Тен Хаг: "За любую другую команду играть проще, чем за МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что некоторые игроки не могут справиться с давлением, которое сопряжено с выступлением за клуб с "Олд Траффорд".

По мнению Тен Хага, "Юнайтед" является лучшим клубом в мире, поэтому от выступающих здесь игроков по умолчанию ожидают многого, и для кого-то это оказывается чересчур.



"С игроками здесь это всегда так, и ты должен обладать уверенностью в своих способностях. Я могу сказать вам одну вещь: Премьер-Лига — это тяжело, играть за "Манчестер Юнайтед" — тяжело. Играть за почти любую другую команду проще, чем за "Манчестер Юнайтед", потому что здесь ты всегда под большим давлением — и ты должен справляться с этим".



"Если у тебя есть уверенность в себе, тогда это лучшее испытание. Это лучший клуб, в котором ты хочешь быть как игрок. Это отличается от игрока к игроку и особенно зависит от характера игрока, их личных качеств", — цитирует Тен Хага ESPN.