"Сити" одержал волевую победу в дерби Манчестера

Дубль Фила Фодена помог "Манчестер Сити" одержать волевую победу в дерби над "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1.

Относительно победы 2:6 над "Лутоном" в Кубке Англии в стартовый состав "горожан" вернулись Эдерсон, Рубен Диаш, Родри, Фил Фоден и Жереми Доку.



Из-за травмы колена "красные дьяволы" недосчитались Харри Магуайра, чье место в центре обороны занял ветеран Джонни Эванс. Также с первых минут появился Кобби Майну.



Матч начался довольно неожиданно — с быстрого гола "Юнайтед". Андре Онана выбил мяч вперед на Бруну Фернандеша, тот отпасовал на Рэшфорда, а Маркус нанес дальний удар в касание с отскоком перекладины — 0:1.



Пропустив, "Сити" обрушил шквал атак на ворота Онана. А у "дьяволов" стали появляться возможности для быстрых выпадов — пару шансов имел Рэшфорд, но Маркуса оба раза подвела техника.



"Горожане" нанесли множество ударов, но большинство из них оказывались неточными, а когда мяч все-таки шел в створ, то безошибочно действовал Онана.



Свой лучший до перерыва момент хозяева "Этихад" создали на 45-й минуте, когда Холанд пробивал ногой из пределов вратарской после скидки Фодена, однако Эрлинг непостижимым образом направил мяч выше.



С началом второго тайма "Сити" продолжил давить, и на 56-й минуте счет стал равным. Фоден сместился вдоль границы штрафной площади и нанес мощный удар в дальний угол ворот — 1:1.



"Юнайтед" ненадолго встрепенулся, но затем вернул инициативу сопернику и сосредоточился на обороне.



"Дьяволы" довольно неплохо защищались, но на 80-й минуте их оборона дала сбой. Фоден на левом краю штрафной сыграл в стенку с Хулианом Альваресом, затем достиг угла вратарской и закатил мяч в цель — 2:1.



"Юнайтед" совсем опустил руки, а "Сити", напротив, продолжил давить и на первой компенсированной минуте окончательно снял интригу насчет исхода матча. Родри отобрал мяч у Софьяна Амрабата вблизи штрафной, после чего сделал пас внутрь площадки, а оттуда Холанд закатил снаряд в ворота — 3:1.



"Юнайтед" достойно провел первый тайм, хотя в его концовке, когда промахнулся Холанд, "дьяволам" откровенно повезло. Но во втором тайме "Сити" убедительно доказал свое превосходство и заслуженно набрал три очка.



"Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче