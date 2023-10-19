Робертсон может пропустить до четырех месяцев
Левый защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон может пропустить до четырех месяцев с вывихом плеча.
29-летний Робертсон повредил свое правое плечо в товарищеском матче сборной Шотландии против Испании на прошлой неделе.
По информации The Times, медицинские тесты уже подтвердили вывих плеча у Энди, и в данный момент решается вопрос об операции.
При худшем для "Ливерпуля" и самого Робертсона сценарии, если избежать хирургического вмешательства не удастся, восстановление займет от 12 до 16 недель. Это бы означало, что Энди вернется на футбольное поле только около февраля.
Если будет достаточно консервативного лечения, срок восстановления сократится, однако некоторое время Роберсон все равно проведет в лазарете.
В отсутствие Робертсона, который редко травмировался с момента своего перехода клуб из "Халла" в 2017 году, главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу придется использовать слева в обороне Костаса Цимикаса — начиная с дерби против "Эвертона" в ближайшую субботу.
19.10.2023 00:05
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Бля, ну нах эти сборные.. Сук Бембодаун, чтоб ты сдох!
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Хохловбей: "У МЮ больше нет культуры времен Роя Кина
Источник: http://fapl.ru/posts/103455/
Топовая фамилия!
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Робертсон может пропустить до четырех месяцев
Источник: http://fapl.ru/posts/103458/
Четыре месяца будет ебать хахлов на фапле, респект.
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Пи3дарики
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18.10.2023 23:25 #
hammersmith
Ахахах, откуда у хахлов яйца? Очередное доказательство того что хахлы - ебанутые и не понимают, что говорят вообще.
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19.10.2023 00:20 #
ilovemanutd
Откуда? Из твоего рта вытянули
Источник: http://fapl.ru/posts/103456/?c=1
АХАХХААХ БАЗА.
Я же говорил что хаммер любит члены да яйца полизать, не зря же он столько об этом тут выписывает ахаххааа
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ЧЕ ПО ШЛЮЮШЬЕМУ ПРОКЛЯТИЮ АХАХАХАХАХ КАРМА ИЗ ЗЕ БИТЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
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