Гвардиола: "Фоден — лучший игрок в Премьер-Лиге прямо сейчас"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его полузащитник Фил Фоден является лучшим игроком в Премьер-Лиге прямо сейчас.

Фоден сыграл ключевую роль в волевой победе "Сити" над "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1 в воскресенье, отметившись дублем.



Теперь на счету Фодена 18 голов и 10 результативных передач в этом сезоне, и Гвардиола считает, что во всей Премьер-Лиге 23-летнему англичанину нет равных.



"Посмотрите, сколько матчей он играет. Он всегда был талантливым игроком, но теперь он стал более зрелым и лучше понимает игру, особенно в плане оборонительных действий".



"Он может сыграть в центре, справа, совершать движения и смещаться на край, сыграть слева, забить слева. Что я могу сказать? Он лучший игрок в Премьер-Лиге прямо сейчас из-за того количества вещей, которые он делает. Невероятно", — сообщил Гвардиола BBC.