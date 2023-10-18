Холловей: "У МЮ больше нет культуры времен Роя Кина"

Бывший наставник "Куинз Парк Рейнджерс" и "Блэкпула" Ян Холловей считает, что скандал с вингером Джейдоном Санчо говорит о плохой культуре внутри раздевалки "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Санчо оказался изолирован от первой команды "Юнайтед" после того, как публично раскритиковал главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага.



Холловей убежден, что Санчо поступил неправильно, а в раздевалке "Юнайтед" не нашлось сильных духом старожилов, чтобы поставить дерзкого игрока на место.



"Они оказались в ситуации, когда у них слишком много техничных, но безвольных игроков".



"Раньше "Манчестер Юнайтед" привык к тому, что у них техничные и волевые игроки. Рой Кин просто бы взял тебе за уши и разобрался бы с тобой. Поэтому они и не побеждают. У них нет этой культуры, а тренер не может делать то, что ему нужно, потому что игроки недостаточно упорно трудятся, вдобавок его критикуют онлайн".



"Я не думаю, что тренер был несправедлив с ним. Думаю, этот парень должен взглянуть на себя и сказать себе: "Испытываю ли я гордость от того, как делаю свою работу?" Не думаю, что испытывает. Думаю, критиковать своего тренера онлайн — это ничуть не профессионально, ни в какой форме", — цитирует Холловея Daily Express.