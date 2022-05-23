Тен Хаг приехал доминировать и прервать гегемонию Гвардиолы с Клоппом
Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что приехал в Премьер-Лигу, чтобы играть в доминирующий футбол и прервать гегемонию Хосепа Гвардиолы с Юргеном Клоппом.
В последние годы у "Манчестер Сити" Гвардиолы и "Ливерпуля" Клоппа практически не было конкурентов в Премьер-Лиге. Этот сезон "Юнайтед" завершил в 35 и 34 очках позади двух ведущих команд дивизиона.
Однако Тен Хаг намерен изменить сложившиеся порядки в Премьер-Лиге, а заодно обещает своим фанатам яркий футбол.
"В данный момент я восхищаюсь ими обоими (Гвардиолой и Клоппом). Они играют в действительно великолепный футбол — и "Ливерпуль", и "Манчестер Сити". Однако любая эра однажды заканчивается, и я предвкушаю битву с ними".
"И я уверен, что все остальные клубы Премьер-Лиги хотят того же".
"Думаю, эта эра может быть прервана, пока я здесь".
"Мы с "Аяксом" завоевали титул, играя в доминирующий футбол и диктуя игру. Этого же я хочу добиться и в "Манчестер Юнайтед". Однако в конце концов это зависит от компетенции и мастерства игроков, как тебе приходится играть", — сообщил Тен Хаг MUTV.
23.05.2022 19:00
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Видали мы этих доминаторов в МЮ ..один другого краше
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)))) пиздец а типо Стиви фуфел? Так то по баще этих двух. Другое дело что в убогой лузерхуе
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)))) пиздец а типо хау фуфел? Так то по баще этих двух. Другое дело что в убогом султанате
Источник: http://fapl.ru/posts/93347/
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До него, сколько таких было
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)))) Пиздец а типо Лэмпард фуфел? Так-то побаще этих двух. Другое дело что в убогих ирисках
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)))) Пиздец а типо Роджерс фуфел? Так-то побаще этих двух. Другое дело что в убогом тайланде
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)))) Пиздец а типо Артета фуфел? Так-то побаще этих двух. Другое дело что в убогом вулвиче
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)))) пиздец а типо конте фуфел? Так то по баще этих двух. Другое дело что в убогой петушне
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