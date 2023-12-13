"Юнайтед" проиграл "Баварии" и вылетел из Лиги Чемпионов
"Манчестер Юнайтед" завершил свою кампанию в Лиге Чемпионов домашним поражением 1:0 от "Баварии", не попав даже в Лигу Европы.
Впервые с 24 октября в стартовом составе "красных дьяволов" был назван Рафаэль Варан. Он и Расмус Хейлунд вышли вместо Серхио Регилона и Антони Мартиаля.
"Бавария" первой пробила в створ и лучше контролировала мяч в начале матча, тогда как "Юнайтед" атаковал довольно бестолково.
Впервые хозяева пробили в створ только на 23-й минуте, когда Люк Шоу с дистанции проверил на бдительность голкипера гостей Мануэля Нойера.
"Дьяволы" были не так плохи, но других моментов в остатке тайма не создали, вдобавок потеряв с травмой Харри Магуайра, вместо которого вышел 35-летний Джонни Эванс.
В начале второго тайма Бруну Фернандеш отметился двумя неточными ударами — игре отчаянно не хватало опасных моментов.
Однако на 70-й минуте зрители были выведены из спячки. Харри Кейн сделал скрытую передачу в центр штрафной, откуда Кингсли Коман расстрелял ворота Андре Онана — 0:1.
Теперь "Юнайтед" уже не было абсолютно никакого смысла осторожничать, однако атакующая игра у "дьяволов" просто не шла.
За весь матч хозяева так и не создали ни одного реального момента. "Бавария" чувствовала себя комфортно в концовке матча.
"Юнайтед" так и не смог по-настоящему напрячь лишенного мотивации соперника. Евровесны для "дьяволов" не будет, и это справедливый итог их выступления на групповом этапе.
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Бавария" (Германия) — 0:1 (0:0)
Гол: Коман 70.
"Манчестер Юнайтед": Онана, Далот, Магуайр (Эванс 40), Варан (Майну 80), Шоу (Ван-Биссака 45), Амрабат, Мактоминей, Фернандеш, Антони (Пельистри 75), Хейлунд, Гарначо (Межбри 74).
"Бавария": Нойер, Мазрауи (Лаймер 45), Упампекано, Ким, Дэвис, Горецка, Киммих, Коман (Тель 77), Мусиала (Мюллер 67), Сане (Геррейру 90), Кейн.
Предупреждения: Амрабат, Антони — Горецка.
13.12.2023 00:55
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Последние комментарии:
Мы чуем топ-4…
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Так боялись Ливерпуля, что решили и в ле не сдуваться даже. А так конечно знатно опозорились. Конечно огромная несправедливость, что они попали в четверку в прошлом году.
(ответить)
говнуйланд, гавначо, спинер, козлиная бородка эрик в конче, руни и дохлая мамка иана.
и вот эти люди должны тащить говнмю в лч, пиздос,
(ответить)
Че за бот ебнутый?, даже шаромыга тётя Остер так не ведет себя, ору
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заглот и какой то бот соснули ехехе
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Победа Баварии на классе. Ходили пешочком, но Ман Юнайтед все равно создал 0 моментов. Позорники.
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Хейлунд = 20 касаний мяча, худший игрок матча. Что это за деревяшка)))
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Ну что ж, с победой как говорится и добро пожаловать на лучший европейский турик!
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12.12.2023 21:04 # удалить
narcot
Вылезшая из-под шконки плешивая лемразина к проёбу
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Источник: http://fapl.ru/posts/104545/?c=1#c7867612
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Позорят Англию в Европе. Матч для Ливерпуля будет лёгкой прогулкой, ждём повторения 7:0.
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