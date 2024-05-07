Светская хроника за вторник

Дензел Думфрис хочет перейти в "Манчестер Юнайтед". "Арсенал" проигрывает борьбу за Серу Гирасси. "Челси" хочет Георгия Судакова и Виктора Осимхена. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

"Интер" готов выслушать предложения по защитнику Дензелу Думфрису, который хочет перейти в "Манчестер Юнайтед". (La Gazzetta dello Sport)



"Юнайтед" пытается найти покупателя на полузащитника Каземиро, желая облегчить свою зарплатную ведомость. (TEAMtalk)



"Ньюкасл" готов поспорить с "Юнайтед" за вингера "Кристал Пэлас" Майкла Олисе. (Daily Mail)



"Челси" активизировал свой интерес к оцениваемому в 65 миллионов фунтов полузащитнику "Шахтера" Георгию Судакову, за которым также следят "Арсенал", "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". (Daily Mail)



Нападающий Виктор Дьекереш, которым интересуется "Арсенал", не уверен, что останется в "Спортинге" на следующий сезон. (Evening Standard)



"Арсенал" проигрывает борьбу дортмундской "Боруссии" за нападающего "Штутгарта" Серу Гирасси. (Sky Sport Germany)



"Челси" хочет купить нападающего Виктора Осимхена, чей контракт с "Наполи" предусматривает отступные свыше 100 млн. фунтов. (Sky Italia)



"Рома" хочет выкупить нападающего Ромелу Лукаку после сезона аренды, и "Челси" готов отпустить 30-летнего бельгийца за 38 млн. фунтов. (Fabrizio Romano)



Также на радаре у "Челси" находится 31-летний голкипер "Атлетико" Ян Облак. (Fichajes)



"Вест Хэм" и "Тоттенхэм" лидируют в борьбе за нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни. Оба клуба планируют предложить около 50 млн. фунтов за 28-летнего игрока сборной Англии. (Football Transfers)



Заступающий на должность главного тренера "Ливерпуля" Арне Слот хочет купить у "Фейеноорда" защитника Лутсхарела Гертрюйду и полузащитника Матса Виффера. (Football Insider)



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Сразу после окончания сезона "Ливерпуль" начнет переговоры со своим капитаном Виргилом Ван Дейком о новом контракте. (Football Insider)



"Севилья" находится среди клубов, заинтересованных в главном тренере "Лестера" Энцо Мареске. (Daily Mail)



Глава селекционного отдела "Брайтона" Сэм Джуэлл получил зеленый свет, чтобы приступить к работе в "Челси". У лондонцев он будет сосредоточен на приглашении игроков в дочерние клубы. (Fabrizio Romano)



Шотландец Льюис Фергюсон из "Болоньи" был признан лучшим полузащитником в Серии А по итогам сезона 2023/24. (BBC)



"Юнайтед" собирается обновить свою тренировочную базу в Каррингтоне летом. (Daily Mail)