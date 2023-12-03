Гордон принес "Ньюкаслу" победу над МЮ

Энтони Гордон "Ньюкасл" впервые с 1922 года оформил свою третью подряд победу над "Манчестер Юнайтед", на сей раз взяв верх благодаря голу Энтони Гордона — 1:0.

Стартовый состав "сорок" не изменился по сравнению с выездом к ПСЖ в Лиге Чемпионов (1:1).

По сравнению с ничьей 3:3 против "Галатасарая" в стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Диогу Далот, Кобби Майну, Маркус Рэшфорд и Антони Мартиаль, заменив Виктора Линделефа, Софьяна Амрабата, Антони и Расмуса Хейлунда.

В начале матча хозяева смотрелись предпочтительнее, тогда как гости впервые показали зубы только на 11-й минуте, ударом Алехандро Гарначо с острого угла размяв Ника Поупа.

Свой первый голевой момент "Ньюкасл" создал на 17-й минуте, когда Мигель Альмирон пробивал из пределов штрафной после передачи Жоэлинтона, однако Андре Онана сыграл надежно.

"Сороки" продолжали переигрывать соперника, хотя с точностью ударов у них были проблемы. На 39-й минуте Киран Триппьер со штрафного сотряс перекладину ворот Онана.

Гол назревал и вскоре после начала второго тайма случился. Жоэлинтон с подступов к штрафной сделал передачу на правый край площадки Триппьеру, а тот прострелил к дальней штанге, где замыкающим выступил Энтони Гордон — 1:0.

Открыв счет, "Ньюкасл" продолжил диктовать игру, но постепенно предпочел остепениться. "Юнайтед" совершил несколько вылазок на чужую половину поля, но безрезультатно.

На 89-й минуте Харри Магуайр поразил ворота "сорок" но сделал это из офсайда, поэтому гол не был засчитан. Других реальных моментов "дьяволы" не создали, несмотря на оказываемое давление в концовке.

"Ньюкасл" провел вдохновенный матч, несмотря на огромные кадровые проблемы. А вот "Юнайтед" начал играть только в самой концовке, и было уже слишком поздно.

"Ньюкасл" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 03.12.2023 01:05

Количество просмотров Просмотров: 1062

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 03.12.2023 01:33 # hammersmith
    мы чуем поп четыре

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  2. sausage 03.12.2023 01:27 # sausage
    Немного лирики манкам, чтобы не грустили. Есть и другие радости печали на этом свете.
    https://www.youtube.com/watch?v=bmMPbD08BN8

    (ответить)

  3. beatles-red 03.12.2023 01:25 # beatles-red
    Хаг Чуял топ4, понюхал другое

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  4. alexomck 03.12.2023 01:24 # alexomck
    Громкие женские стоны из порно раздались на всю студию во время официальной жеребьевки Евро-2024.

    Какой-то гений запустил порнуху прямо поверх речи ведущего.

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  5. fiezzo 03.12.2023 01:13 # fiezzo
    скамчестер это такой же позор, как и суп с его прогнозами про поражение эрдогана, новую мобилизацию в РФ и победу украины благодаря контнаступу

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  6. kellborn 03.12.2023 01:09 # kellborn
    Теперь главное чтобы завтра каким то чудом невероятным МС обосрался

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  7. brown-ale 03.12.2023 01:09 # brown-ale
    С таким преимуществом по игре должны были громить этих немощей. Интересно, тен Хаг уже придумал отмазу, что их в автобусе укачало?

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  8. sausage 03.12.2023 01:08 # sausage
    Как-то грустно, что Тен Хаг тоже мимо получается. Может всё-таки ему надо время? А может, там внутри всё не так?

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  9. alexomck 03.12.2023 01:08 # alexomck
    Вообще не интересно, там Челси с 10 места подвинули

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  10. liverpool-95 03.12.2023 01:07 # liverpool-95
    Сколько лет мю без АПЛ и ЛЧ ? ))

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  11. imf-tau 03.12.2023 01:07 # imf-tau
    Не угадал разницу, думал будет в 2 мяча, но это из-за полного говноавтобуса. Всех сектантов с победой.

    Одноклеточный бегунок Гарначо играет 90 минут, предлагая команде бег по прямой, Бруну что занимается набиванием статы и картинными падениями вместо своей роли по созданию моментов так же продержался 90 минут. Что на поле делает Антони не понятно до сих пор, Марсиаль в итоге играет весь матч в изоляции.

    Центр поля Бруну-Томиней-Майно/Амбрабат не работает, потому что Бруну ебал рот оборонятся, Томиней отадет максимум на 5 метров ближнему, а далее его скиллы работы с мячом заканчиваются.

    Но виноват конечно же как всегда Онана потому что он пропустил. А не те кто допустил 22 удара и 4 в створ и владение мячом в 35% отрезками.

    (ответить)

  12. glforevery 03.12.2023 01:07 # glforevery
    На что там претендует этот клуб?..На топ-4?...

    (ответить)

  13. jamievardy 03.12.2023 01:06 # jamievardy
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Тен Хаг: "Мы чуем топ-4

    Источник: http://fapl.ru/posts/104346/

    (ответить)

  14. superglor 03.12.2023 01:06 # superglor
    Тен Хаг: "Мы чуем топ-7"

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