудь нигерси на соточку
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Дюмфрис это збс конечно. Но вот далот вроде и топарь , но иногда такую хуйню исполняет просто пздц
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Лутсхарела это что-то на армянском?
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надо у МЮ забрать Решфорда и Санчо, оба за 60-70 лямов норм, молодые англичане, Артета направит их в нужное русло, раз уж даже Хаверц заиграл после синей помойки.
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орууууу
В Липецкой области мигрантам запретили работать таксистами и перевозчиками
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Названо самое маленькое млекопитающее за всю историю
Животное Batodonoides vanhouteni, жившее в раннем эоцене (за 53 млн лет до наших дней), было наиболее крошечным млекопитающим из представителей данного класса. Идентификация животного стала возможной благодаря сохранившимся зубам: их длина равна менее 1 мм. Палеонтологи чудом не упустили такую находку при раскопках.
Вид американские ученые описали в 1998 году. Вес создания в незапамятные времена не превышал 1,3 грамма.
Для сопоставления: звание мельчайшего млекопитающего из современных на Земле принадлежит этрусской землеройке, которая весит 1,8–3 грамма, а в длину не превышает 45 мм.
Ежедневно эти милейшие создания, именуемые также карликовыми многозубками, съедают пищи больше в восемь раз, чем весят сами. Они обладают высокой скоростью и способны считывать малейшие изменения окружающей среды благодаря сверхчувствительным усам. Это компенсирует их довольно несовершенные зрение и слух.
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