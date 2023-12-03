Гордон принес "Ньюкаслу" победу над МЮ

"Ньюкасл" впервые с 1922 года оформил свою третью подряд победу над "Манчестер Юнайтед", на сей раз взяв верх благодаря голу Энтони Гордона — 1:0.

Стартовый состав "сорок" не изменился по сравнению с выездом к ПСЖ в Лиге Чемпионов (1:1).



По сравнению с ничьей 3:3 против "Галатасарая" в стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Диогу Далот, Кобби Майну, Маркус Рэшфорд и Антони Мартиаль, заменив Виктора Линделефа, Софьяна Амрабата, Антони и Расмуса Хейлунда.



В начале матча хозяева смотрелись предпочтительнее, тогда как гости впервые показали зубы только на 11-й минуте, ударом Алехандро Гарначо с острого угла размяв Ника Поупа.



Свой первый голевой момент "Ньюкасл" создал на 17-й минуте, когда Мигель Альмирон пробивал из пределов штрафной после передачи Жоэлинтона, однако Андре Онана сыграл надежно.



"Сороки" продолжали переигрывать соперника, хотя с точностью ударов у них были проблемы. На 39-й минуте Киран Триппьер со штрафного сотряс перекладину ворот Онана.



Гол назревал и вскоре после начала второго тайма случился. Жоэлинтон с подступов к штрафной сделал передачу на правый край площадки Триппьеру, а тот прострелил к дальней штанге, где замыкающим выступил Энтони Гордон — 1:0.



Открыв счет, "Ньюкасл" продолжил диктовать игру, но постепенно предпочел остепениться. "Юнайтед" совершил несколько вылазок на чужую половину поля, но безрезультатно.



На 89-й минуте Харри Магуайр поразил ворота "сорок" но сделал это из офсайда, поэтому гол не был засчитан. Других реальных моментов "дьяволы" не создали, несмотря на оказываемое давление в концовке.



"Ньюкасл" провел вдохновенный матч, несмотря на огромные кадровые проблемы. А вот "Юнайтед" начал играть только в самой концовке, и было уже слишком поздно.



"Ньюкасл" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче