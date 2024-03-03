"Сити" одержал волевую победу в дерби Манчестера

Фил Фоден Дубль Фила Фодена помог "Манчестер Сити" одержать волевую победу в дерби над "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1.

Относительно победы 2:6 над "Лутоном" в Кубке Англии в стартовый состав "горожан" вернулись Эдерсон, Рубен Диаш, Родри, Фил Фоден и Жереми Доку.

Из-за травмы колена "красные дьяволы" недосчитались Харри Магуайра, чье место в центре обороны занял ветеран Джонни Эванс. Также с первых минут появился Кобби Майну.

Матч начался довольно неожиданно — с быстрого гола "Юнайтед". Андре Онана выбил мяч вперед на Бруну Фернандеша, тот отпасовал на Рэшфорда, а Маркус нанес дальний удар в касание с отскоком перекладины — 0:1.

Пропустив, "Сити" обрушил шквал атак на ворота Онана. А у "дьяволов" стали появляться возможности для быстрых выпадов — пару шансов имел Рэшфорд, но Маркуса оба раза подвела техника.

"Горожане" нанесли множество ударов, но большинство из них оказывались неточными, а когда мяч все-таки шел в створ, то безошибочно действовал Онана.

Свой лучший до перерыва момент хозяева "Этихад" создали на 45-й минуте, когда Холанд пробивал ногой из пределов вратарской после скидки Фодена, однако Эрлинг непостижимым образом направил мяч выше.

С началом второго тайма "Сити" продолжил давить, и на 56-й минуте счет стал равным. Фоден сместился вдоль границы штрафной площади и нанес мощный удар в дальний угол ворот — 1:1.

"Юнайтед" ненадолго встрепенулся, но затем вернул инициативу сопернику и сосредоточился на обороне.

"Дьяволы" довольно неплохо защищались, но на 80-й минуте их оборона дала сбой. Фоден на левом краю штрафной сыграл в стенку с Хулианом Альваресом, затем достиг угла вратарской и закатил мяч в цель — 2:1.

"Юнайтед" совсем опустил руки, а "Сити", напротив, продолжил давить и на первой компенсированной минуте окончательно снял интригу насчет исхода матча. Родри отобрал мяч у Софьяна Амрабата вблизи штрафной, после чего сделал пас внутрь площадки, а оттуда Холанд закатил снаряд в ворота — 3:1.

"Юнайтед" достойно провел первый тайм, хотя в его концовке, когда промахнулся Холанд, "дьяволам" откровенно повезло. Но во втором тайме "Сити" убедительно доказал свое превосходство и заслуженно набрал три очка.

"Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 03.03.2024 20:30

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Последние комментарии:




  1. b84 03.03.2024 20:49 # b84
    пидарасы...

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  2. wymkentski 03.03.2024 20:49 # wymkentski
    Осимхен,+ какой нить вингер нужен, решала, Квара мб, Стерлинга на продажу к арабам, Мудрик в аренду,Мадуеке продавать

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  3. black-sumrak1990 03.03.2024 20:46 # black-sumrak1990
    Увы и ах…
    Начали за здравие, закончили за упокой:(

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  4. ian 03.03.2024 20:45 # ian
    1 Ливерпуль

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  5. marsimonyan-lfc 03.03.2024 20:44 # marsimonyan-lfc
    Выиграл ман сити, а в моче квадратное ебало Романа Залупейко, классика.

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  6. takernotagiver 03.03.2024 20:40 # takernotagiver
    Ладно. 80 минут кислых ебал глоров Сити тоже неплохо)

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  7. skychnie-oboi 03.03.2024 20:40 # skychnie-oboi
    Мс ели дышит физика ноль...наш главный конкурент Арсенал по сути.

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  8. satellite 03.03.2024 20:40 # satellite
    гвардилоа говно

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  9. ruchinski 03.03.2024 20:39 # ruchinski
    Неплохая игра МЮ. Всего лишь 3-1. Антони на уровне. Акрабат будущее. Виден тренерский подчерк севенхага. В след сезоне борьба за покер инфа сотка.

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  10. hachidlo 03.03.2024 20:38 # hachidlo
    Беги, виталя, разгневанные колбасники идут рвать твой брелочек.

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  11. lfc-krr 03.03.2024 20:37 # lfc-krr
    Да кто-то там надеялся что скам очки отберет у щити? Они в перерыве трофеи пересчитали и поняли, что уже позади ЛФК. Поэтому вышли и сразу раздвинули булки!

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  12. thegodfather 03.03.2024 20:37 # thegodfather
    а Холланд это самый бездарный "топ форвард", которого я когда-либо видел.
    Пожалуйста не говорите мне ничего и не переубеждайте
    абсолюютно бесполезнейшее тело, благодаря которому сити в меньшенстве играет из разу в раз.

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  13. gameboy 03.03.2024 20:37 # gameboy
    Че там по говнинси?

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  14. sonnen 03.03.2024 20:36 # sonnen
    Туготурке порвали дупу и заставили вернуться на основу. Одмен - красава!

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  15. sausage 03.03.2024 20:36 # sausage
    Смешно в таких случаях звучит формальное выражение "волевая победа". Ну что ж, чуда не произошло, да и хуй с ним. Ничего в задачах не изменилось - голубятню по-любому надо вносить на Энфилде, как бы сложно в текущей ситуации это не выглядело.
    Ну а МЮ реально беззубая команда сейчас. Мало того, что креатива под напами почти нет, так ещё и никто из этих напов не может нормально убежать в контру.

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  16. thegodfather 03.03.2024 20:35 # thegodfather
    более чем уверен, основная проблема челси в атаке, у челси нету ни нормальных вингеров - сильных индивидуалистов, ни финишера. Реализуй Челси хотя бы половину своих нереализованных верных моментов, Челси и КАЛ выиграл, и в АПЛ шел бы может не в то-4, но в зоне ЛЕ точно.
    А так понятно одно на другое накладывается, уверенность падает, мотивация падает, когда результат уплывает из разу в раз. Это все как снежный ком. Пару неудач вылазят вцелом боком по сезону.


    Челси > МЮ



    МЮ же просто мертвейшая команда.
    Если еще кто-то говорит, что Челси это команда без идеи и без системы.
    То что тогда МЮ?

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  17. brown-ale 03.03.2024 20:35 # brown-ale
    Замены тен Хага просто гениальные. Вдевятером заканчивали матч.

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  18. superperez101 03.03.2024 20:34 # superperez101
    рашфорт мог в первом тайме 0-2 делать
    и во втором упал как девочка
    одну дуру забил случайную с лёта и всё

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  19. drogba11cool 03.03.2024 20:34 # drogba11cool
    мумушные очкошники на шару забили гол и потом весь матч сидели в глухой обороне, такие жалкие вахвха, а представьте что эта Машина МС сделает с нищими колбасками которые отскочили от ноттингема хахаха

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  20. live-juve 03.03.2024 20:33 # live-juve
    Фоден норм тащил, а все остальные чмошники у голубятни, вратарь ваще топ - один момент = один гол!)))

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