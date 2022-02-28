Клопп: "Это война одного очень плохого человека"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что в войне на Украине виноват только один человек.

В воскресенье, пока "Ливерпуль" играл с "Челси" в финале Кубка Лиги, президент России Владимир Путин дал понять, что не собирается останавливать военные действия, которые сам и инициировал, а также пригрозил ядерным оружием.

Клопп считает Путина единственным виноватым и призывает мир сплотиться, чтобы остановить "очень плохого человека".

"Это вне моего понимания. Мне 54, почти 55, и я не понимаю, как один взрослый человек может поставить весь мир в такое положение — особенно людей на Украине".

"Я знаю столь многих украинцев и русских тоже. Но люди здесь не при чем — это война одного очень плохого человека".

"С этим очень тяжело мириться. Когда все это началось — три дня назад или около того, — все мы не выпускали телефон из рук".

"Некоторые из моих бывших игроков сейчас, наверное, на войне. Я не знаю, вернулись ли они в свои родные страны".

"Нужно проявить солидарность, и похоже на то, что именно это и происходит. Кажется, нам его (Путина) не остановить, но мы должны постараться создать ему проблем больше, чем он, возможно, ожидал. Возможно, это поможет людям с Украины", — цитирует Клоппа Daily Mail.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2022 11:00

Количество просмотров Просмотров: 2619

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gerrard08 28.02.2022 12:02 # gerrard08
    Только Клопп не очкует и первым говорит про глобальные темы. Чтотза человечище.

    (ответить)

  2. wilegend 28.02.2022 11:53 # wilegend
    причем тут вообще путин? он же марионетка

    (ответить)

  3. vals1702 28.02.2022 11:45 # vals1702
    красавчик.

    (ответить)

  4. royal-sovereign 28.02.2022 11:43 # royal-sovereign
    Юргену как всегда респект!

    (ответить)

  5. scauzer11 28.02.2022 11:22 # scauzer11
    как они все запели, когда и для них появилась реальная угроза, а когда им ничего не угражало и 8 лет гибли люди ни за что, то им всем было по х.й, вот теперь пускай кушают с маслом!!!

    (ответить)

  6. gameboy 28.02.2022 11:18 # gameboy
    Смело пиздит, учитывая что его батя миллионы русских убивал и сжигал заживо

    (ответить)

  7. apl-nash 28.02.2022 11:12 # apl-nash
    Минобороны России сделало ряд заявлений

    Ведомство утверждает, что:

    российские военные завоевали господство в воздухе над всей Украиной;
    российские военные взяли под контроль территории вокруг Запорожской АЭС (персонал АЭС продолжает работу по обслуживанию объектов, радиоактивный фон в норме);
    российские подразделения взяли под контроль города Бердянск и Энергодар;
    жители Киева могут беспрепятственно покинуть город по трассе Киев - Васильков;
    вооруженные мародеры, получившие оружие от властей, "бесчинствуют в Киеве";
    российские военные уничтожили 1 114 объектов военной инфраструктуры Украины. 

    (ответить)

  8. mancunia-planet 28.02.2022 11:06 # mancunia-planet
    Это всё понятно, но страдать придётся именно простым людям.

    (ответить)

  9. kdimitry 28.02.2022 11:01 # kdimitry
    ботекс попал в мозги + старческий маразм + тяжёлые наркотики + кошачья моча = адольф сталинович путлер

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: