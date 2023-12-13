"Юнайтед" проиграл "Баварии" и вылетел из Лиги Чемпионов

"Манчестер Юнайтед" завершил свою кампанию в Лиге Чемпионов домашним поражением 1:0 от "Баварии", не попав даже в Лигу Европы.

Впервые с 24 октября в стартовом составе "красных дьяволов" был назван Рафаэль Варан. Он и Расмус Хейлунд вышли вместо Серхио Регилона и Антони Мартиаля.



"Бавария" первой пробила в створ и лучше контролировала мяч в начале матча, тогда как "Юнайтед" атаковал довольно бестолково.



Впервые хозяева пробили в створ только на 23-й минуте, когда Люк Шоу с дистанции проверил на бдительность голкипера гостей Мануэля Нойера.



"Дьяволы" были не так плохи, но других моментов в остатке тайма не создали, вдобавок потеряв с травмой Харри Магуайра, вместо которого вышел 35-летний Джонни Эванс.



В начале второго тайма Бруну Фернандеш отметился двумя неточными ударами — игре отчаянно не хватало опасных моментов.



Однако на 70-й минуте зрители были выведены из спячки. Харри Кейн сделал скрытую передачу в центр штрафной, откуда Кингсли Коман расстрелял ворота Андре Онана — 0:1.



Теперь "Юнайтед" уже не было абсолютно никакого смысла осторожничать, однако атакующая игра у "дьяволов" просто не шла.



За весь матч хозяева так и не создали ни одного реального момента. "Бавария" чувствовала себя комфортно в концовке матча.



"Юнайтед" так и не смог по-настоящему напрячь лишенного мотивации соперника. Евровесны для "дьяволов" не будет, и это справедливый итог их выступления на групповом этапе.



"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Бавария" (Германия) — 0:1 (0:0)



Гол: Коман 70.



"Манчестер Юнайтед": Онана, Далот, Магуайр (Эванс 40), Варан (Майну 80), Шоу (Ван-Биссака 45), Амрабат, Мактоминей, Фернандеш, Антони (Пельистри 75), Хейлунд, Гарначо (Межбри 74).



"Бавария": Нойер, Мазрауи (Лаймер 45), Упампекано, Ким, Дэвис, Горецка, Киммих, Коман (Тель 77), Мусиала (Мюллер 67), Сане (Геррейру 90), Кейн.



Предупреждения: Амрабат, Антони — Горецка.