Англичане проиграли Бразилии на "Уэмбли"

Эндрик Сборная Англии потерпела поражение 0:1 в товарищеском матче против бразильцев, единственный гол пропустив от 17-летнего Эндрика.

Энтони Гордон из "Ньюкасла" дебютировал за английскую сборную, сразу появившись в стартовом составе. В отсутствие Харри Кейна капитанскую повязку принял Кайл Уолкер. Бен Чилуэлл, Конор Галлахер и Фил Фоден оказались среди игроков, которые также вышли с первых минут.

Бразильцы имели пару хороших возможностей на быстрый гол, но Родриго с дистанции не смог пробить Джордана Пикфорда, а мяч, который Винисиус катил в пустые ворота, был остановлен Уолкером.

На 18-й минуте англичане ответили ударом Уоткинса с убойной дистанции выше ворот. Правды ради, Олли находился под жестким прессингом со стороны защитника.

А уже на 20-й минуте хозяевам пришлось сделать первую замену, потому что Уолкер получил травму. Вместо защитника "Манчестер Сити" вышел Эзри Конса, таким образом дебютировав за национальную команду.

В целом бразильцы атаковали острее, а на 35-й минуте Лукас Пакета даже попал в штангу, пробив с подступов к штрафной.

На 41-й минуте, наконец, проявил себя голкипер гостей Бенто, отразив обводящий удар Гордона.

А спустя минуту Рафинья обокрал Магуайра и пробил по направлению дальнего угла, но мяч слегка разошелся со створом ворот.

Второй тайм начался с еще одного сейва Бенто после удара Гордона, но затем игра протекала без явных моментов.

А когда оба тренера сделали множество замен, и игра уже вступила в заключительную фазу, счет внезапно был открыт. Джон Стоунс не смог прервать прорыв по центру Винисиуса, чей удар был остановлен Пикфордом, однако Эндрик тут же добил мяч в ворота — 0:1.

В концовке англичане попытались устроить некоторое подобие штурма, но реальных моментов не создали — даже ударов в створ после попытки Гордона в начале второго тайма у хозяев больше не было.

Уже на исходе компенсированного времени Эндрик мог оформить дубль, но Пикфорд остановил его удар в упор.

Англия потерпела поражение, которое невозможно назвать несправедливым. Бразилия не так много держала мяч, но атаковала явно разнообразнее и острее.

Сборная Англии — сборная Бразилии — 0:1 (0:0)

Гол: Эндрик 80.

Сборная Англии: Пикфорд, Уолкер (Конса 20), Стоунс, Магуайр (Данк 67), Чилуэлл (Гомес 67), Фоден, Райс, Беллингем (Боуэн 67), Галлахер (Майну 75), Уоткинс, Гордон (Рэшфорд 75).

Сборная Бразилии: Бенто, Данило, Фабрисио, Бералдо, Венделл (Бремер 90), Бруно Гимараэс (Дуглас Луис 79), Жоао Гомес, Рафинья (Савио 78), Пакета (Перейра 71), Винисиус (Майя 90), Родриго (Эндрик 71).

Предупреждения: Беллингем — Пакета.


Метки обзор матча, сборная Англии, сборная Бразилии

Автор mihajlo   

Дата 24.03.2024 00:00

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  1. hammersmith 24.03.2024 00:38 # hammersmith
    Англичане проиграли Бразилии на "Уэмбли"


    Источник: http://fapl.ru/posts/106591/

    а шо так

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  2. dexter 24.03.2024 00:37 # dexter
    Хача, ты где?

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  3. narcot 24.03.2024 00:27 # narcot
    дебилы руснявые, вы зачем обстреляли Севастополь?

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  4. liverpool-95 24.03.2024 00:16 # liverpool-95
    Из за всяких фоденов, уолкеров, билигушек, стоунов, деклансиров, все "эксперты" думали, и тут и везде , что Англия сильная ? ахахахахаха, да пошли вы нафиг ))) Игры вообще нет и не будет ))) когда эти девки там бегают )))

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  5. electric 24.03.2024 00:06 # electric
    23.03.2024 14:02 # удалить
    electric

    Изи для брозилоф

    Источник: http://fapl.ru/posts/106581/?c=1#c7906812

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  6. brown-ale 24.03.2024 00:05 # brown-ale
    Саутгейт сливает Евро и уходит топить Ман Юнайтед. Скриньте.

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  7. satellite 24.03.2024 00:02 # satellite
    воспитанник реала опять вынес английскую бомжатскую помойку во главе с портовым неудачником джо гомесом

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  8. ruchinski 24.03.2024 00:01 # ruchinski
    очередная горе игра от горета

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