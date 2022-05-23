Тен Хаг приехал доминировать и прервать гегемонию Гвардиолы с Клоппом

Эрик Тен Хаг Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что приехал в Премьер-Лигу, чтобы играть в доминирующий футбол и прервать гегемонию Хосепа Гвардиолы с Юргеном Клоппом.

В последние годы у "Манчестер Сити" Гвардиолы и "Ливерпуля" Клоппа практически не было конкурентов в Премьер-Лиге. Этот сезон "Юнайтед" завершил в 35 и 34 очках позади двух ведущих команд дивизиона.

Однако Тен Хаг намерен изменить сложившиеся порядки в Премьер-Лиге, а заодно обещает своим фанатам яркий футбол.

"В данный момент я восхищаюсь ими обоими (Гвардиолой и Клоппом). Они играют в действительно великолепный футбол — и "Ливерпуль", и "Манчестер Сити". Однако любая эра однажды заканчивается, и я предвкушаю битву с ними".

"И я уверен, что все остальные клубы Премьер-Лиги хотят того же".

"Думаю, эта эра может быть прервана, пока я здесь".

"Мы с "Аяксом" завоевали титул, играя в доминирующий футбол и диктуя игру. Этого же я хочу добиться и в "Манчестер Юнайтед". Однако в конце концов это зависит от компетенции и мастерства игроков, как тебе приходится играть", — сообщил Тен Хаг MUTV.


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 23.05.2022 19:00

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  1. aliluya-nn 23.05.2022 20:09 # aliluya-nn
    Видали мы этих доминаторов в МЮ ..один другого краше

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  2. ch3l5ea 23.05.2022 19:56 # ch3l5ea
    )))) пиздец а типо Стиви фуфел? Так то по баще этих двух. Другое дело что в убогой лузерхуе

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  3. electric 23.05.2022 19:38 # electric
    )))) пиздец а типо хау фуфел? Так то по баще этих двух. Другое дело что в убогом султанате

    Источник: http://fapl.ru/posts/93347/

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  4. seregaball 23.05.2022 19:30 # seregaball
    До него, сколько таких было

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  5. grafters 23.05.2022 19:20 # grafters
    )))) Пиздец а типо Лэмпард фуфел? Так-то побаще этих двух. Другое дело что в убогих ирисках

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  6. danik9 23.05.2022 19:15 # danik9
    )))) Пиздец а типо Роджерс фуфел? Так-то побаще этих двух. Другое дело что в убогом тайланде

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  7. gameboy 23.05.2022 19:12 # gameboy
    )))) Пиздец а типо Артета фуфел? Так-то побаще этих двух. Другое дело что в убогом вулвиче

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  8. quavo 23.05.2022 19:01 # quavo
    )))) пиздец а типо конте фуфел? Так то по баще этих двух. Другое дело что в убогой петушне

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