"Сити" одержал волевую победу в дерби Манчестера
Дубль Фила Фодена помог "Манчестер Сити" одержать волевую победу в дерби над "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1.
Относительно победы 2:6 над "Лутоном" в Кубке Англии в стартовый состав "горожан" вернулись Эдерсон, Рубен Диаш, Родри, Фил Фоден и Жереми Доку.
Из-за травмы колена "красные дьяволы" недосчитались Харри Магуайра, чье место в центре обороны занял ветеран Джонни Эванс. Также с первых минут появился Кобби Майну.
Матч начался довольно неожиданно — с быстрого гола "Юнайтед". Андре Онана выбил мяч вперед на Бруну Фернандеша, тот отпасовал на Рэшфорда, а Маркус нанес дальний удар в касание с отскоком перекладины — 0:1.
Пропустив, "Сити" обрушил шквал атак на ворота Онана. А у "дьяволов" стали появляться возможности для быстрых выпадов — пару шансов имел Рэшфорд, но Маркуса оба раза подвела техника.
"Горожане" нанесли множество ударов, но большинство из них оказывались неточными, а когда мяч все-таки шел в створ, то безошибочно действовал Онана.
Свой лучший до перерыва момент хозяева "Этихад" создали на 45-й минуте, когда Холанд пробивал ногой из пределов вратарской после скидки Фодена, однако Эрлинг непостижимым образом направил мяч выше.
С началом второго тайма "Сити" продолжил давить, и на 56-й минуте счет стал равным. Фоден сместился вдоль границы штрафной площади и нанес мощный удар в дальний угол ворот — 1:1.
"Юнайтед" ненадолго встрепенулся, но затем вернул инициативу сопернику и сосредоточился на обороне.
"Дьяволы" довольно неплохо защищались, но на 80-й минуте их оборона дала сбой. Фоден на левом краю штрафной сыграл в стенку с Хулианом Альваресом, затем достиг угла вратарской и закатил мяч в цель — 2:1.
"Юнайтед" совсем опустил руки, а "Сити", напротив, продолжил давить и на первой компенсированной минуте окончательно снял интригу насчет исхода матча. Родри отобрал мяч у Софьяна Амрабата вблизи штрафной, после чего сделал пас внутрь площадки, а оттуда Холанд закатил снаряд в ворота — 3:1.
"Юнайтед" достойно провел первый тайм, хотя в его концовке, когда промахнулся Холанд, "дьяволам" откровенно повезло. Но во втором тайме "Сити" убедительно доказал свое превосходство и заслуженно набрал три очка.
"Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
03.03.2024 20:30
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Последние комментарии:
пидарасы...
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Осимхен,+ какой нить вингер нужен, решала, Квара мб, Стерлинга на продажу к арабам, Мудрик в аренду,Мадуеке продавать
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Увы и ах…
Начали за здравие, закончили за упокой:(
(ответить)
1 Ливерпуль
(ответить)
Выиграл ман сити, а в моче квадратное ебало Романа Залупейко, классика.
(ответить)
Ладно. 80 минут кислых ебал глоров Сити тоже неплохо)
(ответить)
Мс ели дышит физика ноль...наш главный конкурент Арсенал по сути.
(ответить)
гвардилоа говно
(ответить)
Неплохая игра МЮ. Всего лишь 3-1. Антони на уровне. Акрабат будущее. Виден тренерский подчерк севенхага. В след сезоне борьба за покер инфа сотка.
(ответить)
Беги, виталя, разгневанные колбасники идут рвать твой брелочек.
(ответить)
Да кто-то там надеялся что скам очки отберет у щити? Они в перерыве трофеи пересчитали и поняли, что уже позади ЛФК. Поэтому вышли и сразу раздвинули булки!
(ответить)
а Холланд это самый бездарный "топ форвард", которого я когда-либо видел.
Пожалуйста не говорите мне ничего и не переубеждайте
абсолюютно бесполезнейшее тело, благодаря которому сити в меньшенстве играет из разу в раз.
(ответить)
Че там по говнинси?
(ответить)
Туготурке порвали дупу и заставили вернуться на основу. Одмен - красава!
(ответить)
Смешно в таких случаях звучит формальное выражение "волевая победа". Ну что ж, чуда не произошло, да и хуй с ним. Ничего в задачах не изменилось - голубятню по-любому надо вносить на Энфилде, как бы сложно в текущей ситуации это не выглядело.
Ну а МЮ реально беззубая команда сейчас. Мало того, что креатива под напами почти нет, так ещё и никто из этих напов не может нормально убежать в контру.
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более чем уверен, основная проблема челси в атаке, у челси нету ни нормальных вингеров - сильных индивидуалистов, ни финишера. Реализуй Челси хотя бы половину своих нереализованных верных моментов, Челси и КАЛ выиграл, и в АПЛ шел бы может не в то-4, но в зоне ЛЕ точно.
А так понятно одно на другое накладывается, уверенность падает, мотивация падает, когда результат уплывает из разу в раз. Это все как снежный ком. Пару неудач вылазят вцелом боком по сезону.
Челси > МЮ
МЮ же просто мертвейшая команда.
Если еще кто-то говорит, что Челси это команда без идеи и без системы.
То что тогда МЮ?
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Замены тен Хага просто гениальные. Вдевятером заканчивали матч.
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рашфорт мог в первом тайме 0-2 делать
и во втором упал как девочка
одну дуру забил случайную с лёта и всё
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мумушные очкошники на шару забили гол и потом весь матч сидели в глухой обороне, такие жалкие вахвха, а представьте что эта Машина МС сделает с нищими колбасками которые отскочили от ноттингема хахаха
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Фоден норм тащил, а все остальные чмошники у голубятни, вратарь ваще топ - один момент = один гол!)))
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