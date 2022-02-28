Клопп: "Это война одного очень плохого человека"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что в войне на Украине виноват только один человек.

В воскресенье, пока "Ливерпуль" играл с "Челси" в финале Кубка Лиги, президент России Владимир Путин дал понять, что не собирается останавливать военные действия, которые сам и инициировал, а также пригрозил ядерным оружием.



Клопп считает Путина единственным виноватым и призывает мир сплотиться, чтобы остановить "очень плохого человека".



"Это вне моего понимания. Мне 54, почти 55, и я не понимаю, как один взрослый человек может поставить весь мир в такое положение — особенно людей на Украине".



"Я знаю столь многих украинцев и русских тоже. Но люди здесь не при чем — это война одного очень плохого человека".



"С этим очень тяжело мириться. Когда все это началось — три дня назад или около того, — все мы не выпускали телефон из рук".



"Некоторые из моих бывших игроков сейчас, наверное, на войне. Я не знаю, вернулись ли они в свои родные страны".



"Нужно проявить солидарность, и похоже на то, что именно это и происходит. Кажется, нам его (Путина) не остановить, но мы должны постараться создать ему проблем больше, чем он, возможно, ожидал. Возможно, это поможет людям с Украины", — цитирует Клоппа Daily Mail.