Тен Хаг: "За любую другую команду играть проще, чем за МЮ"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что некоторые игроки не могут справиться с давлением, которое сопряжено с выступлением за клуб с "Олд Траффорд".
По мнению Тен Хага, "Юнайтед" является лучшим клубом в мире, поэтому от выступающих здесь игроков по умолчанию ожидают многого, и для кого-то это оказывается чересчур.
"С игроками здесь это всегда так, и ты должен обладать уверенностью в своих способностях. Я могу сказать вам одну вещь: Премьер-Лига — это тяжело, играть за "Манчестер Юнайтед" — тяжело. Играть за почти любую другую команду проще, чем за "Манчестер Юнайтед", потому что здесь ты всегда под большим давлением — и ты должен справляться с этим".
"Если у тебя есть уверенность в себе, тогда это лучшее испытание. Это лучший клуб, в котором ты хочешь быть как игрок. Это отличается от игрока к игроку и особенно зависит от характера игрока, их личных качеств", — цитирует Тен Хага ESPN.
08.01.2024 13:00
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Последние комментарии:
23.05.2022 19:12 #
gameboy
)))) Пиздец а типо Артета фуфел? Так-то побаще этих двух. Другое дело что в убогом вулвиче
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Источник: http://fapl.ru/posts/93347/?c=1
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Тен Хаг приехал доминировать и прервать гегемонию Гвардиолы с Клоппом
Источник: http://fapl.ru/posts/93347/
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По мнению Тен Хага, "Юнайтед" является лучшим клубом в мире...
Да у него бобину оторвало
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Его больше никогда не пригласят на работу с такой зарплатой, вот и цепляется как может этот лысый балбес. А по факту, сейчас за Ньюкасл труднее выступать, чем за мю.
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Какой же он даун! В ахуе от его комментов.
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Что он несет? У Арсинала и других тоже ожидания большие! Например Арсенала болелы уже второй год почти выигрывают титул но все не так...Челси тоже должен минимум в Топ4 а болтаются на 10 месте пока что.
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