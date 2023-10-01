Названа истинная причина, почему гол Диаса "Тоттенхэму" не был засчитан
Стала известна истинная причина, почему гол нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса против "Тоттенхэма" был ошибочно отменен, несмотря на вмешательство системы VAR.
В субботу "Ливерпуль" вдевятером потерпел поражение 2:1 на поле "Тоттенхэма", пропустив решающий гол — вернее, автогол Жоэля Матипа — на шестой компенсированной минуте.
Наиболее противоречивым моментом матча на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" стал незасчитанный из-за офсайда гол Диаса на 34-й минуте, когда "красные" уже были вдесятером, но счет еще не был открыт.
После матча судейский корпус немедленно выпустил заявление о том, что гол 26-летнего колумбийца не был засчитан из-за "серьезной человеческой ошибки".
Изданию The Telegraph удалось выяснить, что на самом деле произошло в том эпизоде. Оказывается, отмененный гол — на совести арбитра VAR Даррена Инглэнда.
По какой-то причине Инглэнд был уверен, что рефери матча Саймон Хупер засчитал гол Диаса. Поэтому, убедившись в отсутствии офсайда у Луиса, Даррен сказал своему коллеге в поле фразу "проверка завершена" ("check complete").
Но факт в том, что изначально Хупер гол Диаса не засчитал, доверившись своему лайнсмену, который поднял флажок как сигнал об офсайде.
И хотя это было бы против буквы закона, Инглэнд мог бы вмешаться позже, когда Хупер позволил "Тоттенхэму" возобновить игру, однако Даррен, даже осознав свою ошибку, решил строго следовать протоколу.
"Я сразу подумал, что там явно нет офсайда, но ты думаешь, что у VAR лучше ракурс. В перерыве мы уже знали (об ошибке). По картинке это легко увидеть. Я практически уверен, что тот, кто принял это решение, сделал это без умысла. Ему не потребовалось так уж много времени, чтобы решить. Это немного странно, и кто-нибудь должен это объяснить. Мне нечего добавить".
"В старые добрые времена лайнсмен должен был увидеть, что офсайда нет, потому что эти ситуации возникали у нас довольно часто. И когда ты смотришь повторы, это довольно очевидно. Но, повторюсь, ни у кого здесь не было умысла. Что бы я ни сказал сейчас, это попадет в заголовки, но совершенно не поможет ситуации", — сокрушался после матча главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.
01.10.2023 08:00
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Последние комментарии:
Сути это не меняет, портовые проиграли более классной команде не из-за судьи
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Штош, ожидаем этот матч на DVD, в официальном магазине Шпор.
Историческая Xyйня
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And through it all,
we'll play the way we want to,
with big Ange Postecoglou,
whether I'm right or wrong.
It's Big Ange-ball,
so you can keep your Pochettino,
Conte and Mourinho,
In and even Christian Gross.
Cos everywhere we go, I'm loving Big Ange instead.
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Вот же урод! Знал, что ошиблись и продолжал топить! У кого яйца не на глазах , видел наповторе, что Джона не сбивал- петушок ударил пяткой о колено Джоты и завалился. Во втором случае на нем ранее сфолили. Одним словом Уэбки!
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Переигровка
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Более бестолкового и непонятного оправдания я не слышал. Тот подумал, этот подумал. В итоге они спишут эту ошибку на недопонимание?
Если ты сидишь на ВАР, то будь добр, начерти линию, от тебя больше не требуется.
С начала сезона судейский корпус допустил уже несколько крупных ошибок. Боюсь представить то, что ждёт нас дальше. А ведь не прошло и трети матчей. Сюдя по тенденциям, в этом сезоне мы будем обсуждать и плеваться на судейство в разы чаще и будем скучать по качеству судейства прошлого сезона
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Ну так засчитайте гол, если признаете ошибку. Сделайте счет 2-2
Уроды, извинились и никто не понесет наказание?
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Выиграли по игре, не понимаю возмущения портового быдла, когда в плечо Сиссоко мяч попал в финале ЛЧ, вы что-то не кукарекали тут.
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Вар для хуесосов
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заказ топить ЛФК очевиден... с 1го тура такое г...но происходит от судеек
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