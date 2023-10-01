Названа истинная причина, почему гол Диаса "Тоттенхэму" не был засчитан

Стала известна истинная причина, почему гол нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса против "Тоттенхэма" был ошибочно отменен, несмотря на вмешательство системы VAR.

В субботу "Ливерпуль" вдевятером потерпел поражение 2:1 на поле "Тоттенхэма", пропустив решающий гол — вернее, автогол Жоэля Матипа — на шестой компенсированной минуте.



Наиболее противоречивым моментом матча на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" стал незасчитанный из-за офсайда гол Диаса на 34-й минуте, когда "красные" уже были вдесятером, но счет еще не был открыт.



После матча судейский корпус немедленно выпустил заявление о том, что гол 26-летнего колумбийца не был засчитан из-за "серьезной человеческой ошибки".



Изданию The Telegraph удалось выяснить, что на самом деле произошло в том эпизоде. Оказывается, отмененный гол — на совести арбитра VAR Даррена Инглэнда.



По какой-то причине Инглэнд был уверен, что рефери матча Саймон Хупер засчитал гол Диаса. Поэтому, убедившись в отсутствии офсайда у Луиса, Даррен сказал своему коллеге в поле фразу "проверка завершена" ("check complete").



Но факт в том, что изначально Хупер гол Диаса не засчитал, доверившись своему лайнсмену, который поднял флажок как сигнал об офсайде.



И хотя это было бы против буквы закона, Инглэнд мог бы вмешаться позже, когда Хупер позволил "Тоттенхэму" возобновить игру, однако Даррен, даже осознав свою ошибку, решил строго следовать протоколу.



"Я сразу подумал, что там явно нет офсайда, но ты думаешь, что у VAR лучше ракурс. В перерыве мы уже знали (об ошибке). По картинке это легко увидеть. Я практически уверен, что тот, кто принял это решение, сделал это без умысла. Ему не потребовалось так уж много времени, чтобы решить. Это немного странно, и кто-нибудь должен это объяснить. Мне нечего добавить".



"В старые добрые времена лайнсмен должен был увидеть, что офсайда нет, потому что эти ситуации возникали у нас довольно часто. И когда ты смотришь повторы, это довольно очевидно. Но, повторюсь, ни у кого здесь не было умысла. Что бы я ни сказал сейчас, это попадет в заголовки, но совершенно не поможет ситуации", — сокрушался после матча главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.