"Пэлас" разгромил "Юнайтед"

"Кристал Пэлас" в доминирующей манере переиграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:0.

По сравнению с ничьей 1:1 против "Фулхэма" в стартовый состав "орлов" вернулся Эберечи Эзе, заменив Джордана Айю.



"Красные дьяволы" из-за травм недосчитались Харри Магуайра и Бруну Фернандеша, вместо которых вышли Джонни Эванс и Мейсон Маунт.



Хозяева "Селхерст Парк" хватило одного момента, чтобы открыть счет. Это случилось на 12-й минуте, когда Майкл Олисе в глубине поля получил мяч из аута, свободно добрался до штрафной и, едва войдя в площадку, поразил нижний угол ворот — 1:0.



Спустя 10 минут Олисе едва не оформил дубль, но удар Майкла из пределов штрафной пришелся в его партнера по команде Жан-Филиппа Матета.



"Юнайтед" впереди ничего не показывал — до 27-й минуты, когда Расмус Хейлунд оттолкнул Дина Хендерсона и помог мячу оказаться в воротах, однако гол не был засчитан из-за нападения на голкипера.



Других шансов в первом тайме "дьяволы" не имели, а вот "орлы" продолжали атаковать и на 40-й минуте забили второй гол. Матета легко ушел от Эванса, ворвался в штрафную по левому краю и поразил ближний угол ворот Андре Онана — 2:0.



В начале второго тайма гости впервые за матч пробили в створ ворот Хендерсона, а на 53-й минуте Каземиро даже отправил мяч в сетку, но его гол был отменен из-за офсайда.



"Юнайтед" активизировался после перерыва, но на 58-й минуте пропустил третий гол. Адам Уортон забросил мяч в штрафную, а Диогу Далот, пытаясь остановить Йоакима Андерсена, сделал отличную передачу во вратарскую на Тайрика Митчелла — 3:0.



На 66-й минуте Каземиро нелепо потерял мяч у лицевой линии, и Даниэль Муньос тут же покатил назад под удар Олисе — 4:0.



В остатке матча у "дьяволов" практически не было возможностей для гола престижа, но несколько раз они могли пропустить пятый. Уже в компенсированное время мяч попал в штангу после удара Одсонна Эдуара.



"Юнайтед" провел просто ужасный матч, и такую плохую игру одними только травмами объяснить невозможно. Теперь "дьяволы" находятся ниже "Челси" в таблице Премьер-Лиги.



"Кристал Пэлас" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче