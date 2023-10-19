Левый защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон может пропустить до четырех месяцев с вывихом плеча.

29-летний Робертсон повредил свое правое плечо в товарищеском матче сборной Шотландии против Испании на прошлой неделе.



По информации The Times, медицинские тесты уже подтвердили вывих плеча у Энди, и в данный момент решается вопрос об операции.



При худшем для "Ливерпуля" и самого Робертсона сценарии, если избежать хирургического вмешательства не удастся, восстановление займет от 12 до 16 недель. Это бы означало, что Энди вернется на футбольное поле только около февраля.



Если будет достаточно консервативного лечения, срок восстановления сократится, однако некоторое время Роберсон все равно проведет в лазарете.



В отсутствие Робертсона, который редко травмировался с момента своего перехода клуб из "Халла" в 2017 году, главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу придется использовать слева в обороне Костаса Цимикаса — начиная с дерби против "Эвертона" в ближайшую субботу.