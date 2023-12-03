Гордон принес "Ньюкаслу" победу над МЮ
"Ньюкасл" впервые с 1922 года оформил свою третью подряд победу над "Манчестер Юнайтед", на сей раз взяв верх благодаря голу Энтони Гордона — 1:0.
Стартовый состав "сорок" не изменился по сравнению с выездом к ПСЖ в Лиге Чемпионов (1:1).
По сравнению с ничьей 3:3 против "Галатасарая" в стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Диогу Далот, Кобби Майну, Маркус Рэшфорд и Антони Мартиаль, заменив Виктора Линделефа, Софьяна Амрабата, Антони и Расмуса Хейлунда.
В начале матча хозяева смотрелись предпочтительнее, тогда как гости впервые показали зубы только на 11-й минуте, ударом Алехандро Гарначо с острого угла размяв Ника Поупа.
Свой первый голевой момент "Ньюкасл" создал на 17-й минуте, когда Мигель Альмирон пробивал из пределов штрафной после передачи Жоэлинтона, однако Андре Онана сыграл надежно.
"Сороки" продолжали переигрывать соперника, хотя с точностью ударов у них были проблемы. На 39-й минуте Киран Триппьер со штрафного сотряс перекладину ворот Онана.
Гол назревал и вскоре после начала второго тайма случился. Жоэлинтон с подступов к штрафной сделал передачу на правый край площадки Триппьеру, а тот прострелил к дальней штанге, где замыкающим выступил Энтони Гордон — 1:0.
Открыв счет, "Ньюкасл" продолжил диктовать игру, но постепенно предпочел остепениться. "Юнайтед" совершил несколько вылазок на чужую половину поля, но безрезультатно.
На 89-й минуте Харри Магуайр поразил ворота "сорок" но сделал это из офсайда, поэтому гол не был засчитан. Других реальных моментов "дьяволы" не создали, несмотря на оказываемое давление в концовке.
"Ньюкасл" провел вдохновенный матч, несмотря на огромные кадровые проблемы. А вот "Юнайтед" начал играть только в самой концовке, и было уже слишком поздно.
"Ньюкасл" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
03.12.2023 01:05
Просмотров: 1062
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
мы чуем поп четыре
(ответить)
Немного лирики манкам, чтобы не грустили. Есть и другие радости печали на этом свете.
https://www.youtube.com/watch?v=bmMPbD08BN8
(ответить)
Хаг Чуял топ4, понюхал другое
(ответить)
Громкие женские стоны из порно раздались на всю студию во время официальной жеребьевки Евро-2024.
Какой-то гений запустил порнуху прямо поверх речи ведущего.
(ответить)
скамчестер это такой же позор, как и суп с его прогнозами про поражение эрдогана, новую мобилизацию в РФ и победу украины благодаря контнаступу
(ответить)
Теперь главное чтобы завтра каким то чудом невероятным МС обосрался
(ответить)
С таким преимуществом по игре должны были громить этих немощей. Интересно, тен Хаг уже придумал отмазу, что их в автобусе укачало?
(ответить)
Как-то грустно, что Тен Хаг тоже мимо получается. Может всё-таки ему надо время? А может, там внутри всё не так?
(ответить)
Вообще не интересно, там Челси с 10 места подвинули
(ответить)
Сколько лет мю без АПЛ и ЛЧ ? ))
(ответить)
Не угадал разницу, думал будет в 2 мяча, но это из-за полного говноавтобуса. Всех сектантов с победой.
Одноклеточный бегунок Гарначо играет 90 минут, предлагая команде бег по прямой, Бруну что занимается набиванием статы и картинными падениями вместо своей роли по созданию моментов так же продержался 90 минут. Что на поле делает Антони не понятно до сих пор, Марсиаль в итоге играет весь матч в изоляции.
Центр поля Бруну-Томиней-Майно/Амбрабат не работает, потому что Бруну ебал рот оборонятся, Томиней отадет максимум на 5 метров ближнему, а далее его скиллы работы с мячом заканчиваются.
Но виноват конечно же как всегда Онана потому что он пропустил. А не те кто допустил 22 удара и 4 в створ и владение мячом в 35% отрезками.
(ответить)
На что там претендует этот клуб?..На топ-4?...
(ответить)
FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
Тен Хаг: "Мы чуем топ-4
Источник: http://fapl.ru/posts/104346/
(ответить)
Тен Хаг: "Мы чуем топ-7"
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий