Мерсон: "Вест Хэм" должен быть осторожен в своих желаниях"

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон раскритиковал "Вест Хэм" за решение отказаться от услуг своего главного тренера Дэвида Мойеса.

Накануне "Вест Хэм" подтвердил, что истекающий в конце сезона контракт Мойеса продлен не будет. На место Дэвида "молотобойцы" собираются пригласить бывшего наставника "Вулверхэмптона" Хулена Лопетеги.



Решение расстаться с Мойесом отражает недовольство руководителей и болельщиков "Вест Хэма" этим сезоном, однако Мерсон спешит напомнить, что Дэвид лишь в прошлом сезоне выиграл Лигу Конференций.



"Вест Хэм" должен быть осторожен в своих желаниях. Мойес кое-чего добился там, он выиграл европейский трофей. И они снова уверенно финишируют в топ-7, топ-8, топ-9 или верхней половине таблицы".



"Я не говорю, что с ними случится то же самое, но я вспоминаю, как много лет назад фанаты "Чарльтона" требовали избавиться от Алана Кербишли, говоря, что при нем команда играет скучно и находится в середине таблицы. Они хотели большего".



"С тех пор они никогда не достигали этого. Мойес — тренер самого, самого высокого уровня. Они выиграли европейский трофей! Это безумие".



"Я бы ни за что не стал от него избавляться. Фанаты "Вест Хэма" могут говорить то и это, приводить любую статистику в мире, но в ответ я приведу им главное. Он. Выиграл. Вам. Трофей".



"Меня не волнует этот зрелищный футбол и разговоры о том, что они должны играть лучше с этими игроками. Они выиграли трофей! Взгляните на "Арсенал" — они невероятны, но могут остаться с пустыми руками", — сообщил Мерсон Sky Sports.