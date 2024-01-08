Тен Хаг: "За любую другую команду играть проще, чем за МЮ"

Эрик Тен Хаг Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что некоторые игроки не могут справиться с давлением, которое сопряжено с выступлением за клуб с "Олд Траффорд".

По мнению Тен Хага, "Юнайтед" является лучшим клубом в мире, поэтому от выступающих здесь игроков по умолчанию ожидают многого, и для кого-то это оказывается чересчур.

"С игроками здесь это всегда так, и ты должен обладать уверенностью в своих способностях. Я могу сказать вам одну вещь: Премьер-Лига — это тяжело, играть за "Манчестер Юнайтед" — тяжело. Играть за почти любую другую команду проще, чем за "Манчестер Юнайтед", потому что здесь ты всегда под большим давлением — и ты должен справляться с этим".

"Если у тебя есть уверенность в себе, тогда это лучшее испытание. Это лучший клуб, в котором ты хочешь быть как игрок. Это отличается от игрока к игроку и особенно зависит от характера игрока, их личных качеств", — цитирует Тен Хага ESPN.


Метки Манчестер Юнайтед, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2024 13:00

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  1. narcot 08.01.2024 14:03 # narcot
    23.05.2022 19:12 #
    gameboy

    )))) Пиздец а типо Артета фуфел? Так-то побаще этих двух. Другое дело что в убогом вулвиче
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    Источник: http://fapl.ru/posts/93347/?c=1

    (ответить)

  2. narcot 08.01.2024 14:01 # narcot
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Тен Хаг приехал доминировать и прервать гегемонию Гвардиолы с Клоппом

    Источник: http://fapl.ru/posts/93347/

    (ответить)

  3. superperez101 08.01.2024 13:44 # superperez101
    По мнению Тен Хага, "Юнайтед" является лучшим клубом в мире...

    Да у него бобину оторвало

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  4. feeb 08.01.2024 13:28 # feeb
    Его больше никогда не пригласят на работу с такой зарплатой, вот и цепляется как может этот лысый балбес. А по факту, сейчас за Ньюкасл труднее выступать, чем за мю.

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  5. astana-spurs 08.01.2024 13:12 # astana-spurs
    Какой же он даун! В ахуе от его комментов.

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  6. chelsiukpro 08.01.2024 13:09 # chelsiukpro
    Что он несет? У Арсинала и других тоже ожидания большие! Например Арсенала болелы уже второй год почти выигрывают титул но все не так...Челси тоже должен минимум в Топ4 а болтаются на 10 месте пока что.

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