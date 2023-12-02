Тен Хаг: "Мы чуем топ-4"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что его команда почуяла близость топ-4 Премьер-Лиги.

Несмотря на свои неудачи в Лиге Чемпионов, в Премьер-Лиге "Юнайтед" удалось наладить результаты, выиграв пять из шести последних матчей.



В преддверии непростого выезда к "Ньюкаслу" "красные дьяволы" находятся всего в четырех очках от топ-4, что весьма воодушевляет Тен Хага и его игроков.



"Нам уже пришлось столкнуться с этим (враждебной атмосферой) в последние две недели, играя против "Копенгагена", "Эвертона" и "Галатасарая". Мы снова находимся в предвкушении, потому что лучшая вещь в футболе — это такого рода опыт и такого рода испытания".



"Это заряжает энергией тебя как личность и команду в целом. Мы будем готовы к этому матчу".



"Нам нужно сыграть в свой лучший футбол, чтобы набрать очки там. Такова наша цель, и мы в замечательном положении".



"Мы чуем топ-4. Мы должны попасть туда, и для этого нам нужно побеждать в больших матчах", — цитирует Тен Хага официальный веб-сайт "Юнайтед".