Клопп: "Это война одного очень плохого человека"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что в войне на Украине виноват только один человек.
В воскресенье, пока "Ливерпуль" играл с "Челси" в финале Кубка Лиги, президент России Владимир Путин дал понять, что не собирается останавливать военные действия, которые сам и инициировал, а также пригрозил ядерным оружием.
Клопп считает Путина единственным виноватым и призывает мир сплотиться, чтобы остановить "очень плохого человека".
"Это вне моего понимания. Мне 54, почти 55, и я не понимаю, как один взрослый человек может поставить весь мир в такое положение — особенно людей на Украине".
"Я знаю столь многих украинцев и русских тоже. Но люди здесь не при чем — это война одного очень плохого человека".
"С этим очень тяжело мириться. Когда все это началось — три дня назад или около того, — все мы не выпускали телефон из рук".
"Некоторые из моих бывших игроков сейчас, наверное, на войне. Я не знаю, вернулись ли они в свои родные страны".
"Нужно проявить солидарность, и похоже на то, что именно это и происходит. Кажется, нам его (Путина) не остановить, но мы должны постараться создать ему проблем больше, чем он, возможно, ожидал. Возможно, это поможет людям с Украины", — цитирует Клоппа Daily Mail.
28.02.2022 11:00
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Последние комментарии:
Только Клопп не очкует и первым говорит про глобальные темы. Чтотза человечище.
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причем тут вообще путин? он же марионетка
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красавчик.
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Юргену как всегда респект!
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как они все запели, когда и для них появилась реальная угроза, а когда им ничего не угражало и 8 лет гибли люди ни за что, то им всем было по х.й, вот теперь пускай кушают с маслом!!!
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Смело пиздит, учитывая что его батя миллионы русских убивал и сжигал заживо
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Минобороны России сделало ряд заявлений
Ведомство утверждает, что:
российские военные завоевали господство в воздухе над всей Украиной;
российские военные взяли под контроль территории вокруг Запорожской АЭС (персонал АЭС продолжает работу по обслуживанию объектов, радиоактивный фон в норме);
российские подразделения взяли под контроль города Бердянск и Энергодар;
жители Киева могут беспрепятственно покинуть город по трассе Киев - Васильков;
вооруженные мародеры, получившие оружие от властей, "бесчинствуют в Киеве";
российские военные уничтожили 1 114 объектов военной инфраструктуры Украины.
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Это всё понятно, но страдать придётся именно простым людям.
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ботекс попал в мозги + старческий маразм + тяжёлые наркотики + кошачья моча = адольф сталинович путлер
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