Англичане проиграли Бразилии на "Уэмбли"

Сборная Англии потерпела поражение 0:1 в товарищеском матче против бразильцев, единственный гол пропустив от 17-летнего Эндрика.

Энтони Гордон из "Ньюкасла" дебютировал за английскую сборную, сразу появившись в стартовом составе. В отсутствие Харри Кейна капитанскую повязку принял Кайл Уолкер. Бен Чилуэлл, Конор Галлахер и Фил Фоден оказались среди игроков, которые также вышли с первых минут.



Бразильцы имели пару хороших возможностей на быстрый гол, но Родриго с дистанции не смог пробить Джордана Пикфорда, а мяч, который Винисиус катил в пустые ворота, был остановлен Уолкером.



На 18-й минуте англичане ответили ударом Уоткинса с убойной дистанции выше ворот. Правды ради, Олли находился под жестким прессингом со стороны защитника.



А уже на 20-й минуте хозяевам пришлось сделать первую замену, потому что Уолкер получил травму. Вместо защитника "Манчестер Сити" вышел Эзри Конса, таким образом дебютировав за национальную команду.



В целом бразильцы атаковали острее, а на 35-й минуте Лукас Пакета даже попал в штангу, пробив с подступов к штрафной.



На 41-й минуте, наконец, проявил себя голкипер гостей Бенто, отразив обводящий удар Гордона.



А спустя минуту Рафинья обокрал Магуайра и пробил по направлению дальнего угла, но мяч слегка разошелся со створом ворот.



Второй тайм начался с еще одного сейва Бенто после удара Гордона, но затем игра протекала без явных моментов.



А когда оба тренера сделали множество замен, и игра уже вступила в заключительную фазу, счет внезапно был открыт. Джон Стоунс не смог прервать прорыв по центру Винисиуса, чей удар был остановлен Пикфордом, однако Эндрик тут же добил мяч в ворота — 0:1.



В концовке англичане попытались устроить некоторое подобие штурма, но реальных моментов не создали — даже ударов в створ после попытки Гордона в начале второго тайма у хозяев больше не было.



Уже на исходе компенсированного времени Эндрик мог оформить дубль, но Пикфорд остановил его удар в упор.



Англия потерпела поражение, которое невозможно назвать несправедливым. Бразилия не так много держала мяч, но атаковала явно разнообразнее и острее.



Сборная Англии — сборная Бразилии — 0:1 (0:0)



Гол: Эндрик 80.



Сборная Англии: Пикфорд, Уолкер (Конса 20), Стоунс, Магуайр (Данк 67), Чилуэлл (Гомес 67), Фоден, Райс, Беллингем (Боуэн 67), Галлахер (Майну 75), Уоткинс, Гордон (Рэшфорд 75).



Сборная Бразилии: Бенто, Данило, Фабрисио, Бералдо, Венделл (Бремер 90), Бруно Гимараэс (Дуглас Луис 79), Жоао Гомес, Рафинья (Савио 78), Пакета (Перейра 71), Винисиус (Майя 90), Родриго (Эндрик 71).



Предупреждения: Беллингем — Пакета.